Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Витязь
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Чикаго Блэкхокс
75
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Филадельфия Флайерз
54
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
73
Хоккей. НХЛ
4.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Нью-Йорк Рейнджерс
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
36
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Сан-Хосе Шаркс
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
16:01 (мск), источник: Газета.Ру

«Все должны нас бояться»: России достался главный фаворит

Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира — ей станет Швеция, главный фаворит турнира. «Тре крунур» имеют самый высокий рейтинг, остаются единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения, а их нападающие лидирует в гонке бомбардиров и требуют от всех «бояться».

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

На молодежном чемпионате мира — 2020 определились полуфинальные пары. Сборной России, на стадии четвертьфинала одолевшей команду Швейцарии, достался самый сложный из возможных соперников — Швеция. «Тре крунур» называют главными фаворитами турнира, и пока подопечные Томаса Мотена полностью оправдывают свой статус.

Во время загрузки произошла ошибка.
Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

В плей-офф турнира шведы вышли с первого места в своей группе. Пришлось побороться им разве что с финнами, которые в конце концов были обыграны в овертайме. А в четвертьфинале Швеция не заметила сопротивления чехов, что позволило ей стать первым полуфиналистом с самым высоким рейтингом.

До сих пор «тре крунур» остаются единственной командой, не проигравшей ни одного матча на турнире, да еще и с общим счетом 25:8.

«Думаю, многие не думали, что мы останемся в четверке лучших, Финляндия тоже была под вопросом. Большинство ставили на Канаду, США и Россию в полуфинале, две команды из трех туда вышли. Но мы будем играть за медали», — приводит слова Монтена «Чемпионат.com».

У шведов самая сильная команда с точки зрения персоналий, все звенья нашпигованы молодыми звездами и играют стабильно. В гонке бомбардиров МЧМ-2020 лидируют как раз двое их форвардов — это проспект клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Нильс Хегландер, записавший на свой счет 10 (5+5) очков в пяти матчах, а также лучший снайпер турнира Самуэль Фагемо, забросивший шесть шайб и сделавший три результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для сравнения, лучший из российских нападающих — Дмитрий Воронков — располагается лишь на 12-й строчке с 6 (3+3) набранными очками.

Помимо прочего, в обороне у Швеции есть защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Расмус Сандин, которому в четвертьфинале чехи якобы намеренно хотели нанести травму, но обошлось.

Читайте также
Россия чуть не увязла в швейцарском болоте, но идет дальше. Молодежка — в полуфинале МЧМ!

Команда Валерия Брагина в свою очередь будет очевидным аутсайдером. Как минимум потому, что младшая «Красная машина» прибавляет и разыгрывается от матча к матчу, когда как шведы уже набрали свои лучшие кондиции. Некоторые встречи, как, например, с американцами и чехами, никакого оптимизма не внушают.

Именно из-за этого и новых правил турнира Россия с двумя победами и двумя поражениями на групповом этапе получила в соперники Швецию, самую сильную сборную.

В четвертьфинальной игре против Швейцарии голкиперу россиян Ярославу Аскарову приходилось неоднократно выручать свою команду — его даже признали лучшим игроком матча. Хорошо проявили себя и Воронков с Александром Ховановым, дважды реализовавшие большинство. Но при этом умудрились в третьем периоде едва не подарить «сыроварам» шанс отыграться…

«Не смотрел, как Россия играет на этом МЧМ. Не знал, что они обыграли Канаду 6:0, будет классный вызов. Мы их не боимся, пусть они нас боятся», — сказал вратарь шведов Хуго Альнефельт.

Россия должна нас бояться. Все команды должны нас бояться.
Давид Густафссон
Нападающий сборной Швеции

«Думаю, нам надо улучшать свою игру, так всегда, в полуфинале надо сыграть еще лучше. Россия должна нас бояться. Все команды должны нас бояться. У нас очень хорошая сборная, мы можем выиграть золото», — согласился с ним нападающий Давид Густафссон.

Хоккей

Молодежный ЧМ 2019-2020
1/2 финала, 4.01.2020, 17:00

Швеция U20-Россия U20-

Куда более дипломатичным на фоне своих соотечественников был Хегландер.

«Будет здорово сыграть с Россией. Посмотрим видео и поглядим, на что они способны. Особо не следил за тем, как они играли здесь, я фокусируюсь на том, что мы делаем. Россия — хорошая команда, но мы можем обыграть любого. Мы идем за золотом. Конечно, с Россией будет тяжелая игра, но мы тоже сильная команда. Будет самый тяжелый матч на этом МЧМ», — заявил форвард.

У Швеции будет особенная мотивация еще и из-за того, что только за этот век «тре крунур» пять раз останавливались в шаге от золота МЧМ. В прошлом году, правда, случилась серьезная осечка в четвертьфинальном противостоянии со Швейцарией, но за это шведы уже реабилитировались, заработав такой бэкграунд к полуфиналу нынешнего розыгрыша МЧМ.

«Мои игроки говорят, что Россия должна их бояться? Думаю, мы тоже должны бояться Россию, это невероятная команда. Будет очень тяжелый матч», — уверен Монтен.

Матч Швеция — Россия состоится 4 января и начнется в 17.00 по московскому времени. В другой полуфинальной встрече сойдутся команда Канады, разгромившая Словакию (6:1), а также минимально одолевшая американцев Финляндия (1:0), их игра стартует 21.00 по мск этого же дня.

Игорь Игнатов

Читайте также
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Канада U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной
Самый дорогой вратарь испугался Кучерова? Василевский дал урок
«Барселона» планирует продать защитника за € 50 млн
«Реал» никого не купит зимой. Зидан согласен с клубом
«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ
Эксперты сомневаются в победе сборной России на МЧМ-2020
Подсчитана стоимость одного точного удара Флойда Мейвезера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь