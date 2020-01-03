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12Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
11:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Молодежная сборная России по хоккею узнала соперника по полуфиналу ЧМ

Молодежная сборная России встретится с командой Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Во втором полуфинале сыграют сборные Финляндии и Канады. Оба матча пройдут в субботу 4 января в Остраве.

Финал МЧМ и матч за третье место состоятся 5 января.

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2 января в четвертьфинале турнира сборная России победила швейцарцев со счетом 3:1. 31 декабря команда Валерия Брагина разгромила сборную Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. До этого россияне проиграли Чехии (3:4) и США (1:3), а также выиграли у канадцев (6:0).

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Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
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5:0
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Хоккей, Молодежный ЧМ, 1/4 финала2.01.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Томас МонтенВацлав Варадя
Вратари
Хуго АльнефельтЛукаш Достал
1-й период
08:23Мартин Хаш
09:53Отакар Шик
11:55Ян Шир
13:08Нильс Хегландер(Самуэль Фагемо, Расмус Сандин)
14:59Самуэль Фагемо
15:09Хуго Густафссон
2-й период
20:45Нильс Хегландер(Расмус Сандин, Самуэль Фагемо)
3-й период
40:42Карел Дж. Плашек
44:04Виктор Седерстрем
50:31Мартин Хаш
50:44Давид Густафссон(Нильс Хегландер, Нильс Лундквист)
54:59Карел Кликорка
54:59Карел Кликорка
Статистика
2Штрафное время35
6Игра в большинстве1
2Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Главный судьяФрейзер Лоуренс(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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