Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Витязь
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Казахстан U20
Швеция U20
15
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Германия U20
Канада U20
03
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Словакия U20
Швейцария U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
США U20
Чехия U20
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Авангард
15
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
21
Хоккей. НХЛ
31.12
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
Все события
Фоторепортажи
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
12Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
18:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России ответила на извинения канадских хоккеистов за инцидент с гимном

Молодежная сборная России по хоккею ответила на извинения канадских хоккеистов за инцидент во время исполнения гимна после матча второго тура группового этапа чемпионата мира. Слова помощника главного тренера Игоря Ларионова приводит ТАСС.

Наверх
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Ларионов заявил, что российская команда приняла извинения соперника, и отметил, что подобные ситуации могут произойти с молодыми спортсменами.

28 декабря национальная команда России разгромила Канаду со счетом 6:0. Нынешняя победа стала рекордной для российской сборной.

После матча капитан сборной Канады Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России. В ответ российские игроки проигнорировали Хэйтона во время традиционной церемонии рукопожатий. Позднее Хэйтон принес извинения за свой поступок.

После трех матчей в активе сборной России три очка. Американцы набрали шесть очков и пока лидируют в группе В. В следующем матче сборной России предстоит сыграть с Германией. Встреча состоится 31 декабря в 17:00 по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Россия U20
6:0
3:0, 3:0, 0:0
Канада U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B28.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Валерий БрагинДэйл Хантер
Вратари
Амир МифтаховНико Доус(Джоэл Хофер)
1-й период
01:44Александр Хованов
10:14Павел Дорофеев(Никита Александров, Даниил Журавлев)
11:21Джозеф Велено
13:43Никита Ртищев(Даниил Пыленков, Илья Круглов)
14:28Нико Доус
15:39Джейкоб Бернард-Доккер
19:50Дмитрий Воронков
2-й период
22:18Никита Александров(Дмитрий Воронков)
29:35Василий Подколзин
33:09Егор Соколов(Егор Замула, Григорий Денисенко)
36:24Григорий Денисенко(Александр Хованов)
39:55Джозеф Велено
3-й период
59:43Егор Соколов
59:43Егор Соколов
Статистика
16Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Канада U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 «Между гимнастикой и порно нет разницы»: она бросила спорт ради фильмов для взрослых
WADA не пощадило Россию. Спортсмены остались без флага и гимна
От капитана сборной России ждали феерии, а он проваливает МЧМ
Александр Емельяненко объяснил правила боя против Кадырова
Кадровая революция «Локомотива»: начало придется на зиму?
Самая красивая волейболистка Казахстана (фото)
Руководство ВФЛА ответило на письмо Ласицкене
Шипулин помог мальчику-инвалиду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь