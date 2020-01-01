«Россия избежала борьбы за выживание». Что пишут о разгроме Германии за рубежом

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

TSN: «Россия избежала попадания в стыковые матчи» TSN

Россия избежала попадания в стыковые матчи, обыграв Германию со счетом 6:1 на молодежном чемпионате мира.

Групповой этап российская команда закончила с двумя победами и двумя поражениями. Теперь в четвертьфинале она встретится со Швейцарией.

Кирилл Марченко и Павел Дорофеев сделали по дублю. Также голы на свой счет записали Григорий Денисенко и Дмитрий Воронков.

У немцев отличиться смог только Нино Киндер, который испортил настроение Ярославу Аскарову незадолго до конца третьего периода.

Теперь Германии предстоит сыграть с Казахстаном за право остаться в высшем дивизионе и поехать в следующем году на чемпионат мира в Канаду. Уже известно, что место одной из этих команд займет Австрия.

The Hockey News: «Россияне, наконец, забросили первую шайбу в большинстве на турнире»

Групповой этап Россия прошла не очень ровно, но команда избежала возможной борьбы за право остаться в элитном дивизионе. В заключительном матче россияне не оставили шанса Германии.

Ожидалось, что на этом турнире Кирилл Марченко будет одним из лидеров российской команды. Именно он и открыл счет в этой встрече, поразив верхний угол ворота Хенрика Хане. Вскоре Марченко оформил дубль и Россия окончательно завладела преимуществом.

В середине игры россияне, наконец, забросили первую шайбу в большинстве на турнире. Это был первый успех за 16 попыток. Да и сам гол получился комичным. Денисенко пытался отдать шайбу немцам, чтобы получить преимущество «5 на 3», но они не стали ее трогать. В конце концов, шайба вернулась к нападающему, который пробил Хане броском со средней дистанции. Вскоре счет на табло был уже 5:0 в пользу россиян — дубль сделал Павел Дорофеев.

В начале третьего периода еще одну шайбу на свой счет записал Дмитрий Воронков.

Официальный сайт ИИХФ: «Марченко провел отменный матч»

Читайте также Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ

Кирилл Марченко провел отменный матч. Пусть он провел на льду только 13 минут, но за это время успел забить две шайбы и сделать три голевых передачи.

Именно два гола Марченко позволили России захватить уверенное преимущество в матче. По важности вклада в командную игру в первом периоде с ним мог сравниться только вратарь немецкой сборной Хенрик Хане, который несколько раз откровенно спас партнеров.

У Германии было несколько шансов отличиться, но нападающим не хватало точности или хладнокровия в решающий момент.

А во втором периоде россияне сняла все вопросы о победителе, забросив еще три шайбы.

Eishockeynews: «Будет несправедливо, если этот чемпионат закончится для Германии вылетом»

Перед последним матчем группового турнира Германия и Россия оказались в интересном положении. Обеим командам нужно было побеждать, чтобы избежать борьбы за выживание, с чем российская сборная могла столкнуться впервые в истории.

Однако все расклады забылись довольно быстро, потому что Россия владела преимуществом от начала и до конца встречи. Сборная Германии ничего не смогла противопоставить более классному сопернику, что подтверждает счет на табло — 1:6.

Даже если Германии и удавалось создать что-то впереди, то это были редкие просветления. Россия ни разу не дала повода усомниться, кто одержит победу в этой встрече. Теперь Германии нужно думать о встречах с Казахстаном. Команда хорошо проявила себя на турнире и будет несправедливо, если этот чемпионат закончится для нее вылетом.

Twitter: «Понимаю, что хотел сделать Аскаров. Но в то же время не до конца»

В социальных сетях болельщики высказывали свое мнение по ходу матча.

Jokke Nevalainen: Ярослав Аскаров не получил большой нагрузки в матче, отразив 22 из 23 бросков, и выглядел намного спокойнее, чем на старте турнира. Неудачная попытка выбить шайбу в моменте с пропущенным голом со стороны выглядела не очень красиво, но я все равно думаю, что в четвертьфинале Россия сделает ставку на него.

Steve Kournianos: понимаю, что хотел сделать Аскаров. Но в то же время не до конца.

Ball Hockey Bure: Александр Романов («Монреаль») и Василий Подколзин («Ванкувер») — просто приятно за ними наблюдать.

RIP Kampffisch Jeff: отличная команда, несмотря на поражение. И после единственной забитой шайбы я праздновал так, будто Германия победила. Очень хочется увидеть этих ребят на следующем молодежном чемпионате мира.

Nate: стараюсь реже высказывать «непопулярное мнение», но все равно убежден, что молодежный чемпионат мира — худший турнир для того, чтобы оценивать перспективы пиков и проспектов. Слишком короткий турнир, слишком много восторженных отзывов в прессе, что может негативно сказаться на игроке.

Dan Hayward: моя супруга настаивает, что МЧМ — это единственная вещь, которая позволяет нам пережить последние дни рождественских праздников. Это если кто-то думает, что МЧМ значит для психики жителя Канады.

HFBoards: «Сложилось впечатление, что немцы не верят в возможную победу».

В Северной Америке болельщики тоже следили за матчем между Россией и Германией. И обсуждали его на форумах.

Bagsw: давно не видел таких голов в исполнении российской молодежки. Прекрасный контроль шайбы и отменная работа у бортов.

JoemAvs: да, Россия намного лучше. Игра была закончена очень быстро. А Германии мог бы пригодиться такой игрок, как Александров. Непонятно, почему он решил играть за Россию.

OvechkinTooth: непонятно? Может, потому, что он русский?

jj cale: еще до начала турнира я ставил на победу России. И пока не вижу, почему должен поменять свое мнение. Кто-то может напомнить об игре против США, но для меня это не имеет значения. Каждый может ошибиться.

Fried Tree Sap: у России есть свои проблемы. Были вопросы к вратарям, остаются спорные моменты в большинстве, но их игра в равных составах очень впечатляет. Если они смогут исправить недочеты, то в плей-офф всем стоит их остерегаться.

c9gunner: было много вопросов к Ларионову, который отвечает за игру в большинстве. Наверное, не самое лучшее решение, когда тренер приходит в команду за несколько дней до турнира.

Хоккей Молодежный ЧМ 2019-2020 1/4 финала, 2.01.2020, 14:30 Швейцария U20 - Россия U20 -

novisor: можно только посочувствовать Германии. Отличная команда. Два игрока были выбраны в первом раунде драфта в 2019 году. Еще два-три человека, может, будут выбраны в первом раунде дратфа-2020. Победили очень крепкую сборную Чехии на ее же домашнем турнире. Но попали в такую страшную группу, что все равно не пробились в плей-офф.

Quality Oil: надеюсь, сборная Германии не будет слишком раздавлена психологически. Это, пожалуй, их лучшая сборная, которую мне доводилось видеть. К сожалению, они просто попали в «группу смерти».

SWAE: «Кэнакс» получили отличного игрока в лице Подколзина.

Kshahdoo: не понравились Морозов и Денисенко. А еще Соколов — большой, но ему не хватает креативности.

Подколзин должен был уже набрать больше очков на турнире, но его партнеры не могут завершить комбинацию. Особенно Морозов. То же самое было и в молодежной Суперсерии.