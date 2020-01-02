Россия чуть не увязла в швейцарском болоте, но идет дальше. Молодежка — в полуфинале МЧМ!

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Всем, кто скажет, что сборная Швейцарии — это новогодний подарок, стоит напомнить два случая. Ведь точно также наверняка думали и десять лет тому назад, когда команда Владимира Плющева уже видела себя в полуфинале с Канадой. Все бы так и произошло, не появись, словно чертик из табакерки, Нино Нидеррайтер. Один из самых талантливых хоккеистов в истории швейцарского хоккея сначала спас свою команду на флажке, а в овертайме казнил российскую молодежку. На краю была сборная России и на домашнем чемпионате мира 2013 года. Тогда в Уфе подопечные Михаила Варнакова проигрывали до предпоследней минуты, но тут уже в роли Нидерртайтера выступил Никита Кучеров. А какой мог быть конфуз!

Катастрофа-2010 и нервотрепка-2013 также произошли на стадии четвертьфинала. Чем не повод насторожиться? А тут еще и финнов наши соперники этапа грохнули. Валерий Брагин до недавнего времени спокойно разбирался с Швейцарией, но даже прошлогодняя победа в бронзовом матче ничего не значит. Хотя некоторые действующие лица остались на своих местах. И если у россиян это Александр Романов, Григорий Денисенко, Даниил Журавлев, а также питерское звено в полном составе, то у швейцарцев чуть ли не половина команды. Более того, четверо игроков этого созыва сборной Швейцарии ездили еще в Баффало два года назад! Что что, а международного опыта у них не меньше, чем у наших.

Источник: iihf.com

И с первых же минут стало понятно, что ни о каком подарке речи не идет, а все опасения справделивы. Швейцарцы играли плотно, не допускали потери концентрации в обороне, а периодически сами огрызались. Чего только стоит момент, когда Ярослав Аскаров, которому тренеры доверили место в воротах, чудом сыграл щитком после броска Тима Берни. Правда, перед тем как остановить капитана швейцарцев, наш вратарь сам сыграл не очень уверенно, отбив шайбу перед собой. А еще незадолго до этого наша оборона упустила швейцарца после проникающей передачи. Шайба просто не вошла адресату в крюк.

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Долгое время швейцарцы даже не давали нашим парням проверить бдительность вратаря. До Луки Холленштайна банально не доходила шайба. То мы сами не попадали в створ, то соперник, что бывало значительно чаще, блокировал броски. Только и оставалось, что довольствоваться долгим позиционным нападением.

Соперник вполне осознанно оставлял россиянам пространство вдоль бортов, понимая, что это довольно безопасно. Красиво, но не более того. Ближе к концу второго перерыва в обороне альпийцев начали появляться бреши, однако самым опасным моментом остался бросок Кирилла Марченко в штангу, когда подопечные Брагина играли в большинстве.

То самое большинство, которое не складывалось у сборной России весь турнир, все-таки принесло нам первый гол. Символично, что реализовать его нашим парням удалось совсем не так, как они пытались на протяжении всего группового турнира. Словно осознав, что долгая и «травоядная» перепасовка ни к чему не приводит, Григорий Денисенко нанес не самый логичный бросок. Что с первого взгляда показалось, мини-срывом нашего капитана, привело к успеху. Наш самый габаритный форвард Дмитрий Воронков, неспроста поставленный на пятак, справился со своей миссией. 1:0!

В идеальном мире первая шайба должна прибить швейцарцев и окрылить россиян. В реальности же все складывалось совсем иначе. Несмотря на гол Воронкова, во втором периоде «сыровары» нас перебрасывали. Дров в топку подбрасывали и сами подопечные Брагина, хватавшие необязательные, а местами и глупые удаления.

Подвело же сборную России то, что тревожило и раньше — игра на вбрасываниях. Александр Хованов проиграл точку в своей зоне, крайние нападающие не сыграли на подборе, а Пыленков с Галенюком проморгали Гаэтана Жобена. Аскарова хватило только на один сейв.

Хованов наверняка понимал, что прямо или косвенно виноват в пропущенной шайбе. Вместо самобичевания он принялся исправлять голевую ошибку. И ведь исправил! Второму голу в ворота Швейцарии смело можно присваивать его имя. Проспект «Миннесоты» не просто замкнул диагональный пас от Денисенко, но и сам же начал эту атаку. Отбор в своей зоне здесь не менее важен, чем завершающий бросок. Без первого не было бы второго.

И тот же самый Хованов нарисовал гол в большинстве для Воронкова! После того, как наши парни начертили комбинацию в одно касание, наконец-то получилось спокойно вздохнуть. Любопытно, что именно перед этим розыгрышем Брагин вернул прежнюю расстановку игроков. Сработало.

Несмотря на то, что россияне не смогли исключить лишние удаления (чего только стоит фол Подколзина), матч наши парни закончили без лиших нервов. Сумев вылезти из швейцарского болота, игроки сборной России перестали нервничать. Соперник, в свою очередь, проявил себя беззубо и где-то даже апатично. Наши — в полуфинале! А вот кто станет соперником команды Брагина, станет известно чуть позже. После завершения всех четвертьфинальных матчей нас ждет перепосев.

Дмитрий Ерыкалов