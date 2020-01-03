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17:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Вопрос журналиста тренеру российской хоккейной молодежки разозлил фанатов

Вопрос журналиста на послематчевой пресс-конференции главного тренера молодежной сборной России по хоккею Валерия Брагина разозлил фанатов. Видео появилось в Instagram Павла Лысенкова.

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На видео один из представителей СМИ несколько раз спрашивает тренера о том, как он относится к пропущенному голу от игрока швейцарцев Гаэтана Жобена. Пользователи сети посчитали интервью журналиста непрофессиональным.

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«Кто эти люди, задающие подобные вопросы… Надо хоть немного любить и разбираться в том, чем занимаешься», «Как можно быть таким некомпетентным?», «После этого вы ноете, что спортсмены вас не любят и не общаются», «Задающему вопрос фамилия швейцарца понравилась, что-то напомнила», — писали юзеры.

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2 января сборная России одержала победу над швейцарцами в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1. Единственный гол в составе швейцарцев забил Жобен.

Полуфинал против команды Швеции пройдет 4 января и начнется в 17:00 по московскому времени. Второй матч ½ финала между сборными Финляндии и Канады также состоится 4 января (21:00 по московскому времени).

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Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, 1/4 финала2.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Werk Arena, 3158 зрителей
Главные тренеры
Тьерри ПатерлиниВалерий Брагин
Вратари
Лука Ян Холленштайн(Лука Ян Холленштайн)Ярослав Аскаров
1-й период
08:05Жан-Марко Веттер
10:14Григорий Денисенко
2-й период
20:37Командный штраф
21:12Дмитрий Воронков(Григорий Денисенко, Никита Александров)
24:44Егор Замула
27:08Гаэтан Жобен(Жоэль Зальцгебер)
28:30Иван Морозов
34:07Александр Хованов(Григорий Денисенко)
35:34Сандро Шмид
37:36Мэттью Вербун
38:13Дмитрий Воронков(Александр Хованов, Егор Замула)
3-й период
43:04Василий Подколзин
45:12Илья Круглов
50:15Бастиан Гуггенхайм
54:15Жан-Марко Веттер
58:13Тим Берни
Статистика
14Штрафное время10
5Игра в большинстве7
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяМайк Кэмпбелл(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
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