Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Канада U20
Словакия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Швейцария U20
Россия U20
13
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19:30
США U20
Финляндия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:00
Германия U20
Казахстан U20
40
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Швеция U20
Чехия U20
Хоккей. НХЛ
3.01
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
3.01
Баффало Сэйбрз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
3.01
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
3.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.01
Питтсбург Пингвинз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
3.01
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
3.01
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
Все события
Фоторепортажи
19Щербакова второй раз выиграла ЧР по фигурному катанию
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
14:48 (мск), источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана проиграла первый матч за элиту ЧМ по хоккею

Молодежная сборная Казахстана (до 20 лет) уступила сверстникам из Германии в первом утешительном матче за место в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра в чешской Остраве прошла сегодня, 2 января, и завершилась со счетом 0:4.

Счет немцы открыли на 22-й минуте усилиями Лукаса Райхела, на 32-й Луис Брюне провел вторую шайбу, на 42-й отличился Джон Петерка, а на 52-й Доминик Бокк установил окончательный результат.

Утешительные матчи пройдут в серии до двух побед. Вторая игра между Казахстаном и Германией состоится завтра, 3 января, и начнется в 15:00, а третья в случае необходимости — 5 января.

Напомним, что сборная Казахстана заняла последнее, пятое, место в группе А. Команда Сергея Старыгина проиграла Швеции (2:6), действующим чемпионам мира из Финляндии (1:7), а также Словакии (1:3) и Швейцарии (3:5).

Пятой в группе B стала Германия, набравшая три очка. Немцы проиграли России (1:6), Канаде (1:4) и США (3:6), а единственную победу одержали в матче с Чехией (4:3).

На прошлом МЧМ Казахстан сохранил место в элите после двух побед в утешительных играх с Данией (4:0, 4:3), а Германия стала чемпионом первого дивизиона.

Победитель серии Казахстан — Германия вместе с девятью другими командами сыграет на МЧМ в элите, который пройдет с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в Канаде.

Германия U20
4:0
0:0, 2:0, 2:0
Казахстан U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Квалификационный турнир2.01.2020, 12:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 1022 зрителя
Главные тренеры
Тобиас АбштрайтерСергей Старыгин
Вратари
Хендрик ХанеВладислав Нурек
1-й период
14:52Эрик Мик
2-й период
21:21Лукас Райхель(Йон Петерка, Даниэль Вирт)
23:33Мади Диханбек
24:27Алихан Омирбеков
31:48Луис Бруне(Ианник Фаленти, Тим Флайшер)
37:10Мади Диханбек
3-й период
41:09Йон Петерка(Тим Штюцле, Лукас Райхель)
44:40Даниэль Вирт
50:09Андрей Буяльский
50:48Максим Мусоров
51:47Доминик Бокк(Мориц Зайдер, Тим Штюцле)
56:15Денис Чапоров
59:55Александр Дерш
Статистика
6Штрафное время12
6Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Пешина(Чехия)
Главный судьяОлдрих Хейдук
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Германия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Легкоатлет начал рано радоваться и упустил победу
Первая победа Артеты, шоу Моуринью и супергол «Брайтона»
85000 зрителей увидели победный гол Радулова в «Зимней классике»
Доиграемся? Олимпиада без России и другие прогнозы на 2020-й год
Хальфварссон: Большунов сказал что-то по-русски и был недоволен
Четыре игрока РПЛ вошли в топ-50 молодых талантов по версии УЕФА
Мэнни Пакьяо в очередной раз переписал историю бокса
«Челси» готов купить Чалова: обзор трансферных слухов дня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь