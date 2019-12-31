Россия — Германия — матч смерти за плей-офф. Все расклады для нашей сборной на МЧМ

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Американцы победили чехов в упорном матче в овертайме (4:3). Теперь таблица в группе В выглядит так:

США — 8 очков (4 матча), Канада — 6 (3), Чехия — 4 (3), Россия, Германия — 3 (3).

Оставшиеся матчи: 31 декабря. Россия — Германия, Чехия — Канада.

Ничейный результат в основное время был самым неприятным для России: победа любой команды в основное время сохраняла нам шансы на второе место. Теперь же мы можем занять только третью, четвертую (или пятую позицию), и на четвертьфинал в любом случае придется переезжать в Тршинец.

Что нужно для попадания в плей-офф?

Победа (любая) гарантирует его, поражение же оставляет Россию вне плей-офф.

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Как занять третье место?

В случае равенства очков выше в таблице команда, которая выиграла в личной встрече.

Для этого подойдет несколько раскладов:

победа России в основное время и любая победа Канады;

победа России в основное время и победа Чехии в основное время;

победа России в дополнительное время и победа Канады в основное время;

Наша команда займет четвертое место, если:

победит Германию в основное время, а Чехия обыграет Канаду в овертайме/по буллитам;

победит Германию в овертайме/по буллитам, а Чехия наберет хотя бы очко в матче с Канадой.

Молодежный ЧМ 2019-2020 Группа B, 31.12.2019, 17:00 Россия U20 - Германия U20 -

Кто может стать соперником по плей-офф?

В группе А таблица выглядит так:

Швеция — 8 (3), Финляндия — 7 (3), Швейцария — 6 (3), Словакия — 3 (3), Казахстан — 0 (4).

В оставшихся матчах сыграют: 31 декабря. Швеция — Словакия, Финляндия — Швейцария.

Швеция почти наверняка займет первое место в группе, Словакия — в любом случае четвертое.

Сетка плей-офф выглядит так: А1 — В4, А2 — В3, А3 — В2, А4 — В1.