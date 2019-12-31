Россия разнесла Германию под Новый год и вышла в плей-офф. У наших наконец-то поперло в большинстве

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Новый год в чешской Остраве, конечно, совершенно не чувствуется. Даже рождественская ярмарка около моего отеля не работает. На улицах по-прежнему нет людей. Сомневаюсь, что ночью будут открыты хоть какие-то заведения — тут даже если пишут, что закрываются в 00:00, то в 23:00 уже вряд ли попадешь внутрь. Правда, в гостинице 1 января решили продлить завтрак — аж до 11 утра. Забавно, что в России в это время некоторые только праздновать заканчивают и идут спать.

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За час до решающего матча сборной России в пресс-центре было немноголюдно. Кто-то из российских коллег поздравлял родных по телефону, понимая, что вечером уже будет не до этого. Остальные сидели тихо. Мысль, что Россия все-таки может не выйти в плей-офф, не давала покоя. Никогда такого не было в истории молодежных чемпионатов мира. Но ведь и Канада никогда не проигрывала 0:6… Короче новогодним настроением и не пахло на арене. К тому же трибуны были полупустые — российских фанатов приехало не так много, а немцев так вообще было не больше человек 10−20. Дворец забьется на вечерний матч Чехия — Канада, в котором будет решаться очень многое.

Ситуация в турнирной таблице настолько запутанная, что можно с точностью сказать лишь одно — только победа выводит нас в плей-офф. Будущего соперника в четвертьфинале мы узнаем только по окончании вечерних игр. Тренерский штаб на Германию выставил точно такой же состав, что и на вчерашней тренировке. На предыгровой раскатке показалось, что Аскаров нервничает. Но очень хотелось верить, что мне просто почудилось. Ярослав начал матч уверенно — в середине периода сделал классный сэйв. Тройка 17-летних немцев Петерка — Штютцле — Райхел выглядела здорово.

Но и она ничего не могла поделать с российской командой. За первые 20 минут Марченко спокойно мог делать покер, но ограничился лишь дублем. Поменять местами Воронкова и Морозова оказалось очень удачным решением тренеров. И второе, и третье звено выглядело здорово.

Не давало покоя только большинство — первые две попытки ушли в молоко. И только с третьей (в общей сложности с 16-й на турнире) сборная России реализовала численное преимущество стараниям Денисенко, который до этого сам дважды фолил. Сразу же немцы схлопотали еще одно удаление и им воспользовался Дорофеев.

Немцы выглядели раздавленными — шансы на плей-офф они потеряли (только победа их давала) — и пропустили еще один гол в меньшинстве. Дубль оформил форвард из «Металлурга». Вновь были голевые моменты и у Марченко, который мог чуть ли не шайб восемь забрасывать в этой встрече. 5:0 после двух периодов и никаких опасений насчет дальнейшего участия в турнире. Отличный подарок на Новый год для болельщиков. Матч закончился со счетом 6:1, в концовке Аскаров, которого защитники оставили одного, все-таки пропустил.

Единственное, что расстраивало — это неминуемая поездка 1 января на тренировку в Тршинец, где сборная России и проведет четвертьфинал в четверг. Чтобы оставаться в Остраве, надо было занимать первое и второе место в группе, а так придется тащиться в соседний городок. Бурно отмечать Новый год россияне не планируют, нынешнее поколение хоккеистов вообще производит впечатление очень правильных ребята, которые не уйдут в загул в разгар турнира. К тому же к некоторым приехали родители, так что вероятно дальше праздничного ужина дело не пойдет. Оно и к лучшему. Впереди все самое важное и интересное.