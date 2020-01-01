Cборная России сыграет с командой Швейцарии в ¼ финала МЧМ

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Сборная Швейцарии во вторник в заключительном для себя матче группового этапа победила команду Финляндии со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0). У победителей шайбы забросили Фабиан Берри (21-я, 37-я минуты), Гаэтан Жобен (23), Симон Кнак (51) и Валентин Нюссбаумер (60). В составе проигравших отличились Анттони Хонка (13) и Йоонас Оден (29).

В итоге сборная Швейцарии заняла второе место в группе A и встретится 2 января в четвертьфинале с командой России, ставшей третьей в группе B. Сборная Финляндии (3-е место в группе A) сыграет в ¼ финала турнира с командой США (2-е место в группе B).

В другом матче сборная Канады обыграла команду Чехии — 7:2 (4:0, 2:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джо Велено (5), Нолан Фут (10), Баррет Хэйтон (14), Коннор Макмайкл (15). Лайам Фоуди (32), Дилан Козенс (33) и Джареж Макайзак (51). У чехов отличились Войтех Строндала (32) и Либор Забрански (32).