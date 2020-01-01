«Россия избежала борьбы за выживание». Что пишут о разгроме Германии за рубежом
Зарубежная пресса и болельщики обсуждают результат матча МЧМ-2020 между Россией и Германией (6:1).
Зарубежная пресса и болельщики обсуждают результат матча МЧМ-2020 между Россией и Германией (6:1).
Россия избежала попадания в стыковые матчи, обыграв Германию со счетом 6:1 на молодежном чемпионате мира.
Групповой этап российская команда закончила с двумя победами и двумя поражениями. Теперь в четвертьфинале она встретится со Швейцарией.
Кирилл Марченко и Павел Дорофеев сделали по дублю. Также голы на свой счет записали Григорий Денисенко и Дмитрий Воронков.
У немцев отличиться смог только Нино Киндер, который испортил настроение Ярославу Аскарову незадолго до конца третьего периода.
Теперь Германии предстоит сыграть с Казахстаном за право остаться в высшем дивизионе и поехать в следующем году на чемпионат мира в Канаду. Уже известно, что место одной из этих команд займет Австрия.
Групповой этап Россия прошла не очень ровно, но команда избежала возможной борьбы за право остаться в элитном дивизионе. В заключительном матче россияне не оставили шанса Германии.
Ожидалось, что на этом турнире Кирилл Марченко будет одним из лидеров российской команды. Именно он и открыл счет в этой встрече, поразив верхний угол ворота Хенрика Хане. Вскоре Марченко оформил дубль и Россия окончательно завладела преимуществом.
В середине игры россияне, наконец, забросили первую шайбу в большинстве на турнире. Это был первый успех за 16 попыток. Да и сам гол получился комичным. Денисенко пытался отдать шайбу немцам, чтобы получить преимущество «5 на 3», но они не стали ее трогать. В конце концов, шайба вернулась к нападающему, который пробил Хане броском со средней дистанции. Вскоре счет на табло был уже 5:0 в пользу россиян — дубль сделал Павел Дорофеев.
В начале третьего периода еще одну шайбу на свой счет записал Дмитрий Воронков.
Кирилл Марченко провел отменный матч. Пусть он провел на льду только 13 минут, но за это время успел забить две шайбы и сделать три голевых передачи.
Именно два гола Марченко позволили России захватить уверенное преимущество в матче. По важности вклада в командную игру в первом периоде с ним мог сравниться только вратарь немецкой сборной Хенрик Хане, который несколько раз откровенно спас партнеров.
У Германии было несколько шансов отличиться, но нападающим не хватало точности или хладнокровия в решающий момент.
А во втором периоде россияне сняла все вопросы о победителе, забросив еще три шайбы.
Перед последним матчем группового турнира Германия и Россия оказались в интересном положении. Обеим командам нужно было побеждать, чтобы избежать борьбы за выживание, с чем российская сборная могла столкнуться впервые в истории.
Однако все расклады забылись довольно быстро, потому что Россия владела преимуществом от начала и до конца встречи. Сборная Германии ничего не смогла противопоставить более классному сопернику, что подтверждает счет на табло — 1:6.
Даже если Германии и удавалось создать
В социальных сетях болельщики высказывали свое мнение по ходу матча.
Jokke Nevalainen: Ярослав Аскаров не получил большой нагрузки в матче, отразив 22 из 23 бросков, и выглядел намного спокойнее, чем на старте турнира. Неудачная попытка выбить шайбу в моменте с пропущенным голом со стороны выглядела не очень красиво, но я все равно думаю, что в четвертьфинале Россия сделает ставку на него.
Steve Kournianos: понимаю, что хотел сделать Аскаров. Но в то же время не до конца.
Ball Hockey Bure: Александр Романов («Монреаль») и Василий Подколзин («Ванкувер») — просто приятно за ними наблюдать.
RIP Kampffisch Jeff: отличная команда, несмотря на поражение. И после единственной забитой шайбы я праздновал так, будто Германия победила. Очень хочется увидеть этих ребят на следующем молодежном чемпионате мира.
Nate: стараюсь реже высказывать «непопулярное мнение», но все равно убежден, что молодежный чемпионат мира — худший турнир для того, чтобы оценивать перспективы пиков и проспектов. Слишком короткий турнир, слишком много восторженных отзывов в прессе, что может негативно сказаться на игроке.
Dan Hayward: моя супруга настаивает, что МЧМ — это единственная вещь, которая позволяет нам пережить последние дни рождественских праздников. Это если
HFBoards: «Сложилось впечатление, что немцы не верят в возможную победу».
В Северной Америке болельщики тоже следили за матчем между Россией и Германией. И обсуждали его на форумах.
Bagsw: давно не видел таких голов в исполнении российской молодежки. Прекрасный контроль шайбы и отменная работа у бортов.
JoemAvs: да, Россия намного лучше. Игра была закончена очень быстро. А Германии мог бы пригодиться такой игрок, как Александров. Непонятно, почему он решил играть за Россию.
OvechkinTooth: непонятно? Может, потому, что он русский?
jj cale: еще до начала турнира я ставил на победу России. И пока не вижу, почему должен поменять свое мнение.
Fried Tree Sap: у России есть свои проблемы. Были вопросы к вратарям, остаются спорные моменты в большинстве, но их игра в равных составах очень впечатляет. Если они смогут исправить недочеты, то в
c9gunner: было много вопросов к Ларионову, который отвечает за игру в большинстве. Наверное, не самое лучшее решение, когда тренер приходит в команду за несколько дней до турнира.
novisor: можно только посочувствовать Германии. Отличная команда. Два игрока были выбраны в первом раунде драфта в 2019 году. Еще
Quality Oil: надеюсь, сборная Германии не будет слишком раздавлена психологически. Это, пожалуй, их лучшая сборная, которую мне доводилось видеть. К сожалению, они просто попали в «группу смерти».
SWAE: «Кэнакс» получили отличного игрока в лице Подколзина.
Kshahdoo: не понравились Морозов и Денисенко. А еще Соколов — большой, но ему не хватает креативности.
Подколзин должен был уже набрать больше очков на турнире, но его партнеры не могут завершить комбинацию. Особенно Морозов. То же самое было и в молодежной Суперсерии.
BigBadBoar: наверное, самая слабая игра Германии на турнире. С самого начала матча сложилось впечатление, что они не верят в возможную победу. Учитывая, что и Россия сыграла очень хорошо, то счет абсолютно закономерен. Тем не менее, уверен, что Германия победит Казахстан. Казахстан — Словакия — вот кто реально должен был бороться за право остаться в элитном дивизионе.
|Валерий Брагин
|Тобиас Абштрайтер
|Ярослав Аскаров
|Хендрик Хане(Тобиас Анчичка)
|06:10
|Кирилл Марченко(Никита Александров, Иван Морозов)
|07:46
|Йон Петерка
|13:19
|Кирилл Марченко(Василий Подколзин, Дмитрий Воронков)
|17:05
|Григорий Денисенко
|23:07
|Командный штраф
|29:01
|Григорий Денисенко
|31:24
|Дмитрий Воронков
|33:09
|Йон Петерка
|34:19
|Григорий Денисенко(Александр Хованов)
|34:19
|Деннис Лобах
|34:59
|Павел Дорофеев(Кирилл Марченко, Александр Романов)
|37:06
|Даниэль Вирт
|38:40
|Павел Дорофеев(Александр Романов, Кирилл Марченко)
|40:38
|Дмитрий Воронков(Кирилл Марченко, Василий Подколзин)
|47:29
|Даниил Журавлев
|52:08
|Василий Подколзин
|55:07
|Никита Александров
|57:43
|Нино Киндер(Филипп Масс)
|12
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Олдрих Хейдук