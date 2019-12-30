Русского хоккеиста наказали на МЧМ за удар головой. Он боднул американца
Никита Ртищев пропустит матч против сборной Германии.
Никита Ртищев пропустит матч против сборной Германии.
Нападающий молодежной сборной России Никита Ртищев дисквалифицирован на один матч за инцидент в матче против сборной США (1:3), сообщает Twitter ФХР. Форвард пропустит игру против сборной Германии.
В матче против США Ртищев попытался ударить головой форварда американцев Оливера Вальстрема. В конце второго периода между ними случилась потасовка. В результате Ртищев боднул своего оппонента головой.
Правда, по ходу матча Ртищев не был наказан за этот удар — судьи его не увидели. Как, например, и этот эпизод с участием, кстати, того же Вальстрема и форварда россиян Кирилла Марченко.
— Удар был неприятный, но судья не обратил внимание. Надо было выходить и играть дальше, забыть момент. Конечно, неприятно, но это США — никто же не говорил, что будет легко и не будет силовой борьбы и этих ударов исподтишка, — сказал после игры Марченко.
Наказание Ртищева стало не первым на турнире. Нападающий молодежной сборной Канады Джозеф Велено был дисквалифицирован по итогам матча против России (0:6). 19-летний канадец был отстранен на одну игру за удар головой Даниила Мисюля.
При этом в Канаде остались недовольны этим решением.
— Пересмотрев повтор эпизода, мы считаем, что игрок не заслуживал дисквалификацию, — говорится в заявлении Федерации хоккея Канады, как передает в Twitter журналист Марк Мастерс. — Мы разочарованы этим.
|Скотт Санделин
|Валерий Брагин
|Спенсер Найт
|Амир Мифтахов(Ярослав Аскаров)
|01:46
|Александр Хованов
|06:44
|Артур Калиев
|06:44
|Артур Калиев
|19:17
|Даниил Мисюль
|19:17
|Даниил Мисюль
|20:47
|Ник Робертсон
|25:06
|Оливер Вальстрем
|25:06
|Дмитрий Воронков
|28:38
|Егор Соколов
|33:10
|Спенсер Стэстни
|35:28
|Илья Круглов
|36:41
|Артур Калиев(Тревор Зеграс, Коул Кауфилд)
|36:47
|Ник Робертсон(Оливер Вальстрем)
|38:19
|Дмитрий Воронков
|41:20
|Артур Калиев(Тревор Зеграс, Джек Друри)
|43:04
|Александр Романов(Даниил Журавлев, Никита Александров)
|50:40
|Егор Соколов
|53:26
|Спенсер Стэстни
|59:02
|Паркер Форд
|59:02
|Кертис Холл
|59:02
|Дмитрий Воронков
|16
|Штрафное время
|26
|6
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андреас Харнебринг(Швеция)
|Главный судья
|Майк Кэмпбелл(Канада)