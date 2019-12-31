Как России попасть в плей-офф? Все турнирные расклады МЧМ
Положение команд в группах перед последним днём предварительного этапа.
Положение команд в группах перед последним днём предварительного этапа.
Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры. В группе А все четвертьфиналисты уже давно известны. Путёвки в следующий раунд забронировали сборные Швеции, Финляндии, Словакии и Швейцарии. В свою очередь сборная Казахстана ждёт соперника по раунду за выживание.
В группе В очередной игровой день также многое прояснил. Сборная США завершила выступление на групповом этапе победой в матче с Чехией (4:3 ОТ). Команда Скотта Санделина набрала восемь очков и обеспечила себе место в топ-2. Второе место занимает команда Канады с шестью очками после трёх матчей. Следом расположены сборные Чехии (четыре очка после трёх матчей), России и Германии (по три очка после трёх матчей).
Матчи 31 декабря на молодёжном чемпионате мира:
— Если две команды наберут одинаковое количество очков, то единственный критерий — личная встреча.
— Если три команды наберут одинаковое количество очков, то учитываются:
1) очки в матчах между этими командами, 2) разность забитых и пропущенных шайб между этими командами, 3) заброшенные шайбы между этими командами.
Швеция (1А) — Россия (4В)
Финляндия (2А) — Чехия (3В)
США (1В) — Словакия (4А)
Канада (2В) — Швейцария (3А).
В Тршинеце в заключительный день предвариловки сыграют команды Швеции и Словакии, а также Финляндии и Швейцарии. Рассмотрим все возможные варианты развития событий:
— Любая победа Швеции и любая победа Финляндии:
1) Швеция, 2) Финляндия, 3) Швейцария, 4) Словакия, 5) Казахстан.
— Любая победа Словакии и победа Финляндии в основное время либо победа Словакии в основное время и победа Финляндии за пределами основного времени:
1) Финляндия, 2) Швеция, 3) Швейцария, 4) Словакия, 5) Казахстан.
— Любая победа Швеции и любая победа Швейцарии:
1) Швеция, 2) Швейцария, 3) Финляндия, 4) Словакия, 5) Казахстан.
— Победа Словакии в основное время и победа Швейцарии в основное время:
1) Швейцария, 2) Швеция, 3) Финляндия, 4) Словакия, 5) Казахстан.
— Победа Словакии в основное время и победа Швейцарии за пределами основного время:
В этом случае у трёх команд (Швеция, Финляндия и Швейцария) будет по восемь очков. И на первый план выйдут встречи между этими командами, о чём было сказано выше. Швеция обыграла обоих соперников, а Швейцария окажется выше за счёт победы над Финляндией.
1) Швеция, 2) Швейцария, 3) Финляндия, 4) Словакия, 5) Казахстан.
В Остраве в заключительный день предвариловки сыграют команды России и Германии, а также Канады и Чехии. Также рассмотрим все возможные варианты развития событий:
— Победа России в основное время и победа Канады в основное время:
1) Канада, 2) США, 3) Россия, 4) Чехия, 5) Германия.
— Победа России за пределами основного времени и победа Канады в основное время:
1) Канада, 2) США, 3) Россия, 4) Германия, 5) Чехия.
— Победа России в основное время и победа Чехии в основное время:
1) США, 2) Чехия, 3) Россия, 4) Канада, 5) Германия.
— Победа России за пределами основного времени и победа Чехии за пределами основного времени:
1) США, 2) Канада, 3) Чехия, 4) Россия, 5) Германия.
— Победа Германии в основное время и победа Чехии в основное время или победа Германии за пределами основного времени и победа Чехии в основное время:
1) США, 2) Чехия, 3) Канада, 4) Германия, 5) Россия.
— Победа Германии в основное время и победа Чехии за пределами основного времени:
1) США, 2) Канада, 3) Чехия, 4) Германия, 5) Россия.
— Победа Германии за пределами основного времени и победа Чехии за пределами основного времени:
1) США, 2) Канада, 3) Чехия, 4) Германия, 5) Россия.
— Любая победа Германии и любая победа Канады:
1) Канада, 2) США, 3) Германия, 4) Чехия, 5) Россия.
Подведём итоги.
В противном случае российская команда впервые в истории будет бороться за выживание.
Группа А
Швеция — 11 очков
Финляндия — 10 очков
Швейцария — 6 очков
Словакия — 3 очка
Казахстан — 0 очков.
Группа B
Канада — 9 очков
США — 8 очков
Россия — 6 очков
Чехия — 4 очка
Германия — 3 очка.
Если исключить все возможные сенсации, то россияне должны выходить в четвертьфинал с третьего места. И там нам предстоит встретиться с финнами, если, конечно, они не уступят в очном матче швейцарцам.
Сергей Емельянов