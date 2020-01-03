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17:56 (мск), источник: ТАСС

Тренер шведских хоккеистов отметил игру россиян в обороне перед полуфиналом молодежного ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 3 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной Швеции Томас Монтен отметил хорошие действия команды России в обороне в преддверии полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею.

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Источник: Reuters

«Я не думаю, что отсутствие трудных матчей по ходу турнира является проблемой для нас, — сказал Монтен журналистам. — На таких турнирах ты играешь с соперниками, которые тебе достаются по календарю, завтра будет новый матч — это новый вызов для нас. Мы концентрируемся на своей игре. В сборной России очень много талантливых, индивидуально сильных игроков, россияне хорошо играют в обороне, я думаю, что владение шайбой будет важным фактором для успеха».

Полуфинальная встреча между сборными России и Швеции состоится в субботу, начало — в 17:00 мск.

Сборная России в пяти играх чемпионата мира пропустила девять шайб в свои ворота. Российская команда на групповом этапе уступила чехам (3:4), обыграла канадцев (6:0), проиграла американцам (1:3) и разгромила немцев (6:1). В четвертьфинале россияне оказались сильнее сборной Швейцарии (3:1). Шведы выиграли все встречи предварительного этапа, обыграв финнов (3:2 ОТ), швейцарцев (5:2), казахстанцев (6:2) и словаков (6:2), а в четвертьфинале одержали разгромную победу над сборной Чехии со счетом 5:0.

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