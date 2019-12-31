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01:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия — Германия — матч смерти за плей-офф. Все расклады для нашей сборной на МЧМ

Расклады перед последним днем группового этапа.

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Американцы победили чехов в упорном матче в овертайме (4:3). Теперь таблица в группе В выглядит так:

  1. США — 8 очков (4 матча),
  2. Канада — 6 (3),
  3. Чехия — 4 (3),
  4. Россия, Германия — 3 (3).
Оставшиеся матчи: 31 декабря. Россия — Германия, Чехия — Канада.

Ничейный результат в основное время был самым неприятным для России: победа любой команды в основное время сохраняла нам шансы на второе место. Теперь же мы можем занять только третью, четвертую (или пятую позицию), и на четвертьфинал в любом случае придется переезжать в Тршинец.

Что нужно для попадания в плей-офф?

Победа (любая) гарантирует его, поражение же оставляет Россию вне плей-офф.

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Как занять третье место?

В случае равенства очков выше в таблице команда, которая выиграла в личной встрече.

Для этого подойдет несколько раскладов:

  • победа России в основное время и любая победа Канады;
  • победа России в основное время и победа Чехии в основное время;
  • победа России в дополнительное время и победа Канады в основное время;

Наша команда займет четвертое место, если:

  • победит Германию в основное время, а Чехия обыграет Канаду в овертайме/по буллитам;
  • победит Германию в овертайме/по буллитам, а Чехия наберет хотя бы очко в матче с Канадой.

Молодежный ЧМ 2019-2020
Группа B, 31.12.2019, 17:00

Россия U20-Германия U20-

Кто может стать соперником по плей-офф?

В группе А таблица выглядит так:

  1. Швеция — 8 (3),
  2. Финляндия — 7 (3),
  3. Швейцария — 6 (3),
  4. Словакия — 3 (3),
  5. Казахстан — 0 (4).
В оставшихся матчах сыграют: 31 декабря. Швеция — Словакия, Финляндия — Швейцария.

Швеция почти наверняка займет первое место в группе, Словакия — в любом случае четвертое.

Сетка плей-офф выглядит так: А1 — В4, А2 — В3, А3 — В2, А4 — В1.

Скорее всего, Россия в случае попадания в плей-офф встретится с победителем матча Финляндия — Швейцария, менее вероятный вариант — Швеция.

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30 декабря© Ньюстюб
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