Сборная Канады обыграла команду Германии и возглавила группу В на молодежном ЧМ по хоккею

Источник: РИА "Новости"

У канадцев шайбы забросили Нолан Фут (12-я минута), Лиам Фуди (33), Кален Эддисон (35) и Тай Делландреа (60), у немцев отличился Янник Валенти (59). Немцы являются дебютантами турнира, они выиграли первый дивизион прошлого чемпионата мира. В матче не принимал участие нападающий сборной Канады Джо Велено, дисквалифицированный на одну встречу Международной федерацией хоккея (IIHF) за удар головой по шлему российского защитника Даниила Мисюля.

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Команды Канады и Германии играют в группе В, в которой также выступают сборные России, США и Чехии. В турнирной таблице лидирует сборная Канады с 6 очками после трех матчей, опережая команду США (6) по дополнительным показателям, сборная Германии — третья (3), сыгравшие два матча чехи занимают четвертое место (3), россияне, сыгравшие три матча, замыкают турнирную таблицу (3). Позднее в понедельник состоится матч сборных США и Чехии.

В матче группы А сборная Швеции разгромила команду Казахстана со счетом 6:2. По итогам трех матчей команда Швеции возглавляет таблицу (8), сыгравшие также три встречи финны идут вторыми (7), сыгравшие по два матча швейцарцы (3) и словаки (3) на третьем и четвертом местах соответственно, последнее место после четырех матчей занимает сборная Казахстана (0). Первые четыре команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, сборная Казахстана сыграет в серии матчей до двух побед за право остаться в элитном дивизионе турнира на следующий год.

В группе В немцы 31 декабря сыграют со сборной России (начало — 17:00 мск), канадцы — с чехами. В группе А пройдут встречи между сборными Швеции и Словакии, Финляндии и Швейцарии.

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