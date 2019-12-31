Россия — Германия — матч смерти за плей-офф. Все расклады для нашей сборной на МЧМ
Расклады перед последним днем группового этапа.
Расклады перед последним днем группового этапа.
Американцы победили чехов в упорном матче в овертайме (4:3). Теперь таблица в группе В выглядит так:
Ничейный результат в основное время был самым неприятным для России: победа любой команды в основное время сохраняла нам шансы на второе место. Теперь же мы можем занять только третью, четвертую (или пятую позицию), и на четвертьфинал в любом случае придется переезжать в Тршинец.
Победа (любая) гарантирует его, поражение же оставляет Россию вне
В случае равенства очков выше в таблице команда, которая выиграла в личной встрече.
Для этого подойдет несколько раскладов:
Наша команда займет четвертое место, если:
В группе А таблица выглядит так:
Швеция почти наверняка займет первое место в группе, Словакия — в любом случае четвертое.
Скорее всего, Россия в случае попадания в