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8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
19:51 (мск), источник: Sport24

Россия разнесла Германию под Новый год и вышла в плей-офф. У наших наконец-то поперло в большинстве

В этот раз обошлось без валидола.

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9
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9
фотографий
9
фотографий

Новый год в чешской Остраве, конечно, совершенно не чувствуется. Даже рождественская ярмарка около моего отеля не работает. На улицах по-прежнему нет людей. Сомневаюсь, что ночью будут открыты хоть какие-то заведения — тут даже если пишут, что закрываются в 00:00, то в 23:00 уже вряд ли попадешь внутрь. Правда, в гостинице 1 января решили продлить завтрак — аж до 11 утра. Забавно, что в России в это время некоторые только праздновать заканчивают и идут спать.

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За час до решающего матча сборной России в пресс-центре было немноголюдно. Кто-то из российских коллег поздравлял родных по телефону, понимая, что вечером уже будет не до этого. Остальные сидели тихо. Мысль, что Россия все-таки может не выйти в плей-офф, не давала покоя. Никогда такого не было в истории молодежных чемпионатов мира. Но ведь и Канада никогда не проигрывала 0:6… Короче новогодним настроением и не пахло на арене. К тому же трибуны были полупустые — российских фанатов приехало не так много, а немцев так вообще было не больше человек 10−20. Дворец забьется на вечерний матч Чехия — Канада, в котором будет решаться очень многое.

Ситуация в турнирной таблице настолько запутанная, что можно с точностью сказать лишь одно — только победа выводит нас в плей-офф. Будущего соперника в четвертьфинале мы узнаем только по окончании вечерних игр. Тренерский штаб на Германию выставил точно такой же состав, что и на вчерашней тренировке. На предыгровой раскатке показалось, что Аскаров нервничает. Но очень хотелось верить, что мне просто почудилось. Ярослав начал матч уверенно — в середине периода сделал классный сэйв. Тройка 17-летних немцев Петерка — Штютцле — Райхел выглядела здорово.

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Но и она ничего не могла поделать с российской командой. За первые 20 минут Марченко спокойно мог делать покер, но ограничился лишь дублем. Поменять местами Воронкова и Морозова оказалось очень удачным решением тренеров. И второе, и третье звено выглядело здорово.

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Не давало покоя только большинство — первые две попытки ушли в молоко. И только с третьей (в общей сложности с 16-й на турнире) сборная России реализовала численное преимущество стараниям Денисенко, который до этого сам дважды фолил. Сразу же немцы схлопотали еще одно удаление и им воспользовался Дорофеев.

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Немцы выглядели раздавленными — шансы на плей-офф они потеряли (только победа их давала) — и пропустили еще один гол в меньшинстве. Дубль оформил форвард из «Металлурга». Вновь были голевые моменты и у Марченко, который мог чуть ли не шайб восемь забрасывать в этой встрече. 5:0 после двух периодов и никаких опасений насчет дальнейшего участия в турнире. Отличный подарок на Новый год для болельщиков. Матч закончился со счетом 6:1, в концовке Аскаров, которого защитники оставили одного, все-таки пропустил.

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Единственное, что расстраивало — это неминуемая поездка 1 января на тренировку в Тршинец, где сборная России и проведет четвертьфинал в четверг. Чтобы оставаться в Остраве, надо было занимать первое и второе место в группе, а так придется тащиться в соседний городок. Бурно отмечать Новый год россияне не планируют, нынешнее поколение хоккеистов вообще производит впечатление очень правильных ребята, которые не уйдут в загул в разгар турнира. К тому же к некоторым приехали родители, так что вероятно дальше праздничного ужина дело не пойдет. Оно и к лучшему. Впереди все самое важное и интересное.

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6:1
2:0, 3:0, 1:1
Германия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B31.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 4628 зрителей
Главные тренеры
Валерий БрагинТобиас Абштрайтер
Вратари
Ярослав АскаровХендрик Хане(Тобиас Анчичка)
1-й период
06:10Кирилл Марченко(Никита Александров, Иван Морозов)
07:46Йон Петерка
13:19Кирилл Марченко(Дмитрий Воронков, Василий Подколзин)
17:05Григорий Денисенко
2-й период
23:07Командный штраф
29:01Григорий Денисенко
31:24Дмитрий Воронков
33:09Йон Петерка
34:19Григорий Денисенко(Александр Хованов)
34:19Деннис Лобах
34:59Павел Дорофеев(Александр Романов, Кирилл Марченко)
37:06Даниэль Вирт
38:40Павел Дорофеев(Кирилл Марченко, Александр Романов)
3-й период
40:38Дмитрий Воронков(Кирилл Марченко, Василий Подколзин)
47:29Даниил Журавлев
52:08Василий Подколзин
55:07Никита Александров
57:43Нино Киндер(Филипп Масс)
Статистика
12Штрафное время10
5Игра в большинстве6
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяОлдрих Хейдук
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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