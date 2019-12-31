Россия разнесла Германию под Новый год и вышла в плей-офф. У наших наконец-то поперло в большинстве
В этот раз обошлось без валидола.
В этот раз обошлось без валидола.
Новый год в чешской Остраве, конечно, совершенно не чувствуется. Даже рождественская ярмарка около моего отеля не работает. На улицах
За час до решающего матча сборной России в
Ситуация в турнирной таблице настолько запутанная, что можно с точностью сказать лишь одно — только победа выводит нас в
Но и она ничего не могла поделать с российской командой. За первые 20 минут Марченко спокойно мог делать покер, но ограничился лишь дублем. Поменять местами Воронкова и Морозова оказалось очень удачным решением тренеров. И второе, и третье звено выглядело здорово.
Не давало покоя только большинство — первые две попытки ушли в молоко. И только с третьей (в общей сложности с 16-й на турнире) сборная России реализовала численное преимущество стараниям Денисенко, который до этого сам дважды фолил. Сразу же немцы схлопотали еще одно удаление и им воспользовался Дорофеев.
Немцы выглядели раздавленными — шансы на
Единственное, что расстраивало — это неминуемая поездка 1 января на тренировку в Тршинец, где сборная России и проведет четвертьфинал в четверг. Чтобы оставаться в Остраве, надо было занимать первое и второе место в группе, а так придется тащиться в соседний городок. Бурно отмечать Новый год россияне не планируют, нынешнее поколение хоккеистов вообще производит впечатление очень правильных ребята, которые не уйдут в загул в разгар турнира. К тому же к некоторым приехали родители, так что вероятно дальше праздничного ужина дело не пойдет. Оно и к лучшему. Впереди все самое важное и интересное.
|Валерий Брагин
|Тобиас Абштрайтер
|Ярослав Аскаров
|Хендрик Хане(Тобиас Анчичка)
|06:10
|Кирилл Марченко(Никита Александров, Иван Морозов)
|07:46
|Йон Петерка
|13:19
|Кирилл Марченко(Дмитрий Воронков, Василий Подколзин)
|17:05
|Григорий Денисенко
|23:07
|Командный штраф
|29:01
|Григорий Денисенко
|31:24
|Дмитрий Воронков
|33:09
|Йон Петерка
|34:19
|Григорий Денисенко(Александр Хованов)
|34:19
|Деннис Лобах
|34:59
|Павел Дорофеев(Александр Романов, Кирилл Марченко)
|37:06
|Даниэль Вирт
|38:40
|Павел Дорофеев(Кирилл Марченко, Александр Романов)
|40:38
|Дмитрий Воронков(Кирилл Марченко, Василий Подколзин)
|47:29
|Даниил Журавлев
|52:08
|Василий Подколзин
|55:07
|Никита Александров
|57:43
|Нино Киндер(Филипп Масс)
|12
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Олдрих Хейдук