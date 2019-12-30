Хоккеист сборной США высказался о грязном матче с российской молодежкой

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По мнению Калиева, встреча получилась эмоциональной и даже грязной, однако он отметил, что в матчах с Россией по-другому быть не может. «Это была настоящая война на льду с большим количеством удалений», — заявил спортсмен. При этом Калиев порадовался тому, что его команде удалось забросить больше шайб и в итоге победить.

Встреча России и США прошла 29 декабря и завершилась со счетом 1:3. Калиев, родившийся в Узбекистане, забросил две шайбы. Тренер российской молодежки Валерий Брагин объяснил, что в матче с американцами его подопечным не хватило эмоционального заряда.

За день до этого сборная России разгромила сверстников из Канады — 6:0, а в стартовом матче на турнире команда уступила чехам со счетом 3:4.

Таким образом, после трех матчей в активе сборной России три очка. Американцы набрали шесть очков и пока лидируют в группе В. В следующем матче сборной России предстоит сыграть с Германией. Встреча состоится 31 декабря в 17:00 по московскому времени.