От капитана сборной России ждали феерии, а он проваливает МЧМ. Что происходит с талантом «Локо»
Григорий Денисенко пока не оправдывает надежд.
Григорий Денисенко пока не оправдывает надежд.
Два поражения в трех матчах группового этапа — далеко не тот результат, который ждали от этой сборной России на молодежном чемпионате мира. Два года назад в Баффало команда Валерия Брагина проиграла две встречи из четырех, заняла третье место в группе и вылетела в четвертьфинале от Америки. Тогда по подбору игроков «Красная машина» была гораздо слабее нынешней, в которой семь человек второй раз приехали на мировое первенство (Мифтахов, правда, в Ванкувере был третьим голкипером и не играл). И вот эта талантливая, опытная и мастеровитая команда поставила себя в такое положение, что поражение от Германии заставит ее бороться за то, чтобы остаться в элите. Команда, которой прочили золото и которую называли безоговорочным фаворитом.
Нет, ничего еще не потеряно. Сборная России не безнадежна, у нее есть характер, у нее есть хорошая игра. И есть, как усилиться. Например, наладить большинство — хотя бы поменять расстановку в спецбригадах, потому что 0 из 14 попыток никуда не годится. Почти каждый из этой сборной может прибавить индивидуально. В первую очередь, это касается капитана. С него всегда самый высокий спрос. И вроде бы по статистике — 3 (1+2) очка и «+2», удалений нет — Григорий Денисенко не так и плох в сборной. Но,
Нет, для обычного нападающего Денисенко играет вполне приемлемо — общей картины не портит. Но от 9-го номера драфта НХЛ, форварда, который второй сезон играет в КХЛ, от человека, который на льду готов рвать соперника, ждали намного большего. Будучи на год младше большинства ребят в Ванкувере воспитанник «Локомотива» зажигал так, что и слов было не подобрать. Его драки в
Денисенко всегда был скрытным молодым человеком, с журналистами угрюмым и неразговорчивым. Говорят, что в последнее время он еще больше закрылся от внешнего мира. Чтобы круто играть, не обязательно вести себя с прессой, как Евгений Кузнецов и Артемий Панарин, но поведение точно может влиять на игру в хоккей. Григорию нужно искать причины неудач в себе, потому что ни в клубе, ни в сборной его не зажимают, а наоборот, доверяют и ждут прорыва. Причем времени на раскачку у него нет — надо выстреливать уже в ближайшем матче.
У Денисенко есть крутой пример перед глазами — Александр Романов. Защитник ЦСКА в десятом матче на МЧМ (считая с прошлогодними) вновь заработал положительный показатель полезности и повторил российский рекорд турнира. По итогам десяти матчей защитник ЦСКА набрал «+16». Столько же у Овечкина и Гребешкова. Помимо полезной игры (помощь в атаке, отработка в обороне, огромное количество силовых приемов) Романов ведет себя как настоящий капитан, хоть и является лишь ассистентом. Спокойно, без нервов, открыто. Если бы в сборной все были такими, то Россия уже бы играла в финале.