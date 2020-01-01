Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ

В рамках ¼ молодежного первенства планеты Канада встретится со Словакией, США с Финляндией, а Швеция сразится против Чехии.

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии. В этой встрече дубль оформили Кирилл Марченко и Павел Дорофеев.