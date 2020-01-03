Молодежная сборная России по хоккею узнала соперника по полуфиналу ЧМ

Во втором полуфинале сыграют сборные Финляндии и Канады. Оба матча пройдут в субботу 4 января в Остраве.

2 января в четвертьфинале турнира сборная России победила швейцарцев со счетом 3:1. 31 декабря команда Валерия Брагина разгромила сборную Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. До этого россияне проиграли Чехии (3:4) и США (1:3), а также выиграли у канадцев (6:0).