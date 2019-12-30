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20:30 (мск), источник: ТАСС

Сборная Канады обыграла команду Германии и возглавила группу В на молодежном ЧМ по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 30 декабря. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 4:1 обыграла команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Остраве.

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Источник: РИА "Новости"

У канадцев шайбы забросили Нолан Фут (12-я минута), Лиам Фуди (33), Кален Эддисон (35) и Тай Делландреа (60), у немцев отличился Янник Валенти (59). Немцы являются дебютантами турнира, они выиграли первый дивизион прошлого чемпионата мира. В матче не принимал участие нападающий сборной Канады Джо Велено, дисквалифицированный на одну встречу Международной федерацией хоккея (IIHF) за удар головой по шлему российского защитника Даниила Мисюля.

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Команды Канады и Германии играют в группе В, в которой также выступают сборные России, США и Чехии. В турнирной таблице лидирует сборная Канады с 6 очками после трех матчей, опережая команду США (6) по дополнительным показателям, сборная Германии — третья (3), сыгравшие два матча чехи занимают четвертое место (3), россияне, сыгравшие три матча, замыкают турнирную таблицу (3). Позднее в понедельник состоится матч сборных США и Чехии.

В матче группы А сборная Швеции разгромила команду Казахстана со счетом 6:2. По итогам трех матчей команда Швеции возглавляет таблицу (8), сыгравшие также три встречи финны идут вторыми (7), сыгравшие по два матча швейцарцы (3) и словаки (3) на третьем и четвертом местах соответственно, последнее место после четырех матчей занимает сборная Казахстана (0). Первые четыре команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, сборная Казахстана сыграет в серии матчей до двух побед за право остаться в элитном дивизионе турнира на следующий год.

В группе В немцы 31 декабря сыграют со сборной России (начало — 17:00 мск), канадцы — с чехами. В группе А пройдут встречи между сборными Швеции и Словакии, Финляндии и Швейцарии.

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В плей-офф чемпионата мира выйдут по четыре команды из каждой группы, сборные, которые займут пятые места, сыграют серию до двух побед (2, 4 и 5 января), проигравший покинет элитный дивизион молодежного чемпионата мира. Его место на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А. Молодежный чемпионат мира завершится 5 января.

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29 декабря© Ньюстюб
Германия U20
1:4
0:1, 0:2, 1:1
Канада U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B30.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 6102 зрителя
Главные тренеры
Тобиас АбштрайтерДэйл Хантер
Вратари
Хендрик Хане(Хендрик Хане)Джоэл Хофер
1-й период
08:10Нино Киндер
11:50Нолан Фут(Кевин Бол)
15:21Эйдан Дудас
2-й период
26:52Лайам Фоуди
32:24Лайам Фоуди(Тай Делландреа, Джаред Макисаак)
32:51Луис Шинко
33:37Деннис Лобах
34:01Кален Эддисон(Нолан Фут, Дилан Козенс)
3-й период
44:22Тим Штюцле
53:05Нолан Фут
57:14Тай Делландреа
58:34Джейкоб Бернард-Доккер
58:34Джейкоб Бернард-Доккер
58:53Ианник Фаленти(Тим Штюцле, Юстин Шюц)
59:50Тай Делландреа(Лайам Фоуди, Джаред Макисаак)
Статистика
8Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Главный судьяШон Макфарлейн(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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