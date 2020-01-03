Молодежная сборная России по хоккею узнала соперника по полуфиналу ЧМ
Молодежная сборная России встретится с командой Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Молодежная сборная России встретится с командой Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Во втором полуфинале сыграют сборные Финляндии и Канады. Оба матча пройдут в субботу 4 января в Остраве.
Финал МЧМ и матч за третье место состоятся 5 января.
2 января в четвертьфинале турнира сборная России победила швейцарцев со счетом 3:1. 31 декабря команда Валерия Брагина разгромила сборную Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. До этого россияне проиграли Чехии (3:4) и США (1:3), а также выиграли у канадцев (6:0).
|Томас Монтен
|Вацлав Варадя
|Хуго Альнефельт
|Лукаш Достал
|08:23
|Мартин Хаш
|09:53
|Отакар Шик
|11:55
|Ян Шир
|13:08
|Нильс Хегландер(Самуэль Фагемо, Расмус Сандин)
|14:59
|Самуэль Фагемо
|15:09
|Хуго Густафссон
|20:45
|Нильс Хегландер(Расмус Сандин, Самуэль Фагемо)
|40:42
|Карел Дж. Плашек
|44:04
|Виктор Седерстрем
|50:31
|Мартин Хаш
|50:44
|Давид Густафссон(Нильс Хегландер, Нильс Лундквист)
|54:59
|Карел Кликорка
|54:59
|Карел Кликорка
|2
|Штрафное время
|35
|6
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Фрейзер Лоуренс(Канада)