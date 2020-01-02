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7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
12Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские хоккеистки не смогли пробиться в финал МЧМ

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Женская сборная России (до 18 лет) уступила команде США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Братиславе.

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Игра завершилась поражением россиянок со счетом 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).

В матче за бронзу сборная России встретятся с командой Финляндии. Игра состоится 2 января.

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