Россия не сыграет с Канадой до финала. Все расклады плей-офф МЧМ

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По итогам предварительного турнира молодежного чемпионата мира-2020 в Чехии сформированы пары первого раунда плей-офф.

В четвертьфинале молодежная сборная России, третья команда группы B, сыграет со второй командой группы A — ею стала Швейцария. В заключительной встрече 31 декабря швейцарская сборная обыграла Финляндию.

Хоккей Молодежный ЧМ 2019-2020 1/4 финала, 2.01.2020, 14:30 Швейцария U20 - Россия U20 -

В ¼ финала в четверг, 2 января, сыграют:

Швейцария (А2) — Россия (В3) — 14.30 (время московское), Тршинец

Канада (В1) — Словакия (А4) — 17.00, Острава

США (В2) — Финляндия (А3) — 19.30, Тршинец

Швеция (А1) — Чехия (В4) — 22.00, Острава.

Матчи ½ финала пройдут в субботу, 4 января (начало 17.00 и 21.00).

Пары полуфиналистов по регламенту МЧМ будут составлены не по традиционной сетке плей-офф (по ней наши в случае победы попадали бы на победителя матча Канада — Словакия), а на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Критерии таковы: 1) место в группе, 2) очки, набранные в предварительном раунде, 3) разность шайб в предварительном раунде, 4) заброшенные шайбы в предварительном раунде, 5) посев перед турниром.

Итоговое положение команд в группах

Группа A: Швеция — 11 очков, Швейцария — 9, Финляндия — 7, Словакия — 3, Казахстан — 0.

Группа B: Канада — 9 очков, США — 8, Россия — 6, Чехия — 4, Германия — 3.

Так что рейтинг на данный момент, перед четвертьфиналами выглядит так:

1. Швеция. 2. Канада. 3. Швейцария. 4. США. 5. Финляндия. 6. Россия. 7. Чехия. 8. Словакия.

Россия в группе проиграла Чехии (3:4), разгромила Канаду (6:0), уступила США (1:3) и победила Германию (6:1).

В парах четвертьфиналистов расклад такой: Швеция (1) — Чехия (7), Швейцария (3) — Россия (6), США (4) — Финляндия (5), Канада (2) — Словакия (8).

С кем в таком случае может сыграть Россия, если победит Швейцарию?

Победитель пары США — Финляндия при любом раскладе окажется выше команды Валерия Брагина. Рассмотрим другие варианты:

— в случае побед Швеции и Канады (наиболее вероятный вариант) полуфинальные пары будут выглядеть так: Швеция — Россия, Канада — США/Финляндия.

— в случае побед Швеции и Словакии полуфиналы такие: Швеция — Словакия, США/Финляндия — Россия.

— в случае побед Чехии и Канады полуфиналы такие: Канада — Чехия, США/Финляндия — Россия.

— в случае побед Чехии и Словакии полуфиналы такие: США/Финляндия — Словакия, Россия — Чехия.

Таким образом, наша сборная, если попадет в полуфинал, скорее всего, сыграет с Швецией, менее вероятный вариант — США или Финляндия, самый невероятный — Чехия. А вот с Канадой россияне смогут встретиться только в финале.