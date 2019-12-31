Как России попасть в плей-офф? Все турнирные расклады МЧМ

Источник: РИА "Новости"

Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры. В группе А все четвертьфиналисты уже давно известны. Путёвки в следующий раунд забронировали сборные Швеции, Финляндии, Словакии и Швейцарии. В свою очередь сборная Казахстана ждёт соперника по раунду за выживание.

В группе В очередной игровой день также многое прояснил. Сборная США завершила выступление на групповом этапе победой в матче с Чехией (4:3 ОТ). Команда Скотта Санделина набрала восемь очков и обеспечила себе место в топ-2. Второе место занимает команда Канады с шестью очками после трёх матчей. Следом расположены сборные Чехии (четыре очка после трёх матчей), России и Германии (по три очка после трёх матчей).

Матчи 31 декабря на молодёжном чемпионате мира:

17:00 (мск): Швеция — Словакия.

17:00 (мск): Россия — Германия.

21:00 (мск): Финляндия — Швейцария.

21:00 (мск): Канада — Чехия.

Распределение мест в группе в случае равенства очков

— Если две команды наберут одинаковое количество очков, то единственный критерий — личная встреча.

— Если три команды наберут одинаковое количество очков, то учитываются:

1) очки в матчах между этими командами, 2) разность забитых и пропущенных шайб между этими командами, 3) заброшенные шайбы между этими командами.

Четвертьфинальные пары плей-офф на текущий момент

Швеция (1А) — Россия (4В)

Финляндия (2А) — Чехия (3В)

США (1В) — Словакия (4А)

Канада (2В) — Швейцария (3А).

Расклады на заключительный день группового этапа

Группа A

В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии. Рассмотрим все возможные варианты развития событий:

— Любая победа Швеции и любая победа Финляндии:

1) Швеция, 2) Финляндия, 3) Швейцария, 4) Словакия, 5) Казахстан.

— Любая победа Словакии и победа Финляндии в основное время либо победа Словакии в основное время и победа Финляндии за пределами основного времени:

1) Финляндия, 2) Швеция, 3) Швейцария, 4) Словакия, 5) Казахстан.

— Любая победа Швеции и любая победа Швейцарии:

1) Швеция, 2) Швейцария, 3) Финляндия, 4) Словакия, 5) Казахстан.

— Победа Словакии в основное время и победа Швейцарии в основное время:

1) Швейцария, 2) Швеция, 3) Финляндия, 4) Словакия, 5) Казахстан.

— Победа Словакии в основное время и победа Швейцарии за пределами основного время:

В этом случае у трёх команд (Швеция, Финляндия и Швейцария) будет по восемь очков. И на первый план выйдут встречи между этими командами, о чём было сказано выше. Швеция обыграла обоих соперников, а Швейцария окажется выше за счёт победы над Финляндией.

1) Швеция, 2) Швейцария, 3) Финляндия, 4) Словакия, 5) Казахстан.

Группа B

В Остраве в заключительный день предвариловки сыграют команды России и Германии, а также Канады и Чехии. Также рассмотрим все возможные варианты развития событий:

— Победа России в основное время и победа Канады в основное время:

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1) Канада, 2) США, 3) Россия, 4) Чехия, 5) Германия.

— Победа России за пределами основного времени и победа Канады в основное время:

1) Канада, 2) США, 3) Россия, 4) Германия, 5) Чехия.

— Победа России в основное время и победа Чехии в основное время:

1) США, 2) Чехия, 3) Россия, 4) Канада, 5) Германия.

— Победа России за пределами основного времени и победа Чехии за пределами основного времени:

1) США, 2) Канада, 3) Чехия, 4) Россия, 5) Германия.

— Победа Германии в основное время и победа Чехии в основное время или победа Германии за пределами основного времени и победа Чехии в основное время:

1) США, 2) Чехия, 3) Канада, 4) Германия, 5) Россия.

— Победа Германии в основное время и победа Чехии за пределами основного времени:

1) США, 2) Канада, 3) Чехия, 4) Германия, 5) Россия.

— Победа Германии за пределами основного времени и победа Чехии за пределами основного времени:

1) США, 2) Канада, 3) Чехия, 4) Германия, 5) Россия.

— Любая победа Германии и любая победа Канады:

1) Канада, 2) США, 3) Германия, 4) Чехия, 5) Россия.

Подведём итоги.

Что нужно сделать сборной России, чтобы пробиться в плей-офф? Просто обыграть команду Германии. Победа в основное время, в дополнительное или даже в серии послематчевых бросков выведет россиян в плей-офф.

В противном случае российская команда впервые в истории будет бороться за выживание.

Прогноз на итоговое положение команд в группах

Хоккей Молодежный ЧМ 2019-2020 Группа B, 31.12.2019, 17:00 Россия U20 - Германия U20 -

Группа А

Швеция — 11 очков

Финляндия — 10 очков

Швейцария — 6 очков

Словакия — 3 очка

Казахстан — 0 очков.

Группа B

Канада — 9 очков

США — 8 очков

Россия — 6 очков

Чехия — 4 очка

Германия — 3 очка.

Если исключить все возможные сенсации, то россияне должны выходить в четвертьфинал с третьего места. И там нам предстоит встретиться с финнами, если, конечно, они не уступят в очном матче швейцарцам.