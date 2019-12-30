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19:55 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана забросила две шайбы и проиграла Швеции на МЧМ-2020 по хоккею

Молодежная сборная Казахстана (до 20 лет) проиграла сверстникам из Швеции на чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра заключительного тура группы А прошла сегодня, 29 ноября, в чешском Тршинце и завершилась со счетом 2:6.

Равный счет в этой игре держался всего 15 минут, пока не забил Самуэль Фагемо. Он же на 23-й минуте реализовал численное преимущество и оформил дубль. Во втором периоде у шведов случились еще три шайбы в большинстве: на 25-й отличился Линус Оберг, на 28-й — Нильс Хегландер, а на 31-й — Джонатан Берггрен. На это Казахстан смог ответить шайбой Олега Бойко на 32-й минуте.

Третий период, на удивление, получился равным по счетам. На 42-й Лукас Раймонд забросил шестую шайбу, но Казахстан ответил голом Максима Мусорова на 14-й — форвард «Барыса» отличился в четвертый раз на турнире.

Ранее сборная Казахстана на МЧМ-2020 проиграла действующим чемпионам мира из Финляндии (1:7), а также Словакии (1:3) и Швейцарии (3:5). Команда Сергея Старыгина завершила групповой этап на последнем месте и теперь ожидает соперника по утешительным матчам до двух побед за выживание в элите.

Казахстан U20
2:6
0:1, 1:4, 1:1
Швеция U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа A30.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Werk Arena, 2375 зрителей
Главные тренеры
Сергей СтарыгинТомас Монтен
Вратари
Владислав НурекЙеспер Элиассон
1-й период
01:50Линус Эберг
15:12Самуэль Фагемо(Нильс Хегландер, Расмус Сандин)
2-й период
20:48Руслан Демин
22:37Самуэль Фагемо(Расмус Сандин, Нильс Лундквист)
24:08Линус Эберг(Линус Нессен)
27:09Артем Королев
27:40Нильс Хегландер(Давид Густафссон)
30:37Станислав Александров
30:57Юнатан Берггрен(Никола Пашич, Александр Хольц)
31:38Олег Бойко
3-й период
43:02Карл Хенрикссон
51:13Лукас Раймонд(Карл Хенрикссон, Нильс Лундквист)
53:57Максим Мусоров(Тамирлан Гайтамиров)
58:34Константин Бондаренко
Статистика
8Штрафное время4
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяОлдрих Хейдук
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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