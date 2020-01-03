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12:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Д. Густафссон: Россия должна бояться Швецию. Все команды должны нас бояться

Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира с командой России.

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9
фотографий

«Мы много играли с Россией, когда были моложе. Здесь я за ними особо не следил, но у них всегда хорошая команда. Думаю, нам надо улучшать свою игру, так всегда, в полуфинале надо сыграть ещё лучше. Сегодня, когда мы вели 3:0, не раз позволили чехам выходить в контратаки два в одного. Против России такого нельзя допускать, потому что они забьют. Россия должна нас бояться? Да, конечно, все команды должны нас бояться. У нас очень хорошая команда, мы можем выиграть золото. У России молодой вратарь, но очень хороший. Надеюсь, мы забьём больше них», — передаёт слова Густафссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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12:26 (мск)© Ньюстюб
Швеция U20
5:0
2:0, 1:0, 2:0
Чехия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, 1/4 финала2.01.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Томас МонтенВацлав Варадя
Вратари
Хуго АльнефельтЛукаш Достал
1-й период
08:23Мартин Хаш
09:53Отакар Шик
11:55Ян Шир
13:08Нильс Хегландер(Самуэль Фагемо, Расмус Сандин)
14:59Самуэль Фагемо
15:09Хуго Густафссон
2-й период
20:45Нильс Хегландер(Расмус Сандин, Самуэль Фагемо)
3-й период
40:42Карел Дж. Плашек
44:04Виктор Седерстрем
50:31Мартин Хаш
50:44Давид Густафссон(Нильс Хегландер, Нильс Лундквист)
54:59Карел Кликорка
54:59Карел Кликорка
Статистика
2Штрафное время35
6Игра в большинстве1
2Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Главный судьяФрейзер Лоуренс(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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