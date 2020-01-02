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20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Канадцы сокрушили словаков. И теперь мечтают взять реванш у России в финале МЧМ

Лафренье восстановился после травмы и снова забивает.

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Источник: iihf.com

Главным событием для канадских болельщиков перед четвертьфиналом МЧМ-2020 со словаками было возвращение в строй Алексиса Лафренье. Звёздный форвард, получив травму в матче группового этапа со сборной России, смог восстановиться после повреждения колена, чем воодушевил и партнёров, и тренерский штаб.

«Лафренье — элитный игрок. На первый взгляд, его состояние было не очень хорошим, но он сможет играть. На момент травмы у него был очень хороший турнир», — сказал тренер Митч Лав. «Это тот хоккеист, который вносит решающую разницу. Он просто невероятен. Каждый раз, когда он выходит на лёд, то создаёт угрозу воротам соперника», — отметил Дилан Козенс, и матч со Словакией подтвердил справедливость этих слов.

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Впрочем, игра началась для канадцев обескураживающе. Уже на исходе первой минуты форвард словацкой команды Кристиан Ковачик попал под мощный силовой приём форварда Нолана Фута и большим трудом покинул площадку — его под руки увели, подозревая сотрясение. Особой грубости в действиях Фута в том эпизоде не было — Ковачик пригнулся, тянувшись к шайбе, а высокий и мощный канадец попал словаку локтем в голову. Однако судьи, посовещавшись, выписали Футу пятиминутный штраф и удаление до конца матча.

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Я не видел в деталях, что именно произошло. Но понятно, что Фут — игрок огромной важности для нашей команды. Считаю, что мы хорошо справились с этой ситуацией.
Джо Велено

Это пятиминутное большинство позволило словакам не проиграть начало встречи, что было крайне важно для того, чтобы навязать борьбу, но едва штраф канадцев закончился, шайба влетела в сетку ворот Самуэля Главая. Всё тот же Алексис Лафренье великолепной передачей из-за ворот нашёл на пятачке своего капитана Барретта Хэйтона, имя которого все болельщики сборной России уже невольно выучили. Бросок в касание был неберущимся, и после этого сборная Канады уверенно забрала все нити игры в свои руки.

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С началом второй двадцатиминутки преимущество Канады удвоилось. Коннор Макмайкл, вытесненный Лафренье из первой тройки нападения, убежал в острую контратаку и решил не делать передачу, а, прицелившись, самостоятельно выстрелить с кистей в дальний угол. Ещё спустя пару минут блеснул защитник «кленовых» Джейкоб Бернард-Докер, который на замахе убрал соперника, получив передачу на синей линии — бросок получился мягким, эффектным и точным.

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Затем скоростью и техникой блеснул Лиам Фуди, а чуть позже забил и сам Ланфренье, воспользовавшись тем, что голкипер словаков не имел возможности увидеть его кистевой бросок с дальнего пятачка.

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В заключительной трети словаки смогли испортить матч на ноль для голкипера сборной Канады Джоэля Хофера, но ни о какой борьбе речи уже не шло. Всё тот же Хэйтон оформил голевой дубль, и канадская команда ни на секунду не дала усомниться в своей силе.

А канадские болельщики и некоторые журналисты уже начали обсуждать возможность будущей повторной встречи со сборной России, в которой Канада может получить шанс взять реванш за исторический разгром на групповом этапе. Правда, это будет возможно только в финале, куда обеим сборным ещё предстоит пробиться.

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Хоккей, Молодежный ЧМ, 1/4 финала2.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 7074 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерРоберт Петровицки
Вратари
Джоэл ХоферСамуэль Главай(Самуэль Вылетелка)
1-й период
00:53Нолан Фут
00:53Нолан Фут
06:47Барретт Хейтон(Алексис Лафренье, Дилан Козенс)
14:55Марко Стаха
2-й период
21:20Коннор Макмайкл(Джозеф Велено)
23:42Джейкоб Бернард-Доккер(Дилан Козенс, Джейми Драйсдейл)
26:10Марко Стаха
29:02Лайам Фоуди(Тай Делландреа, Джейми Драйсдейл)
29:44Максим Чайкович
30:50Алексис Лафренье(Кален Эддисон, Барретт Хейтон)
35:32Джаред Макисаак
39:53Марек Минарик
3-й период
41:00Барретт Хейтон(Кален Эддисон)
43:44Лайам Фоуди
43:44Доминик Ендек
46:10Оливер Окульяр(Кристиан Ковачик)
52:17Мартин Виталош
52:17Мартин Виталош
54:06Роберт Джуган
55:28Дилан Козенс
55:28Алексис Лафренье
55:28Дилан Козенс
55:28Алексис Лафренье
55:28Давид Мудрак
55:28Борис Чесанек
55:28Давид Мудрак
55:28Борис Чесанек
Статистика
37Штрафное время32
6Игра в большинстве2
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
Главный судьяШон Макфарлейн(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
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  • Удаление на 5 минут
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  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
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