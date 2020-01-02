«Соперник корячился, будто я ему в пах дал»: русская молодежь — о выходе в полуфинал МЧМ
Аскаров, Воронков, Подколзин — после тяжелой победы над Швейцарией.
Аскаров, Воронков, Подколзин — после тяжелой победы над Швейцарией.
Молодежная сборная России — в полуфинале чемпионата мира. В четверг команда Брагина со счетом 3:1 обыграла Швейцарию и продолжила борьбу за медали. Четвертьфинал — в комментариях его главных героев.
«Отборы делал по ситуации, у швейцарца шайба на неудобной стороне была, удалось ее подкрасть и убежать в контратаку. Не сказать, что мы нервничали. Нужно было прочувствовать, как играют швейцарцы. Когда прочувствовали — игра пошла, забили в большинстве.
То, что в Швейцарии хоккей прогрессирует, мы знали. Проходных игр в группе не было, так что мы были готовы к такому матчу. Удаления — это эмоции. Я, может, тоже неправильно сыграл. Хотел его придержать, а он начал корячиться, будто я ему в пах дал. Боялся, что мне 5+20 могут дать.
Мы эту победу посвятили Юрию Бабенко, у которого сегодня день рождения. Во время чемпионата мира поддерживаем с ним связь.
«Все хорошо, получилось выиграть. От швейцарцев самое опасное — контратаки, они здорово их начинают с места отбора шайбы.
Я нервничал? Это, наверное, показалось. Момент в первом периоде нужно пересмотреть. Если происходит суперсейв, значит я
Вчера перед тренировкой узнал, что буду играть. Всегда лучше заранее узнавать, чтобы успеть подготовиться к игре. В день матчей мы просматриваем игру соперников, мне интересно следить за всем, что они делают в атаке. Когда такая команда, как сегодня, уходит в быстрые контратаки, мне нужно заранее об этом знать.
Сегодня четвертьфинальные матчи вряд ли буду смотреть, нужно восстановиться после своего матча. С Хабибулиным разговариваем о том, как мне комфортнее подходить к матчам, выбираем упражнения. Идет контакт, мы работаем.
«Хороший матч, хороший соперник. Играли они быстро, но мы были лучше сегодня и заслуженно идем дальше. Другая арена, надо было почувствовать лед, после одной тренировки сложно сразу вкатиться. Хорошо, что мало сегодня ошибались, забили в важный момент голы и идем дальше. Аскаров — просто красавец!».
Уверенность в большинстве была и раньше. Мы знаем, что забьем в нужный момент. Сейчас уже игры на вылет — хорошо, что сейчас забиваем. В большинстве нужно больше угрожать воротам, больше бросать и голы придут. Надеемся, так и дальше будет.
«Два похожих гола? У нас нападающие всегда все нарабатывают с тренерами. Спасибо им, что забили такие важные голы.
«Свою игру не буду оценивать, ребята все молодцы. Аскаров молодчик тоже. Тяжелый матч, опять удалений много. Пора с этим заканчивать. С Ховановым получилось сыграть в пас сегодня. Утром встали, мало проспали. Немного непривычно было, но ничего. Полуфинал надо выигрывать и идти в финал, все остальное без разницы. Все соперники сильные, нам неважно с кем играть».
«Мы разбирали, как они играют, мы знали, что они будут пассивно действовать, в откат. Так что никаких проблем сегодня не было. В моих голах все сделали партнеры — в первом случае оставалось только в пустые ворота забить, да и во втором просто замкнуть».
О
хет-трикея не думал, только о победе думал. Не знаю, в чем команда может добавить. Узнаем соперника, разберем игру, тренеры подскажут.
«У меня лучший показатель полезности в команде? Может, и моя в этом заслуга есть. А может, соперники не хотят забивать, когда я на льду».
|Тьерри Патерлини
|Валерий Брагин
|Лука Ян Холленштайн(Лука Ян Холленштайн)
|Ярослав Аскаров
|08:05
|Жан-Марко Веттер
|10:14
|Григорий Денисенко
|20:37
|Командный штраф
|21:12
|Дмитрий Воронков(Григорий Денисенко, Никита Александров)
|24:44
|Егор Замула
|27:08
|Гаэтан Жобен(Жоэль Зальцгебер)
|28:30
|Иван Морозов
|34:07
|Александр Хованов(Григорий Денисенко)
|35:34
|Сандро Шмид
|37:36
|Мэттью Вербун
|38:13
|Дмитрий Воронков(Александр Хованов, Егор Замула)
|43:04
|Василий Подколзин
|45:12
|Илья Круглов
|50:15
|Бастиан Гуггенхайм
|54:15
|Жан-Марко Веттер
|58:13
|Тим Берни
|14
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|7
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Майк Кэмпбелл(Канада)