Российские хоккеисты разгромили команду Германии и вышли в плей-офф молодежного ЧМ

У россиян заброшенными шайбами отметились Кирилл Марченко (7-я, 14-я минуты), Григорий Денисенко (35, 35), Павел Дорофеев (39) и Дмитрий Воронков (41), у проигравших отличился Нино Киндер (58). Марченко набрал в матче 5 очков и был признан лучшим игроком в составе сборной России, у команды Германии лучшим назвали голкипера Хендрика Хане, который был заменен после второго периода. На чемпионате мира российская команда одержала вторую крупную победу, 28 декабря сборная России разгромила канадцев со счетом 6:0.
Место в воротах в матче с немцами занял Ярослав Аскаров. Он провел два периода в стартовом матче на турнире против команды Чехии (3:4), но был заменен на Амира Мифтахова, пропустив все четыре шайбы в той игре. Мифтахов выходил в стартовом составе в играх с командами Канады и США (1:3), но после третьей пропущенной шайбы в игре с американцами на льду появился Аскаров.
Благодаря победе сборная России обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира, набрав в четырех матчах 6 очков. Для выхода в четвертьфинал российские хоккеисты должны были побеждать немцев, поражение оставило бы россиян на пятом месте в группе B, в таком случае им пришлось бы играть серию до двух побед с командой Казахстана за право остаться в высшем дивизионе мирового первенства.
В турнирной таблице сборная России по итогам группового этапа не поднимется выше третьего места. Таким образом, свой четвертьфинальный матч российская команда проведет в Тршинеце (матчи группы B проходили в Остраве). Итоговое место сборной России в группе будет зависеть от результата матча между командами Канады и Чехии, который пройдет позднее во вторник. В случае победы сборной Чехии в овертайме или в серии буллитов россияне займут четвертое место и сыграют в ¼ финала 2 января с победителем группы A командой Швеции, при остальных результатах россияне станут третьими и в первом раунде плей-офф будут играть с победителем матча группы A Финляндия — Швейцария.
Сборная России стала последним четвертьфиналистом молодежного чемпионата мира, также в плей-офф сыграют команды Канады, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Сборная Германии встретится с командой Казахстана в серии за право остаться в высшем дивизионе чемпионата мира.