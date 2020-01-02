«Соперник корячился, будто я ему в пах дал»: русская молодежь — о выходе в полуфинал МЧМ

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Молодежная сборная России — в полуфинале чемпионата мира. В четверг команда Брагина со счетом 3:1 обыграла Швейцарию и продолжила борьбу за медали. Четвертьфинал — в комментариях его главных героев.

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Василий Подколзин, нападающий сборной России:

«Отборы делал по ситуации, у швейцарца шайба на неудобной стороне была, удалось ее подкрасть и убежать в контратаку. Не сказать, что мы нервничали. Нужно было прочувствовать, как играют швейцарцы. Когда прочувствовали — игра пошла, забили в большинстве.

То, что в Швейцарии хоккей прогрессирует, мы знали. Проходных игр в группе не было, так что мы были готовы к такому матчу. Удаления — это эмоции. Я, может, тоже неправильно сыграл. Хотел его придержать, а он начал корячиться, будто я ему в пах дал. Боялся, что мне 5+20 могут дать.

Мы эту победу посвятили Юрию Бабенко, у которого сегодня день рождения. Во время чемпионата мира поддерживаем с ним связь.

Ярослав Аскаров, вратарь сборной России:

«Все хорошо, получилось выиграть. От швейцарцев самое опасное — контратаки, они здорово их начинают с места отбора шайбы.

Я нервничал? Это, наверное, показалось. Момент в первом периоде нужно пересмотреть. Если происходит суперсейв, значит я что-то сделал не так до этого. В той ситуации я уже сыграл неправильно, нужно было любым путем не дать шайбе пересечь линию ворот.

Вчера перед тренировкой узнал, что буду играть. Всегда лучше заранее узнавать, чтобы успеть подготовиться к игре. В день матчей мы просматриваем игру соперников, мне интересно следить за всем, что они делают в атаке. Когда такая команда, как сегодня, уходит в быстрые контратаки, мне нужно заранее об этом знать.

Сегодня четвертьфинальные матчи вряд ли буду смотреть, нужно восстановиться после своего матча. С Хабибулиным разговариваем о том, как мне комфортнее подходить к матчам, выбираем упражнения. Идет контакт, мы работаем.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Егор Замула, защитник сборной России:

«Хороший матч, хороший соперник. Играли они быстро, но мы были лучше сегодня и заслуженно идем дальше. Другая арена, надо было почувствовать лед, после одной тренировки сложно сразу вкатиться. Хорошо, что мало сегодня ошибались, забили в важный момент голы и идем дальше. Аскаров — просто красавец!».

Уверенность в большинстве была и раньше. Мы знаем, что забьем в нужный момент. Сейчас уже игры на вылет — хорошо, что сейчас забиваем. В большинстве нужно больше угрожать воротам, больше бросать и голы придут. Надеемся, так и дальше будет.

«Два похожих гола? У нас нападающие всегда все нарабатывают с тренерами. Спасибо им, что забили такие важные голы.

Григорий Денисенко, нападающий сборной России:

Источник: РИА

«Свою игру не буду оценивать, ребята все молодцы. Аскаров молодчик тоже. Тяжелый матч, опять удалений много. Пора с этим заканчивать. С Ховановым получилось сыграть в пас сегодня. Утром встали, мало проспали. Немного непривычно было, но ничего. Полуфинал надо выигрывать и идти в финал, все остальное без разницы. Все соперники сильные, нам неважно с кем играть».

Дмитрий Воронков, нападающий сборной России:

«Мы разбирали, как они играют, мы знали, что они будут пассивно действовать, в откат. Так что никаких проблем сегодня не было. В моих голах все сделали партнеры — в первом случае оставалось только в пустые ворота забить, да и во втором просто замкнуть».

О хет-трике я не думал, только о победе думал. Не знаю, в чем команда может добавить. Узнаем соперника, разберем игру, тренеры подскажут.