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18:18 (мск), источник: ТАСС

Третьяк был уверен в успехе сборной России в матче молодежного ЧМ против швейцарцев

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк был уверен в победе россиян в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира против команды Швейцарии. Об этом он рассказал ТАСС.

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Сборная России обыграла в четвертьфинале швейцарцев в чешском городе Тршинец со счетом 3:1. Соперник россиян определится по окончании остальных трех четвертьфинальных встреч.

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«Тренеры сделали коррективы, было меньше удалений в этот раз. Игра на вылет очень нервная — в следующем матче ты можешь побороться за золото, серебро или бронзу, а сейчас был элемент нервозности, — сказал Третьяк. — Даже когда швейцарцы сравняли счет, все равно было видно, что наши держат игру. Все равно мы давили, больше владели шайбой, поэтому уверенность, что наша команда сильнее и победит, у меня была».

Швейцарцы стали соперниками россиян в плей-офф, поскольку в последнем матче группового этапа обыграли финнов и заняли в группе А второе место. «Все-таки швейцарцы не финны: с теми было бы тяжелее, а против швейцарцев мы выходили уверенными в себе. Хотя они показывают очень хороший хоккей, не просто так финнов обыграли», — отметил глава ФХР.

Полуфинальные встречи состоятся 4 января в 17:00 и 21:00 мск.

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54:15Жан-Марко Веттер
58:13Тим Берни
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14Штрафное время10
5Игра в большинстве7
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
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