Молодежная сборная Казахстана проиграла первый матч за элиту ЧМ по хоккею

Игра в чешской Остраве прошла сегодня, 2 января, и завершилась со счетом 0:4.
Счет немцы открыли на 22-й минуте усилиями Лукаса Райхела, на 32-й Луис Брюне провел вторую шайбу, на 42-й отличился Джон Петерка, а на 52-й Доминик Бокк установил окончательный результат.
Утешительные матчи пройдут в серии до двух побед. Вторая игра между Казахстаном и Германией состоится завтра, 3 января, и начнется в 15:00, а третья в случае необходимости — 5 января.
Напомним, что сборная Казахстана заняла последнее, пятое, место в группе А. Команда Сергея Старыгина проиграла Швеции (2:6), действующим чемпионам мира из Финляндии (1:7), а также Словакии (1:3) и Швейцарии (3:5).
Пятой в группе B стала Германия, набравшая три очка. Немцы проиграли России (1:6), Канаде (1:4) и США (3:6), а единственную победу одержали в матче с Чехией (4:3).
На прошлом МЧМ Казахстан сохранил место в элите после двух побед в утешительных играх с Данией (4:0, 4:3), а Германия стала чемпионом первого дивизиона.
Победитель серии Казахстан — Германия вместе с девятью другими командами сыграет на МЧМ в элите, который пройдет с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в Канаде.