«Германия может победить Россию». Немцы мечтают об исторической сенсации

Источник: AFP 2019

Олимпиада в Пхенчхане была прорывом для немецкого хоккея — победы над канадцами и шведами, серебро Игр, всего лишь один гол, отделивший от золота. Популярнее олимпийского турнира, с энхаэловцами или без, мало что может быть из-за уникального статуса Игр, поэтому что в России, что в Германии тот финал смотрели миллионы людей.

Читайте также Как России попасть в плей-офф? Все турнирные расклады МЧМ

— Мы были андердогами в Пхенчхане и взяли серебро, — отметил в разговоре с «СЭ» один из лидеров сборной на МЧМ 17-летний Тим Штютцле. — В Германии теперь нет такого, что все говорят «футбол, футбол, футбол» — есть и «хоккей». Я смотрел тот матч, наша сборная играла здорово, но проиграла — ошибки бывают, на них мы учимся. После этого Германия выходила в плей-офф на чемпионате мира. Для тех, кому было 4−5 лет, олимпийское серебро стало поводом заняться хоккеем.

Как реально повлияет успех в Пхенчхане на немецкий хоккей, мы узнаем лет через 10 — когда вырастут те малыши, которых впечатлило это чудо. Однако насколько круто то достижение было для немцев в эмоциональном плане, настолько сложно его оценить как нечто серьезное, показывающее уровень их хоккея — уж слишком специфическим был турнир в Корее.

А нынешний МЧМ в Словакии — совсем другое дело. Среди молодежек разрыв между топовыми сборными и вторым эшелоном гораздо больше. У команд не из элиты обычно нет возможности найти даже звено достойных игроков из двух-трех возрастов, не говоря уже о целой команде. Эта сборная Германия опровергает все стереотипы.

До турнира и по его ходу я уже рассказывал о лидерах немцев: названный выше Штютцле (потенциальный топ-5 драфта-2020), капитан, 6-й номер драфта-2019, защитник Мориц Зайдер, еще один первораундник (2018 год) Доминик Бокк, еще пара 17-летних талантов Джон-Джейсон Петерка и Лукас Райхел, мимо которых не пройдут клубы НХЛ следующим летом.

Но от Германии я все равно ждал какой-то мимолетной сенсации — а не того, что они сотворили. Победа над Чехией, 3:2 по ходу матча с США, 0:1 к середине игры с Канадой и супершанс сравнять счет. И ладно сами результаты — ни разу немцы на МЧМ не играли, как типичные аутсайдеры, — мол, отбиваемся сзади всей пятеркой, а вперед бегаем по ситуации. Да, против североамериканцев на весь матч их оба раза не хватило, но никогда ранее даже отрезок равной игры Германии против США или Канады на молодежном чемпионате было и представить себе нельзя.

— После того, как Канада повела 1:0, у нас была пара отличных шансов сравнять счет, — рассказал главный тренер сборной Германии Тобиас Абштрайтер. — Но мы их упустили. Могли сделать 1:1, а в итоге вышло 0:3. Это был поворотный момент, решающий в матче.

Читайте также Сборная России ответила на извинения канадских хоккеистов за инцидент с гимном

Важная вещь — эта немецкая сборная не только талантлива, но и опытна. Не в плане МЧМ, конечно, — но зато многие ее хоккеисты имеют полноценное место в основе своих клубов в местной лиге или за рубежом (Бокк — в Швеции, Зайдер — в АХЛ). По разговору с тем же Штютцле или Зайдером (с обоими удалось пообщаться после матча с Канадой) видно, насколько парни уверены в себе — в них совершенно нет ни капли робости, часто присущей хоккеистам сборных, которые борются за выживание.

Особенно это заметно по по-хорошему дерзким ответам Штютцле. На вопрос «шокировало ли его поражение Канады от России со счетом 0:6» он спокойно парирует «так мы не Канада», явно намекая, что уж эта Германия такого позора не допустит. Тим также говорит, что его кумир — Коннор Макдэвид (и это оправданно — немец похожих габаритов, быстрый, креативный, отлично катается, с хорошими руками), а вот когда один из североамериканских журналистов выписывает ему сравнение с Леоном Драйзайтлем (а с кем же еще?), замечает, что это «большая честь», но ему хотелось бы быть самим собой, а не вторым Драйзайтлем.

Германии откровенно не повезло — в группе А она наверняка бы вышла в плей-офф, а в нашей для этого ей придется для этого побеждать Россию. И сами немцы не сомневаются, что им это по силам. Еще после матча с США Мориц Зайдер сказал, что Германия способна обыграть и Канаду, и Россию, а вчера повторил эти слова:

— Да, я не изменил своего мнения. Каждый может обыграть каждого, и я думаю, что мы можем хорошо сыграть и победить Россию.

Тренер немцев более осторожен в высказываниях, но и он видит шанс для своей команды:

Хоккей Молодежный ЧМ 2019-2020 Группа B, 31.12.2019, 17:00 Россия U20 - Германия U20 -

— В матче с Канадой русские доминировали, у их соперника не было ни шанса, — продолжил Абштрайтер. — Эта игра показала, насколько Россия может быть хороша. Она способна победить любого, но команда должна быть стабильной для этого. А она уже дважды проиграла — было немного нестабильности в обеих этих встречах. Мы будем выкладываться все 60 минут так сильно, как можем, и дадим России хороший бой.

Если бы соперником Германии сегодня была бы не команда Валерия Брагина, то за немцев стоило бы поболеть. Они переписывают и свою хоккейную историю, и, вероятно, мировую — узкая конкуренция в виде спорта не дает ему шансов против конкурентов, и любой новый прорыв, а уж тем более в такой стране, как Германия, — большое благо.

Российской сборной же надо забыть о том, что Германия всегда означала на МЧМ «расслабьтесь и играйте в полноги» — в этот раз такое не пройдет. Это не Канада — но настроиться нужно именно так. Неприятные подарки под Новый год нам сейчас точно не нужны.