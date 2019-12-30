Русского хоккеиста наказали на МЧМ за удар головой. Он боднул американца

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Что случилось

Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч за инцидент в матче против сборной США (1:3), сообщает Twitter ФХР. Форвард пропустит игру против сборной Германии.

В матче против США Ртищев попытался ударить головой форварда американцев Оливера Вальстрема. В конце второго периода между ними случилась потасовка. В результате Ртищев боднул своего оппонента головой.

Правда, по ходу матча Ртищев не был наказан за этот удар — судьи его не увидели. Как, например, и этот эпизод с участием, кстати, того же Вальстрема и форварда россиян Кирилла Марченко.

— Удар был неприятный, но судья не обратил внимание. Надо было выходить и играть дальше, забыть момент. Конечно, неприятно, но это США — никто же не говорил, что будет легко и не будет силовой борьбы и этих ударов исподтишка, — сказал после игры Марченко.

Кого наказали так же?

Наказание Ртищева стало не первым на турнире. Нападающий молодежной сборной Канады Джозеф Велено был дисквалифицирован по итогам матча против России (0:6). 19-летний канадец был отстранен на одну игру за удар головой Даниила Мисюля.

При этом в Канаде остались недовольны этим решением.

— Пересмотрев повтор эпизода, мы считаем, что игрок не заслуживал дисквалификацию, — говорится в заявлении Федерации хоккея Канады, как передает в Twitter журналист Марк Мастерс. — Мы разочарованы этим.