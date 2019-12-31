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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Минус Канада, или с кем сыграет Казахстан за прописку в элитном дивизионе МЧМ

Соперник определится сегодня.

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Список соперников молодежной сборной Казахстана по хоккею за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира сократился на одну команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Еще накануне подопечные Сергея Старыгина, лишившиеся шансов на выход в плей-офф после трех поражений подряд, попадали на Канаду, занимавшую последнее место в группе В. Однако победа над командой Германии (4:1) позволила «кленовым листьям», набравшим шесть очков в трех турах, пробиться в плей-офф МЧМ-2020, проходящего в Чехии.

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Теперь в серии игр за сохранение прописки в элитном дивизионе казахстанская «молодежка» встретится с Германией, Россией или Чехией.

После трех матчей группового этапа Германия и Россия набрали по три очка, а у Чехии на балл больше. В турнирной таблице группы B, где с восемью очками лидируют американцы, чехи занимают третье место, россияне — четвертое, немцы — пятое.

Соперник казахстанцев определится по итогам матчей Канада — Чехия и Россия — Германия, которые состоятся сегодня, 31 декабря.

Из группы А в плей-офф сыграют команды Финляндии, Швеции, Швейцарии и Словакии.

Добавим, серия утешительных матчей продлится до двух побед одной из команд. Первая игра состоится 2 января, а вторая — 4 января. При необходимости третья встреча пройдет 5 января.

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