Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ, обыграв команду Швейцарии

В составе сборной России отличились Дмитрий Воронков (22-я и 39-я минуты) и Александр Хованов (35). У швейцарцев шайба на счету Гаэтана Жобена (28). Лучшим игроком встречи в составе сборной России признан голкипер Ярослав Аскаров, у швейцарцев — вратарь Лука Холленштайн.
Аскаров начал с первых минут третий матч на этом турнире. Ранее он сыграл первые два периода матча против сборной Чехии (3:4), пропустив в них четыре шайбы, полностью провел заключительную встречу группового этапа против сборной Германии (6:1) и вышел на площадку вместо Амира Мифтахова при счете 0:3 в игре со сборной США (1:3). В матче со швейцарцами сборная России дважды реализовала большинство, до этого россиянам на турнире удалось трижды воспользоваться численным преимуществом, все три раза это произошло в игре с немцами.
По итогам предварительного этапа сборная России заняла третье место в группе В, набрав шесть очков в четырех матчах, пропустив вперед сборные США (8) и Канады (9). Швейцарцы стали вторыми в группе А (9), уступив лишь сборной Швеции (11).
Для молодежных сборных России и Швейцарии эта встреча стала 18-й между собой. Российские хоккеисты одержали 15 побед, две встречи завершились вничью и один раз успех праздновали швейцарцы. В четвертьфинале турнира 2010 года швейцарская команда, ведомая Нино Нидеррайтером, переиграла сборную России с Евгением Кузнецовым и Владимиром Тарасенко (3:2 ОТ). Команды России и Швейцарии дважды играли между собой на прошлогоднем мировом первенстве — на групповом этапе и в матче за третье место россияне победили с одинаковым счетом 5:2.
Позднее в четверг пройдут четвертьфинальные матчи Канада — Словакия, США — Финляндия и Швеция — Чехия, полуфинальные встречи состоятся 4 января в 17:00 и 21:00 мск. По новому регламенту турнира сборная России не сможет пересечься с командой Канады в полуфинале, в случае если та пройдет сборную Словакии: полуфиналисты будут распределены между собой в зависимости от турнирного положения в группе, где лучший по рейтингу полуфиналист сыграет с худшим, а второй — с третьим. Россияне занимают шестое место из восьми четвертьфиналистов, шведы — первое, канадцы — второе, американцы — четвертое, финны — пятое, чехи — седьмое, словаки — восьмое. В случае выхода сборной Чехии в полуфинал она как хозяйка соревнований сыграет в первом полуфинале, в противном случае в первом полуфинале сыграет команда с самым высоким рейтингом.