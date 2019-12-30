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18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерация хоккея Канады: Велено не заслуживал дисквалификации, разочарованы решением ИИХФ

Федерация хоккея Канады прокомментировала дисквалификацию нападающего молодёжной сборной Джо Велено.

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Форвард пропустит один матч чемпионата мира 2020 года за удар головой защитника сборной России Даниила Мисюля.

«После рассмотрения этого эпизода мы считаем, что хоккеист не заслуживал дисквалификации. Мы разочарованы решением Международной федерации хоккея и с нетерпением ждём возвращения Джо в следующем матче», — приводит слова канадской стороны в своём «твиттере» журналист TSN Марк Мастерс.

Сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.

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Россия U20
6:0
3:0, 3:0, 0:0
Канада U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B28.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Валерий БрагинДэйл Хантер
Вратари
Амир МифтаховНико Доус(Джоэл Хофер)
1-й период
01:44Александр Хованов
10:14Павел Дорофеев(Никита Александров, Даниил Журавлев)
11:21Джозеф Велено
13:43Никита Ртищев(Даниил Пыленков, Илья Круглов)
14:28Нико Доус
15:39Джейкоб Бернард-Доккер
19:50Дмитрий Воронков
2-й период
22:18Никита Александров(Дмитрий Воронков)
29:35Василий Подколзин
33:09Егор Соколов(Егор Замула, Григорий Денисенко)
36:24Григорий Денисенко(Александр Хованов)
39:55Джозеф Велено
3-й период
59:43Егор Соколов
59:43Егор Соколов
Статистика
16Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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