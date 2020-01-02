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17:10 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ, обыграв команду Швейцарии

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Верк-Арена» в чешском городе Тршинец в присутствии 3158 зрителей.

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Источник: Федерация хоккея России

В составе сборной России отличились Дмитрий Воронков (22-я и 39-я минуты) и Александр Хованов (35). У швейцарцев шайба на счету Гаэтана Жобена (28). Лучшим игроком встречи в составе сборной России признан голкипер Ярослав Аскаров, у швейцарцев — вратарь Лука Холленштайн.

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Аскаров начал с первых минут третий матч на этом турнире. Ранее он сыграл первые два периода матча против сборной Чехии (3:4), пропустив в них четыре шайбы, полностью провел заключительную встречу группового этапа против сборной Германии (6:1) и вышел на площадку вместо Амира Мифтахова при счете 0:3 в игре со сборной США (1:3). В матче со швейцарцами сборная России дважды реализовала большинство, до этого россиянам на турнире удалось трижды воспользоваться численным преимуществом, все три раза это произошло в игре с немцами.

По итогам предварительного этапа сборная России заняла третье место в группе В, набрав шесть очков в четырех матчах, пропустив вперед сборные США (8) и Канады (9). Швейцарцы стали вторыми в группе А (9), уступив лишь сборной Швеции (11).

Для молодежных сборных России и Швейцарии эта встреча стала 18-й между собой. Российские хоккеисты одержали 15 побед, две встречи завершились вничью и один раз успех праздновали швейцарцы. В четвертьфинале турнира 2010 года швейцарская команда, ведомая Нино Нидеррайтером, переиграла сборную России с Евгением Кузнецовым и Владимиром Тарасенко (3:2 ОТ). Команды России и Швейцарии дважды играли между собой на прошлогоднем мировом первенстве — на групповом этапе и в матче за третье место россияне победили с одинаковым счетом 5:2.

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Позднее в четверг пройдут четвертьфинальные матчи Канада — Словакия, США — Финляндия и Швеция — Чехия, полуфинальные встречи состоятся 4 января в 17:00 и 21:00 мск. По новому регламенту турнира сборная России не сможет пересечься с командой Канады в полуфинале, в случае если та пройдет сборную Словакии: полуфиналисты будут распределены между собой в зависимости от турнирного положения в группе, где лучший по рейтингу полуфиналист сыграет с худшим, а второй — с третьим. Россияне занимают шестое место из восьми четвертьфиналистов, шведы — первое, канадцы — второе, американцы — четвертое, финны — пятое, чехи — седьмое, словаки — восьмое. В случае выхода сборной Чехии в полуфинал она как хозяйка соревнований сыграет в первом полуфинале, в противном случае в первом полуфинале сыграет команда с самым высоким рейтингом.

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0:0, 1:3, 0:0
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, 1/4 финала2.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Werk Arena, 3158 зрителей
Главные тренеры
Тьерри ПатерлиниВалерий Брагин
Вратари
Лука Ян Холленштайн(Лука Ян Холленштайн)Ярослав Аскаров
1-й период
08:05Жан-Марко Веттер
10:14Григорий Денисенко
2-й период
20:37Командный штраф
21:12Дмитрий Воронков(Григорий Денисенко, Никита Александров)
24:44Егор Замула
27:08Гаэтан Жобен(Жоэль Зальцгебер)
28:30Иван Морозов
34:07Александр Хованов(Григорий Денисенко)
35:34Сандро Шмид
37:36Мэттью Вербун
38:13Дмитрий Воронков(Александр Хованов, Егор Замула)
3-й период
43:04Василий Подколзин
45:12Илья Круглов
50:15Бастиан Гуггенхайм
54:15Жан-Марко Веттер
58:13Тим Берни
Статистика
14Штрафное время10
5Игра в большинстве7
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяМайк Кэмпбелл(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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