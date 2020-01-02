Канадцы сокрушили словаков. И теперь мечтают взять реванш у России в финале МЧМ
Лафренье восстановился после травмы и снова забивает.
Лафренье восстановился после травмы и снова забивает.
Главным событием для канадских болельщиков перед четвертьфиналом МЧМ-2020 со словаками было возвращение в строй Алексиса Лафренье. Звёздный форвард, получив травму в матче группового этапа со сборной России, смог восстановиться после повреждения колена, чем воодушевил и партнёров, и тренерский штаб.
«Лафренье — элитный игрок. На первый взгляд, его состояние было не очень хорошим, но он сможет играть. На момент травмы у него был очень хороший турнир», — сказал тренер Митч Лав. «Это тот хоккеист, который вносит решающую разницу. Он просто невероятен. Каждый раз, когда он выходит на лёд, то создаёт угрозу воротам соперника», — отметил Дилан Козенс, и матч со Словакией подтвердил справедливость этих слов.
Впрочем, игра началась для канадцев обескураживающе. Уже на исходе первой минуты форвард словацкой команды Кристиан Ковачик попал под мощный силовой приём форварда Нолана Фута и большим трудом покинул площадку — его под руки увели, подозревая сотрясение. Особой грубости в действиях Фута в том эпизоде не было — Ковачик пригнулся, тянувшись к шайбе, а высокий и мощный канадец попал словаку локтем в голову. Однако судьи, посовещавшись, выписали Футу пятиминутный штраф и удаление до конца матча.
Я не видел в деталях, что именно произошло. Но понятно, что Фут — игрок огромной важности для нашей команды. Считаю, что мы хорошо справились с этой ситуацией.
Это пятиминутное большинство позволило словакам не проиграть начало встречи, что было крайне важно для того, чтобы навязать борьбу, но едва штраф канадцев закончился, шайба влетела в сетку ворот Самуэля Главая. Всё тот же Алексис Лафренье великолепной передачей
С началом второй двадцатиминутки преимущество Канады удвоилось. Коннор Макмайкл, вытесненный Лафренье из первой тройки нападения, убежал в острую контратаку и решил не делать передачу, а, прицелившись, самостоятельно выстрелить с кистей в дальний угол. Ещё спустя пару минут блеснул защитник «кленовых» Джейкоб
Затем скоростью и техникой блеснул Лиам Фуди, а чуть позже забил и сам Ланфренье, воспользовавшись тем, что голкипер словаков не имел возможности увидеть его кистевой бросок с дальнего пятачка.
В заключительной трети словаки смогли испортить матч на ноль для голкипера сборной Канады Джоэля Хофера, но ни о какой борьбе речи уже не шло. Всё тот же Хэйтон оформил голевой дубль, и канадская команда ни на секунду не дала усомниться в своей силе.
А канадские болельщики и некоторые журналисты уже начали обсуждать возможность будущей повторной встречи со сборной России, в которой Канада может получить шанс взять реванш за исторический разгром на групповом этапе. Правда, это будет возможно только в финале, куда обеим сборным ещё предстоит пробиться.
|Дэйл Хантер
|Роберт Петровицки
|Джоэл Хофер
|Самуэль Главай(Самуэль Вылетелка)
|00:53
|Нолан Фут
|00:53
|Нолан Фут
|06:47
|Барретт Хейтон(Алексис Лафренье, Дилан Козенс)
|14:55
|Марко Стаха
|21:20
|Коннор Макмайкл(Джозеф Велено)
|23:42
|Джейкоб Бернард-Доккер(Дилан Козенс, Джейми Драйсдейл)
|26:10
|Марко Стаха
|29:02
|Лайам Фоуди(Тай Делландреа, Джейми Драйсдейл)
|29:44
|Максим Чайкович
|30:50
|Алексис Лафренье(Кален Эддисон, Барретт Хейтон)
|35:32
|Джаред Макисаак
|39:53
|Марек Минарик
|41:00
|Барретт Хейтон(Кален Эддисон)
|43:44
|Лайам Фоуди
|43:44
|Доминик Ендек
|46:10
|Оливер Окульяр(Кристиан Ковачик)
|52:17
|Мартин Виталош
|52:17
|Мартин Виталош
|54:06
|Роберт Джуган
|55:28
|Дилан Козенс
|55:28
|Алексис Лафренье
|55:28
|Дилан Козенс
|55:28
|Алексис Лафренье
|55:28
|Давид Мудрак
|55:28
|Борис Чесанек
|55:28
|Давид Мудрак
|55:28
|Борис Чесанек
|37
|Штрафное время
|32
|6
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Михаэль Черриг(Швейцария)
|Главный судья
|Шон Макфарлейн(США)