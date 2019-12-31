Молодежная сборная Казахстана узнала соперника по утешительным матчам на ЧМ по хоккею

Игры серии до двух побед пройдут 2, 4 и 5 января в Остраве. Первый матч начнется в 16:00 по времени Нур-Султана, а остальные два запланированы на 17:00.

Сборная Казахстана заняла последнее, пятое, место в группе А. Команда Сергея Старыгина проиграла Швеции (2:6), действующим чемпионам мира из Финляндии (1:7), Словакии (1:3) и Швейцарии (3:5).

Пятой в группе B стала Германия, набравшая три очка. Немцы проиграла России (1:6), Канаде (1:4) и США (3:6), а единственную победу одержали в матче с Чехией (4:3).

На прошлом МЧМ Казахстан сохранил место в элите после двух побед в утешительных играх с Данией (4:0, 4:3), а Германия стала чемпионом первого дивизиона.