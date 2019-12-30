Федерация хоккея Канады: Велено не заслуживал дисквалификации, разочарованы решением ИИХФ

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Форвард пропустит один матч чемпионата мира 2020 года за удар головой защитника сборной России Даниила Мисюля.

«После рассмотрения этого эпизода мы считаем, что хоккеист не заслуживал дисквалификации. Мы разочарованы решением Международной федерации хоккея и с нетерпением ждём возвращения Джо в следующем матче», — приводит слова канадской стороны в своём «твиттере» журналист TSN Марк Мастерс.