Федерация хоккея Канады: Велено не заслуживал дисквалификации, разочарованы решением ИИХФ
Федерация хоккея Канады прокомментировала дисквалификацию нападающего молодёжной сборной Джо Велено.
Федерация хоккея Канады прокомментировала дисквалификацию нападающего молодёжной сборной Джо Велено.
Форвард пропустит один матч чемпионата мира 2020 года за удар головой защитника сборной России Даниила Мисюля.
«После рассмотрения этого эпизода мы считаем, что хоккеист не заслуживал дисквалификации. Мы разочарованы решением Международной федерации хоккея и с нетерпением ждём возвращения Джо в следующем матче», — приводит слова канадской стороны в своём «твиттере» журналист TSN Марк Мастерс.
Сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.
|Валерий Брагин
|Дэйл Хантер
|Амир Мифтахов
|Нико Доус(Джоэл Хофер)
|01:44
|Александр Хованов
|10:14
|Павел Дорофеев(Никита Александров, Даниил Журавлев)
|11:21
|Джозеф Велено
|13:43
|Никита Ртищев(Даниил Пыленков, Илья Круглов)
|14:28
|Нико Доус
|15:39
|Джейкоб Бернард-Доккер
|19:50
|Дмитрий Воронков
|22:18
|Никита Александров(Дмитрий Воронков)
|29:35
|Василий Подколзин
|33:09
|Егор Соколов(Егор Замула, Григорий Денисенко)
|36:24
|Григорий Денисенко(Александр Хованов)
|39:55
|Джозеф Велено
|59:43
|Егор Соколов
|59:43
|Егор Соколов
|16
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)
|Главный судья
|Михаэль Черриг(Швейцария)