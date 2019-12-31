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8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
19:47 (мск), источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана узнала соперника по утешительным матчам на ЧМ по хоккею

Молодежная сборная Казахстана (до 20 лет) встретится со сверстниками из Германии в утешительных матчах за место в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в Чехии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игры серии до двух побед пройдут 2, 4 и 5 января в Остраве. Первый матч начнется в 16:00 по времени Нур-Султана, а остальные два запланированы на 17:00.

Сборная Казахстана заняла последнее, пятое, место в группе А. Команда Сергея Старыгина проиграла Швеции (2:6), действующим чемпионам мира из Финляндии (1:7), Словакии (1:3) и Швейцарии (3:5).

Пятой в группе B стала Германия, набравшая три очка. Немцы проиграла России (1:6), Канаде (1:4) и США (3:6), а единственную победу одержали в матче с Чехией (4:3).

На прошлом МЧМ Казахстан сохранил место в элите после двух побед в утешительных играх с Данией (4:0, 4:3), а Германия стала чемпионом первого дивизиона.

Победитель серии Казахстан — Германия вместе с девятью другими командами сыграет на МЧМ в элите, который пройдет с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в Канаде.

Россия U20
6:1
2:0, 3:0, 1:1
Германия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B31.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 4628 зрителей
Главные тренеры
Валерий БрагинТобиас Абштрайтер
Вратари
Ярослав АскаровХендрик Хане(Тобиас Анчичка)
1-й период
06:10Кирилл Марченко(Никита Александров, Иван Морозов)
07:46Йон Петерка
13:19Кирилл Марченко(Дмитрий Воронков, Василий Подколзин)
17:05Григорий Денисенко
2-й период
23:07Командный штраф
29:01Григорий Денисенко
31:24Дмитрий Воронков
33:09Йон Петерка
34:19Григорий Денисенко(Александр Хованов)
34:19Деннис Лобах
34:59Павел Дорофеев(Александр Романов, Кирилл Марченко)
37:06Даниэль Вирт
38:40Павел Дорофеев(Кирилл Марченко, Александр Романов)
3-й период
40:38Дмитрий Воронков(Кирилл Марченко, Василий Подколзин)
47:29Даниил Журавлев
52:08Василий Подколзин
55:07Никита Александров
57:43Нино Киндер(Филипп Масс)
Статистика
12Штрафное время10
5Игра в большинстве6
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяОлдрих Хейдук
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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