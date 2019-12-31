«Германия может победить Россию». Немцы мечтают об исторической сенсации
Репортаж из Остравы перед решающим матчем группового этапа.
Репортаж из Остравы перед решающим матчем группового этапа.
Олимпиада в Пхенчхане была прорывом для немецкого хоккея — победы над канадцами и шведами, серебро Игр, всего лишь один гол, отделивший от золота. Популярнее олимпийского турнира, с энхаэловцами или без, мало что может быть
— Мы были андердогами в Пхенчхане и взяли серебро, — отметил в разговоре с «СЭ» один из лидеров сборной на МЧМ 17-летний Тим Штютцле. — В Германии теперь нет такого, что все говорят «футбол, футбол, футбол» — есть и «хоккей». Я смотрел тот матч, наша сборная играла здорово, но проиграла — ошибки бывают, на них мы учимся. После этого Германия выходила в
Как реально повлияет успех в Пхенчхане на немецкий хоккей, мы узнаем лет через 10 — когда вырастут те малыши, которых впечатлило это чудо. Однако насколько круто то достижение было для немцев в эмоциональном плане, настолько сложно его оценить как нечто серьезное, показывающее уровень их хоккея — уж слишком специфическим был турнир в Корее.
А нынешний МЧМ в Словакии — совсем другое дело. Среди молодежек разрыв между топовыми сборными и вторым эшелоном гораздо больше. У команд не из элиты обычно нет возможности найти даже звено достойных игроков из
До турнира и по его ходу я уже рассказывал о лидерах немцев: названный выше Штютцле (потенциальный топ-5 драфта-2020), капитан, 6-й номер драфта-2019, защитник Мориц Зайдер, еще один первораундник (2018 год) Доминик Бокк, еще пара 17-летних талантов
Но от Германии я все равно ждал
— После того, как Канада повела 1:0, у нас была пара отличных шансов сравнять счет, — рассказал главный тренер сборной Германии Тобиас Абштрайтер. — Но мы их упустили. Могли сделать 1:1, а в итоге вышло 0:3. Это был поворотный момент, решающий в матче.
Важная вещь — эта немецкая сборная не только талантлива, но и опытна. Не в плане МЧМ, конечно, — но зато многие ее хоккеисты имеют полноценное место в основе своих клубов в местной лиге или за рубежом (Бокк — в Швеции, Зайдер — в АХЛ). По разговору с тем же Штютцле или Зайдером (с обоими удалось пообщаться после матча с Канадой) видно, насколько парни уверены в себе — в них совершенно нет ни капли робости, часто присущей хоккеистам сборных, которые борются за выживание.
Особенно это заметно по
Германии откровенно не повезло — в группе А она наверняка бы вышла в
— Да, я не изменил своего мнения. Каждый может обыграть каждого, и я думаю, что мы можем хорошо сыграть и победить Россию.
Тренер немцев более осторожен в высказываниях, но и он видит шанс для своей команды:
— В матче с Канадой русские доминировали, у их соперника не было ни шанса, — продолжил Абштрайтер. — Эта игра показала, насколько Россия может быть хороша. Она способна победить любого, но команда должна быть стабильной для этого. А она уже дважды проиграла — было немного нестабильности в обеих этих встречах. Мы будем выкладываться все 60 минут так сильно, как можем, и дадим России хороший бой.
Если бы соперником Германии сегодня была бы не команда Валерия Брагина, то за немцев стоило бы поболеть. Они переписывают и свою хоккейную историю, и, вероятно, мировую — узкая конкуренция в виде спорта не дает ему шансов против конкурентов, и любой новый прорыв, а уж тем более в такой стране, как Германия, — большое благо.
Российской сборной же надо забыть о том, что Германия всегда означала на МЧМ «расслабьтесь и играйте в полноги» — в этот раз такое не пройдет. Это не Канада — но настроиться нужно именно так. Неприятные подарки под Новый год нам сейчас точно не нужны.
Павел Климовицкий