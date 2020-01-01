Россия провела неровный групповой этап. Будут ли проблемы с загадочной Швейцарией?

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В заключительном матче группового этапа МЧМ в Чехии российская сборная крупно обыграла команду Германии — 6:1

На старте турнира россияне уступили чехам (3:4), потом разгромили канадцев (6:0) и не сдюжили со сборной США (1:3)

Подопечные Валерия Брагина в четвертьфинале сыграют с командой Швейцарии 2 января

Российская молодежка вышла в плей-офф чемпионата мира. Было бы очень странно, если бы этого не случилось, но до последнего матча группового этапа у команды Валерия Брагина оставались все шансы закончить выступление в Чехии в утешительных матчах. Уж очень мощный состав оказался у группы В — достойными четвертьфинала были даже немцы.

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Есть проблемы с большинством? Нет проблем с большинством

Сборной России нельзя пропускать первой. Что с чехами, что с американцами получилась вязкая, нервозная игра — во многом потому, что команда теряла уверенность после первой же шайбы в свои ворота. Хозяев приходилось постоянно догонять, американцы и вовсе моментально закинули вторую. Было видно, насколько ребятам в этой роли некомфортно.

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Возникло беспокойство по поводу проблем с большинством. До матча с немцами реализация у российской команды формально составляла 0 из 14 — абсолютно худший показатель на турнире. До последнего было ощущение, что каждый участник спецбригады находится не на своем месте — Марченко неоткуда было бросать, Морозов чувствовал себя некомфортно на дальнем пятаке, Подколзин и Соколов могли бы поменяться местами. Но уже во время матча с Германией можно было выдохнуть: заработало. Три раза подряд. Дважды великолепно сработала связка Дорофеев — Марченко — Романов. Есть у команды большинство. Фух.

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А еще в каждом матче у сборной России появляется новый герой. С Чехией — Егор Замула, великолепно отработавший атакующим защитником. С американцами — Александр Романов, который не только забил, но и взял на себя функцию лидера, заводил партнеров и вел за собой до конца. С немцами — Кирилл Марченко, он не поучаствовал лишь в одной голевой атаке из шести. И лишь с канадцами сложно выделить кого-то одного, в порядке были абсолютно все.

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Из самоуверенной банды в дисциплинированный отряд

Молодежный чемпионат мира тем и хорош, что видно становление команды от матча к матчу. С «кленовыми» сборная России была на несколько уровней мощнее, чем с чехами. Потом эмоционально перегорела, подустала, но собралась и точно так же разорвала неуступчивую Германию, сделав себе лучшую разницу шайб в группе. Причем с немцами парни выглядели даже взрослее, чем несколькими днями ранее с Канадой. Это была уже не самоуверенная банда, сравнивающая канадцев с латышами и считающая, что порвет кого угодно, а дисциплинированный отряд, где каждый выполняет установку до самого конца.

Помимо нестабильности и проблемы с командами, играющими в оборонительный хоккей, остается еще один вопрос. Пока непонятно, кто будет тащить в воротах в решающих матчах. И будет ли вообще? Аскаров совершил суперский сейв и не позволил немцам вернуться в игру. Но с выходом один в ноль, например, не справился. Да и в дебютной игре не создал образ непробиваемой стены. Мифтахов засушил канадцев, но две тяжелые игры за два дня не осилил. Отсутствие ярко выраженного первого номера в воротах — не самое позитивное явление. Впрочем, в Баффало-2011 было так же. Там, кстати, групповой этап тоже вышел далеко не шоколадным.

Новогодний подарок из Альп

По всем раскладам, наиболее вероятным соперником команды Брагина в четвертьфинале была Финляндия. Но у сборной Швейцарии были свои планы на этот счет — они взяли и обыграли Суоми в матче за второе место в группе А. С одной стороны, это классный новогодний подарок: швейцарцы для сборной России всегда были более удобным соперником, чем пресловутые финны с их болотом в своей и средней зоне. С другой — парни из Альп в прошлом году уже выходили в полуфинал, и сейчас, похоже, настроены повторить успех. У них растет классное поколение.

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И все-таки задача становится предельно банальной: надо сыграть еще три раза так, как с Канадой и Германией. И тогда все будет хорошо.