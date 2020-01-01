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12Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ

МОСКВА, 01 янв — РИА Новости. В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.

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Источник: РИА "Новости"

В рамках ¼ молодежного первенства планеты Канада встретится со Словакией, США с Финляндией, а Швеция сразится против Чехии.

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии. В этой встрече дубль оформили Кирилл Марченко и Павел Дорофеев.

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