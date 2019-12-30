Сборная Казахстана забросила две шайбы и проиграла Швеции на МЧМ-2020 по хоккею
Молодежная сборная Казахстана (до 20 лет) проиграла сверстникам из Швеции на чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Молодежная сборная Казахстана (до 20 лет) проиграла сверстникам из Швеции на чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра заключительного тура группы А прошла сегодня, 29 ноября, в чешском Тршинце и завершилась со счетом 2:6.
Равный счет в этой игре держался всего 15 минут, пока не забил Самуэль Фагемо. Он же на 23-й минуте реализовал численное преимущество и оформил дубль. Во втором периоде у шведов случились еще три шайбы в большинстве: на 25-й отличился Линус Оберг, на 28-й — Нильс Хегландер, а на 31-й — Джонатан Берггрен. На это Казахстан смог ответить шайбой Олега Бойко на 32-й минуте.
Третий период, на удивление, получился равным по счетам. На 42-й Лукас Раймонд забросил шестую шайбу, но Казахстан ответил голом Максима Мусорова на 14-й — форвард «Барыса» отличился в четвертый раз на турнире.
Ранее сборная Казахстана на МЧМ-2020 проиграла действующим чемпионам мира из Финляндии (1:7), а также Словакии (1:3) и Швейцарии (3:5). Команда Сергея Старыгина завершила групповой этап на последнем месте и теперь ожидает соперника по утешительным матчам до двух побед за выживание в элите.
|Сергей Старыгин
|Томас Монтен
|Владислав Нурек
|Йеспер Элиассон
|01:50
|Линус Эберг
|15:12
|Самуэль Фагемо(Нильс Хегландер, Расмус Сандин)
|20:48
|Руслан Демин
|22:37
|Самуэль Фагемо(Расмус Сандин, Нильс Лундквист)
|24:08
|Линус Эберг(Линус Нессен)
|27:09
|Артем Королев
|27:40
|Нильс Хегландер(Давид Густафссон)
|30:37
|Станислав Александров
|30:57
|Юнатан Берггрен(Никола Пашич, Александр Хольц)
|31:38
|Олег Бойко
|43:02
|Карл Хенрикссон
|51:13
|Лукас Раймонд(Карл Хенрикссон, Нильс Лундквист)
|53:57
|Максим Мусоров(Тамирлан Гайтамиров)
|58:34
|Константин Бондаренко
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Олдрих Хейдук