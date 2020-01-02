Третьяк был уверен в успехе сборной России в матче молодежного ЧМ против швейцарцев

«Тренеры сделали коррективы, было меньше удалений в этот раз. Игра на вылет очень нервная — в следующем матче ты можешь побороться за золото, серебро или бронзу, а сейчас был элемент нервозности, — сказал Третьяк. — Даже когда швейцарцы сравняли счет, все равно было видно, что наши держат игру. Все равно мы давили, больше владели шайбой, поэтому уверенность, что наша команда сильнее и победит, у меня была».