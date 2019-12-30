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18:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Хоккеист сборной США высказался о грязном матче с российской молодежкой

Нападающий сборной США Артур Калиев высказался о победе над российской молодежной командой в матче чемпионата мира. Слова хоккеиста приводит Sportbox.

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По мнению Калиева, встреча получилась эмоциональной и даже грязной, однако он отметил, что в матчах с Россией по-другому быть не может. «Это была настоящая война на льду с большим количеством удалений», — заявил спортсмен. При этом Калиев порадовался тому, что его команде удалось забросить больше шайб и в итоге победить.

Встреча России и США прошла 29 декабря и завершилась со счетом 1:3. Калиев, родившийся в Узбекистане, забросил две шайбы. Тренер российской молодежки Валерий Брагин объяснил, что в матче с американцами его подопечным не хватило эмоционального заряда.

За день до этого сборная России разгромила сверстников из Канады — 6:0, а в стартовом матче на турнире команда уступила чехам со счетом 3:4.

Таким образом, после трех матчей в активе сборной России три очка. Американцы набрали шесть очков и пока лидируют в группе В. В следующем матче сборной России предстоит сыграть с Германией. Встреча состоится 31 декабря в 17:00 по московскому времени.

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Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B29.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Скотт СанделинВалерий Брагин
Вратари
Спенсер НайтАмир Мифтахов(Ярослав Аскаров)
1-й период
01:46Александр Хованов
06:44Артур Калиев
06:44Артур Калиев
19:17Даниил Мисюль
19:17Даниил Мисюль
2-й период
20:47Ник Робертсон
25:06Оливер Вальстрем
25:06Дмитрий Воронков
28:38Егор Соколов
33:10Спенсер Стэстни
35:28Илья Круглов
36:41Артур Калиев(Тревор Зеграс, Коул Кауфилд)
36:47Ник Робертсон(Оливер Вальстрем)
38:19Дмитрий Воронков
3-й период
41:20Артур Калиев(Тревор Зеграс, Джек Друри)
43:04Александр Романов(Даниил Журавлев, Никита Александров)
50:40Егор Соколов
53:26Спенсер Стэстни
59:02Паркер Форд
59:02Кертис Холл
59:02Дмитрий Воронков
Статистика
16Штрафное время26
6Игра в большинстве6
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Главный судьяМайк Кэмпбелл(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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