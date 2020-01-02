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18:24 (мск), источник: Sport24

«Соперник корячился, будто я ему в пах дал»: русская молодежь — о выходе в полуфинал МЧМ

Аскаров, Воронков, Подколзин — после тяжелой победы над Швейцарией.

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Молодежная сборная России — в полуфинале чемпионата мира. В четверг команда Брагина со счетом 3:1 обыграла Швейцарию и продолжила борьбу за медали. Четвертьфинал — в комментариях его главных героев.

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Василий Подколзин, нападающий сборной России:

«Отборы делал по ситуации, у швейцарца шайба на неудобной стороне была, удалось ее подкрасть и убежать в контратаку. Не сказать, что мы нервничали. Нужно было прочувствовать, как играют швейцарцы. Когда прочувствовали — игра пошла, забили в большинстве.

То, что в Швейцарии хоккей прогрессирует, мы знали. Проходных игр в группе не было, так что мы были готовы к такому матчу. Удаления — это эмоции. Я, может, тоже неправильно сыграл. Хотел его придержать, а он начал корячиться, будто я ему в пах дал. Боялся, что мне 5+20 могут дать.

Мы эту победу посвятили Юрию Бабенко, у которого сегодня день рождения. Во время чемпионата мира поддерживаем с ним связь.

Ярослав Аскаров, вратарь сборной России:

«Все хорошо, получилось выиграть. От швейцарцев самое опасное — контратаки, они здорово их начинают с места отбора шайбы.

Я нервничал? Это, наверное, показалось. Момент в первом периоде нужно пересмотреть. Если происходит суперсейв, значит я что-то сделал не так до этого. В той ситуации я уже сыграл неправильно, нужно было любым путем не дать шайбе пересечь линию ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вчера перед тренировкой узнал, что буду играть. Всегда лучше заранее узнавать, чтобы успеть подготовиться к игре. В день матчей мы просматриваем игру соперников, мне интересно следить за всем, что они делают в атаке. Когда такая команда, как сегодня, уходит в быстрые контратаки, мне нужно заранее об этом знать.

Сегодня четвертьфинальные матчи вряд ли буду смотреть, нужно восстановиться после своего матча. С Хабибулиным разговариваем о том, как мне комфортнее подходить к матчам, выбираем упражнения. Идет контакт, мы работаем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Егор Замула, защитник сборной России:

«Хороший матч, хороший соперник. Играли они быстро, но мы были лучше сегодня и заслуженно идем дальше. Другая арена, надо было почувствовать лед, после одной тренировки сложно сразу вкатиться. Хорошо, что мало сегодня ошибались, забили в важный момент голы и идем дальше. Аскаров — просто красавец!».

Уверенность в большинстве была и раньше. Мы знаем, что забьем в нужный момент. Сейчас уже игры на вылет — хорошо, что сейчас забиваем. В большинстве нужно больше угрожать воротам, больше бросать и голы придут. Надеемся, так и дальше будет.

«Два похожих гола? У нас нападающие всегда все нарабатывают с тренерами. Спасибо им, что забили такие важные голы.

Григорий Денисенко, нападающий сборной России:

Источник: РИА

«Свою игру не буду оценивать, ребята все молодцы. Аскаров молодчик тоже. Тяжелый матч, опять удалений много. Пора с этим заканчивать. С Ховановым получилось сыграть в пас сегодня. Утром встали, мало проспали. Немного непривычно было, но ничего. Полуфинал надо выигрывать и идти в финал, все остальное без разницы. Все соперники сильные, нам неважно с кем играть».

Дмитрий Воронков, нападающий сборной России:

«Мы разбирали, как они играют, мы знали, что они будут пассивно действовать, в откат. Так что никаких проблем сегодня не было. В моих голах все сделали партнеры — в первом случае оставалось только в пустые ворота забить, да и во втором просто замкнуть».

О хет-трике я не думал, только о победе думал. Не знаю, в чем команда может добавить. Узнаем соперника, разберем игру, тренеры подскажут.

«У меня лучший показатель полезности в команде? Может, и моя в этом заслуга есть. А может, соперники не хотят забивать, когда я на льду».

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Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, 1/4 финала2.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Werk Arena, 3158 зрителей
Главные тренеры
Тьерри ПатерлиниВалерий Брагин
Вратари
Лука Ян Холленштайн(Лука Ян Холленштайн)Ярослав Аскаров
1-й период
08:05Жан-Марко Веттер
10:14Григорий Денисенко
2-й период
20:37Командный штраф
21:12Дмитрий Воронков(Григорий Денисенко, Никита Александров)
24:44Егор Замула
27:08Гаэтан Жобен(Жоэль Зальцгебер)
28:30Иван Морозов
34:07Александр Хованов(Григорий Денисенко)
35:34Сандро Шмид
37:36Мэттью Вербун
38:13Дмитрий Воронков(Александр Хованов, Егор Замула)
3-й период
43:04Василий Подколзин
45:12Илья Круглов
50:15Бастиан Гуггенхайм
54:15Жан-Марко Веттер
58:13Тим Берни
Статистика
14Штрафное время10
5Игра в большинстве7
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяМайк Кэмпбелл(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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