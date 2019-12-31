Минус Канада, или с кем сыграет Казахстан за прописку в элитном дивизионе МЧМ
Соперник определится сегодня.
Соперник определится сегодня.
Список соперников молодежной сборной Казахстана по хоккею за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира сократился на одну команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Еще накануне подопечные Сергея Старыгина, лишившиеся шансов на выход в
Теперь в серии игр за сохранение прописки в элитном дивизионе казахстанская «молодежка» встретится с Германией, Россией или Чехией.
После трех матчей группового этапа Германия и Россия набрали по три очка, а у Чехии на балл больше. В турнирной таблице группы B, где с восемью очками лидируют американцы, чехи занимают третье место, россияне — четвертое, немцы — пятое.
Соперник казахстанцев определится по итогам матчей Канада — Чехия и Россия — Германия, которые состоятся сегодня, 31 декабря.
Из группы А в
Добавим, серия утешительных матчей продлится до двух побед одной из команд. Первая игра состоится 2 января, а вторая — 4 января. При необходимости третья встреча пройдет 5 января.