Тренер шведских хоккеистов отметил игру россиян в обороне перед полуфиналом молодежного ЧМ

«Я не думаю, что отсутствие трудных матчей по ходу турнира является проблемой для нас, — сказал Монтен журналистам. — На таких турнирах ты играешь с соперниками, которые тебе достаются по календарю, завтра будет новый матч — это новый вызов для нас. Мы концентрируемся на своей игре. В сборной России очень много талантливых, индивидуально сильных игроков, россияне хорошо играют в обороне, я думаю, что владение шайбой будет важным фактором для успеха».