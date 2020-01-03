Женская сборная США завоевала золото юниорского ЧМ по хоккею

В составе победителей шайбы забросили Эбби Мерфи (15-я минута) и Киара Зэнон (77 ОТ). У проигравших отличилась Сара Пол (46).

Сборная США завоевала золотые награды юниорского чемпионата мира восьмой раз. Этот показатель является лучшим в истории турнира. Сборная Канады имеет в активе пять титулов. Другие команды на турнире, который проводится с 2008 года, не побеждали.