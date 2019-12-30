Сборная России ответила на извинения канадских хоккеистов за инцидент с гимном

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Ларионов заявил, что российская команда приняла извинения соперника, и отметил, что подобные ситуации могут произойти с молодыми спортсменами.

28 декабря национальная команда России разгромила Канаду со счетом 6:0. Нынешняя победа стала рекордной для российской сборной.

После матча капитан сборной Канады Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России. В ответ российские игроки проигнорировали Хэйтона во время традиционной церемонии рукопожатий. Позднее Хэйтон принес извинения за свой поступок.

После трех матчей в активе сборной России три очка. Американцы набрали шесть очков и пока лидируют в группе В. В следующем матче сборной России предстоит сыграть с Германией. Встреча состоится 31 декабря в 17:00 по московскому времени.