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19:41 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты разгромили команду Германии и вышли в плей-офф молодежного ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Германии со счетом 6:1 в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в плей-офф турнира, который проходит в Чехии. На встрече, которая состоялась в Остраве, присутствовало 4628 зрителей.

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Источник: AP 2019

У россиян заброшенными шайбами отметились Кирилл Марченко (7-я, 14-я минуты), Григорий Денисенко (35, 35), Павел Дорофеев (39) и Дмитрий Воронков (41), у проигравших отличился Нино Киндер (58). Марченко набрал в матче 5 очков и был признан лучшим игроком в составе сборной России, у команды Германии лучшим назвали голкипера Хендрика Хане, который был заменен после второго периода. На чемпионате мира российская команда одержала вторую крупную победу, 28 декабря сборная России разгромила канадцев со счетом 6:0.

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Место в воротах в матче с немцами занял Ярослав Аскаров. Он провел два периода в стартовом матче на турнире против команды Чехии (3:4), но был заменен на Амира Мифтахова, пропустив все четыре шайбы в той игре. Мифтахов выходил в стартовом составе в играх с командами Канады и США (1:3), но после третьей пропущенной шайбы в игре с американцами на льду появился Аскаров.

Благодаря победе сборная России обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира, набрав в четырех матчах 6 очков. Для выхода в четвертьфинал российские хоккеисты должны были побеждать немцев, поражение оставило бы россиян на пятом месте в группе B, в таком случае им пришлось бы играть серию до двух побед с командой Казахстана за право остаться в высшем дивизионе мирового первенства.

В турнирной таблице сборная России по итогам группового этапа не поднимется выше третьего места. Таким образом, свой четвертьфинальный матч российская команда проведет в Тршинеце (матчи группы B проходили в Остраве). Итоговое место сборной России в группе будет зависеть от результата матча между командами Канады и Чехии, который пройдет позднее во вторник. В случае победы сборной Чехии в овертайме или в серии буллитов россияне займут четвертое место и сыграют в ¼ финала 2 января с победителем группы A командой Швеции, при остальных результатах россияне станут третьими и в первом раунде плей-офф будут играть с победителем матча группы A Финляндия — Швейцария.

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Сборная России стала последним четвертьфиналистом молодежного чемпионата мира, также в плей-офф сыграют команды Канады, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Сборная Германии встретится с командой Казахстана в серии за право остаться в высшем дивизионе чемпионата мира.

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Россия U20
6:1
2:0, 3:0, 1:1
Германия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B31.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena
Главные тренеры
Валерий БрагинТобиас Абштрайтер
Вратари
Ярослав Аскаров(Ярослав Аскаров)Хендрик Хане(Тобиас Анчичка)
1-й период
06:10Кирилл Марченко(Иван Морозов, Никита Александров)
07:46Йон Петерка
13:19Кирилл Марченко(Василий Подколзин, Дмитрий Воронков)
17:05Григорий Денисенко
2-й период
23:07Командный штраф
29:01Григорий Денисенко
31:24Дмитрий Воронков
33:09Йон Петерка
34:19Григорий Денисенко(Александр Хованов)
34:19Деннис Лобах
34:59Павел Дорофеев(Кирилл Марченко, Александр Романов)
37:06Даниэль Вирт
38:40Павел Дорофеев(Кирилл Марченко)
3-й период
40:38Дмитрий Воронков(Василий Подколзин, Кирилл Марченко)
47:28Даниил Журавлев
52:08Василий Подколзин
55:07Никита Александров
57:43Нино Киндер(Филипп Масс)
Статистика
12Штрафное время10
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяОлдрих Хейдук
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Германия U20
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Чехия U20
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