Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Швеция U20
Чехия U20
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2.01
США U20
Финляндия U20
01
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2.01
Канада U20
Словакия U20
61
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2.01
Швейцария U20
Россия U20
13
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2.01
Германия U20
Казахстан U20
40
Все события
Фоторепортажи
12Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
19Щербакова второй раз выиграла ЧР по фигурному катанию
2 января, источник: ТАСС

Финны победили сборную США и вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 1:0 переиграли команду США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла на стадионе «Верк-Арена» в чешском городе Тршинец в присутствии 4451 зрителя.

Наверх
Источник: AP 2019

Единственную шайбу на 45-й минуте забросил Йонас Оден. Сборная Финляндии является действующим чемпионом мира, в финале прошлогоднего розыгрыша турнира команда обыграла сборную США (3:2). После матча были названы три лучших игрока турнира в составе американцев, ими стали вратарь Спенсер Найт и форварды Шейн Пинто (набрал семь очков — четыре шайбы + три передачи) и Тревор Зеграс (на данный момент делит первую строчку в списке бомбардиров, набрав девять очков, все — голевые передачи).

Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

В предварительном раунде финны набрали семь очков и стали третьими в группе А, на первой строчке расположились шведы (11), на второй — швейцарцы (9), на четвертой — словаки, пятое место заняла сборная Казахстана (0). Сборная США (8) заняла второе место в группе В, лучшей стала сборная Канады (9), третье место заняли россияне (6), четвертое — чехи (4), замкнули таблицу немцы (3).

Сборные Швейцарии и Словакии в четверг проиграли командам России (1:3) и Канады (1:6) соответственно. В последнем четвертьфинале встретятся сборные Швеции и Чехии (начало — 22:00 мск), по итогам которого станут известны пары полуфиналистов. По новому регламенту турнира сборные будут распределены между собой в зависимости от турнирного положения в группе, где лучший по рейтингу полуфиналист сыграет с худшим, а второй — с третьим. Россияне занимают шестое место из восьми четвертьфиналистов, шведы — первое, канадцы — второе, финны — пятое, чехи — седьмое, остальные сборные покинули турнир.

Во время загрузки произошла ошибка.

В случае выхода сборной Чехии в полуфинал она как хозяйка соревнований сыграет в первом полуфинале, в противном случае в первом полуфинале сыграет команда с самым высоким рейтингом. Если сборная Швеции победит чехов, то она станет соперником сборной России по полуфиналу, в случае победы чехов российские хоккеисты сыграют со сборной Финляндии.

Полуфинальные встречи состоятся в Остраве 4 января в 17:00 и 21:00 мск.

Читайте также
США U20
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Финляндия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, 1/4 финала2.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Werk Arena, 4451 зритель
Главные тренеры
Скотт СанделинРаймо Хельминен
Вратари
Спенсер Найт(Спенсер Найт)Юстус Аннунен
1-й период
04:46Александр Тюркотт
04:46Александр Тюркотт
16:37Джон Бишер
2-й период
27:20Эмиль Эрхольц
3-й период
43:34Джек Друри
44:23Йоонас Оден(Кристиан Танус, Вилле Хейнола)
58:45Антти Саарела
59:57Оливер Вальстрем
59:57Оливер Вальстрем
Статистика
33Штрафное время4
2Игра в большинстве5
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
США U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Канада U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира
Канадцы сокрушили словаков на МЧМ и хотят взять реванш у России
Норвежский лыжник отказался пить водку с Александром Большуновым
Российский хоккеист: Соперник корячился, будто я ему в пах дал
Transfermarkt: Игрок «Зенита» вошел в сферу интересов клуба АПЛ
«Спартак» не отпустил защитника в расположение сборной Бразилии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь