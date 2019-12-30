Сборная Казахстана забросила две шайбы и проиграла Швеции на МЧМ-2020 по хоккею

Игра заключительного тура группы А прошла сегодня, 29 ноября, в чешском Тршинце и завершилась со счетом 2:6.

Равный счет в этой игре держался всего 15 минут, пока не забил Самуэль Фагемо. Он же на 23-й минуте реализовал численное преимущество и оформил дубль. Во втором периоде у шведов случились еще три шайбы в большинстве: на 25-й отличился Линус Оберг, на 28-й — Нильс Хегландер, а на 31-й — Джонатан Берггрен. На это Казахстан смог ответить шайбой Олега Бойко на 32-й минуте.

Третий период, на удивление, получился равным по счетам. На 42-й Лукас Раймонд забросил шестую шайбу, но Казахстан ответил голом Максима Мусорова на 14-й — форвард «Барыса» отличился в четвертый раз на турнире.