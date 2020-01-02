Молодежная сборная Казахстана проиграла первый матч за элиту ЧМ по хоккею

Игра в чешской Остраве прошла сегодня, 2 января, и завершилась со счетом 0:4.

Счет немцы открыли на 22-й минуте усилиями Лукаса Райхела, на 32-й Луис Брюне провел вторую шайбу, на 42-й отличился Джон Петерка, а на 52-й Доминик Бокк установил окончательный результат.

Утешительные матчи пройдут в серии до двух побед. Вторая игра между Казахстаном и Германией состоится завтра, 3 января, и начнется в 15:00, а третья в случае необходимости — 5 января.

Напомним, что сборная Казахстана заняла последнее, пятое, место в группе А. Команда Сергея Старыгина проиграла Швеции (2:6), действующим чемпионам мира из Финляндии (1:7), а также Словакии (1:3) и Швейцарии (3:5).

Пятой в группе B стала Германия, набравшая три очка. Немцы проиграли России (1:6), Канаде (1:4) и США (3:6), а единственную победу одержали в матче с Чехией (4:3).

На прошлом МЧМ Казахстан сохранил место в элите после двух побед в утешительных играх с Данией (4:0, 4:3), а Германия стала чемпионом первого дивизиона.