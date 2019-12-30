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20:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Русского хоккеиста наказали на МЧМ за удар головой. Он боднул американца

Никита Ртищев пропустит матч против сборной Германии.

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Что случилось

Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч за инцидент в матче против сборной США (1:3), сообщает Twitter ФХР. Форвард пропустит игру против сборной Германии.

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В матче против США Ртищев попытался ударить головой форварда американцев Оливера Вальстрема. В конце второго периода между ними случилась потасовка. В результате Ртищев боднул своего оппонента головой.

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Правда, по ходу матча Ртищев не был наказан за этот удар — судьи его не увидели. Как, например, и этот эпизод с участием, кстати, того же Вальстрема и форварда россиян Кирилла Марченко.

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— Удар был неприятный, но судья не обратил внимание. Надо было выходить и играть дальше, забыть момент. Конечно, неприятно, но это США — никто же не говорил, что будет легко и не будет силовой борьбы и этих ударов исподтишка, — сказал после игры Марченко.

Кого наказали так же?

Наказание Ртищева стало не первым на турнире. Нападающий молодежной сборной Канады Джозеф Велено был дисквалифицирован по итогам матча против России (0:6). 19-летний канадец был отстранен на одну игру за удар головой Даниила Мисюля.

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При этом в Канаде остались недовольны этим решением.

— Пересмотрев повтор эпизода, мы считаем, что игрок не заслуживал дисквалификацию, — говорится в заявлении Федерации хоккея Канады, как передает в Twitter журналист Марк Мастерс. — Мы разочарованы этим.

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0:0, 2:0, 1:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B29.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Скотт СанделинВалерий Брагин
Вратари
Спенсер НайтАмир Мифтахов(Ярослав Аскаров)
1-й период
01:46Александр Хованов
06:44Артур Калиев
06:44Артур Калиев
19:17Даниил Мисюль
19:17Даниил Мисюль
2-й период
20:47Ник Робертсон
25:06Оливер Вальстрем
25:06Дмитрий Воронков
28:38Егор Соколов
33:10Спенсер Стэстни
35:28Илья Круглов
36:41Артур Калиев(Тревор Зеграс, Коул Кауфилд)
36:47Ник Робертсон(Оливер Вальстрем)
38:19Дмитрий Воронков
3-й период
41:20Артур Калиев(Тревор Зеграс, Джек Друри)
43:04Александр Романов(Даниил Журавлев, Никита Александров)
50:40Егор Соколов
53:26Спенсер Стэстни
59:02Паркер Форд
59:02Кертис Холл
59:02Дмитрий Воронков
Статистика
16Штрафное время26
6Игра в большинстве6
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Главный судьяМайк Кэмпбелл(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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