Д. Густафссон: Россия должна бояться Швецию. Все команды должны нас бояться
Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира с командой России.
Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира с командой России.
«Мы много играли с Россией, когда были моложе. Здесь я за ними особо не следил, но у них всегда хорошая команда. Думаю, нам надо улучшать свою игру, так всегда, в полуфинале надо сыграть ещё лучше. Сегодня, когда мы вели 3:0, не раз позволили чехам выходить в контратаки два в одного. Против России такого нельзя допускать, потому что они забьют. Россия должна нас бояться? Да, конечно, все команды должны нас бояться. У нас очень хорошая команда, мы можем выиграть золото. У России молодой вратарь, но очень хороший. Надеюсь, мы забьём больше них», — передаёт слова Густафссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
|Томас Монтен
|Вацлав Варадя
|Хуго Альнефельт
|Лукаш Достал
|08:23
|Мартин Хаш
|09:53
|Отакар Шик
|11:55
|Ян Шир
|13:08
|Нильс Хегландер(Самуэль Фагемо, Расмус Сандин)
|14:59
|Самуэль Фагемо
|15:09
|Хуго Густафссон
|20:45
|Нильс Хегландер(Расмус Сандин, Самуэль Фагемо)
|40:42
|Карел Дж. Плашек
|44:04
|Виктор Седерстрем
|50:31
|Мартин Хаш
|50:44
|Давид Густафссон(Нильс Хегландер, Нильс Лундквист)
|54:59
|Карел Кликорка
|54:59
|Карел Кликорка
|2
|Штрафное время
|35
|6
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Фрейзер Лоуренс(Канада)