«Будем побеждать нашим оружием и прессингом Юргена Клоппа». Россия готовится к полуфиналу МЧМ

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В пятницу сборная России провела последнюю тренировку в Остраве, где в эти дни проходит молодежный чемпионат мира. Впереди у наших полуфинал, а также матч за один из комплектов медалей — золотой или бронзовый. Эти встречи по традиции пройдут в режиме «бэк-ту-бэк», а значит полноценных занятий у команды Брагина в Чехии больше не будет.

Из-за болезни в тренировке не принимал участие нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев, его место занял форвард «Нефтехимика» Максим Грошев. Других изменений в сочетаниях пятерок не произошло.

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После занятия с журналистами пообщался тренер сборной Игорь Ларионов:

— Как победить шведов, которые на этом турнире еще не проигрывали?

— Нашим российским оружием — коллективной игрой, быстрыми действиями, плотной игрой в обороне, быстрым пасом и, конечно, дисциплиной. Шведы естественно будут противостоять этой игре. Легко же никогда не бывает. Не хочется говорить «если бы да кабы». Но если мы начнем как с канадцами… У нас есть план на игру, чтобы всегда действовать активно, первым номером, не было боязни проиграть. Это самое последнее. Ребята уверены в себе, готовы к полуфиналу. Мальчишками пройден долгий путь с детского хоккея. Очень многие из этой команды не смогут уже сыграть на этом уровне, поэтому задача ясна. Мы еще проведем небольшое собрание вечером, посмотрим видео. Они понимают значения матча. Но хочется, чтобы они посмотрели, как выигрываются большие матчи.

— Что с Дорофеевым?

— Это вопрос к доктору. Пока не готов ответить, будет ли он играть завтра.

— Решили сегодня поставить Грошева в тройку с Морозовым, чтобы не менять другие тройки?

— Пока решили ничего не менять. Вопрос по Дорофееву остается пока открытым. Грошев — интересный парень. Порой наши ребята удивляют нас. Когда у них есть свободное пространство, они могут такое сделать, что нас удивляют в хорошем смысле.

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— В сборной России никогда первым номером в плей-офф не играл 17-летний вратарь, даже Василевский в этом возрасте был вторым. Нет ли опасений и сомнений из-за Аскарова?

— Нет. У нас полная уверенность. Коля Хабибулин с ним очень здорово работает, ребята в него верят. Мальчишка талантливый. Вы посмотрите, кто играет в сборной Швеции. Там ребята в масках (17-летние ребята — прим. ред.) делают результат. В Германии то же самое. Россиянам с нашим менталитетом и нашей историей не нужно на кого-то смотреть. Мы выходим на важнейший матч этого турнира, мы готовы в самом высоком темпе играть первым номером.

— Алнефельт выглядит сильнейшим вратарем на турнире. Нашел ли Хабибулин у него какие-то слабые стороны на тренировке?

— У нас есть пару скаутских репортов, которые мы получили из Северной Америки и отсюда. Главное — должна быть помеха вратарю. Это дает успех на любом уровне. Задача будет стоять перед ним, быть в горячей точке, где больно. Надеюсь, это поможет нам забить пару голов.

— У шведов есть свой Свечников (Хегландер — прим. ред), который забивает лакросс-голы. Когда соперник такие голы забивает, это вызывающее поведение? Дон Черри говорит, что не надо выпендриваться.

— Дон Черри — это удивительный человек с удивительной биографией. Сейчас не будем ему давать большую рекламу.

Мы знакомы с этим парнем, которые пробует эти номера. Защитники знакомы с этим трюком, так что постараемся, чтобы такого не произошло. Хотя парень талантливый, интересный, такие голы — украшение игры. Но постараемся, чтобы завтра такого украшения не было.

— Почему решили провести вечернюю тренировку перед дневным полуфиналом?

— Был вариант позаниматься на тренировочном катке в 15:00, но решили, что лучше на основной арене провести тренировку. Нужно было вновь пощупать лед на этой арене, дать ребятам прочувствовать атмосферу большого стадиона. Полчаса позанимались в хорошем темпе. Это было правильным решением.

— Как отобрать у шведов шайбу?

— Выиграть вбрасывание для начала.

Хоккей Молодежный ЧМ 2019-2020 1/2 финала, 4.01.2020, 17:00 Швеция U20 - Россия U20 -

— Они, кстати, тренировали сегодня вбрасывания.

— Молодцы. Кто там у них лучший?

— Густафссон.

— В любом случае мы стали дорожить шайбой, это, наверное, основной компонент, по которому мы здесь всех можем переиграть, включая шведов. Поэтому нужен быстрый отбор, прессинг Юргена Клоппа на льду, а дальше контроль шайба. Контролируешь шайбу — контролируешь игру. Это наш девиз. Ну, конечно, быстрый темп, быстрый переход из обороны в атаку с подключениями защитников, позиционная атака с контролем шайбой. Сегодня все играют плотно, поэтому нужно использовать защитников для бросков. У нас есть кому бросить. Есть большой Зи (Егор Замула — прим. ред.) и Романов. Практически все ребята могут кистями бросить шайбу. Это может нам дать пару мусорных голов.

— Шведы здорово играют в большинстве, а у нас много удалений.

— Надо понимать, что у нас были разные группы, разный уровень соперников. Не хотелось бы сравнивать, кто и сколько сделал. Мы выходим на этот матч, где все начинается с чистого листа. Мы говорим о дисциплине, акцентируем внимание на то, чтобы ребята потерпели. Цена игры большая, но давления нет. Ребята должны с удовольствием выйти и сыграть этот матч. Шведам не нравится жесткий хоккей, да кому он нравится?

— Есть же вариант сыграть как финны: задрать темп, через вброс действовать.

— Да, здесь много факторов. Можно предполагать, но игра покажет.

Наша задача — начать в агрессивном темпе. Надеюсь, мы сможем провести этот матч в нашем русском стиле. Шведы играли в другой группе. Даже вчерашний матч с чехами, который я посмотрел, не был показательным. У Чехии были травмированы основные игроки, они были ослаблены, поэтому сложно сделать выводы по этой игре.

Кроме того, своим мнением о полуфинале поделились нападающие Василий Подколзин и Александр Хованов.

Подколзин: «В соцсетях особо не сижу, не хочется потом всю жизнь жалеть»

— Как хорошо вам известны шведы?

— Я играл против шведов и по юниорам, и в молодежке. В августе в Перми с ними играл. Хорошая быстрая обученная команда, которая хорошо играет в большинстве. Много сильных игроков. Завтра будет интересно.

— Шведы в группе и в плей-офф — как будто две разные команды. Почему?

— Я, наверное, не так хорошо за ними следил. Но они достаточно ровно идут по турниру. И то, что мы вчера видели с Чехией — очень зрелая, очень умелая игра была с их стороны.

— У шведов два ваших старых знакомых — Раймонд и Хольц. Хотите им что-то доказать?

— А что мне им доказывать?

— Они обыграли вас и в полуфинале Мемориала Глинки, и в финале юниорского чемпионата мира.

— Я прекрасно помню. Тем интереснее будет. Раймонд выделяется у шведов. Прилично руками рисовал. Но, думаю, мы найдем пути.

— Вы отключаетесь от внешнего мира перед двумя важнейшими матчами?

— Я даже в соцсетях сейчас особо не сижу. Максимально абстрагировался от этого. Потому что всю жизнь жалеть потом не хочется.

Не хочется думать потом, что ты сделал что-то не так, что мог по-другому. Поэтому посвящаю максимальное время восстановлению и хоккею — моему любимому делу. Чемпионат мира — это лучшее время в жизни. И сейчас все своей лучшей жизнью живут.

— А чем оно лучшее?

— Тем, что вы в команде, что вы друг за друга. Все это чувствуется. Коллектив такой хороший собрался, турнир классный. И мало кто в нас верит, а мы друг в друга верим. И это придает сил. Потому и сильно запоминается.

— Шведы очень уверены в себе. Вчера говорили, что сборная России должна их бояться.

— Я шведов не боюсь. Зачем бояться? Сказали и сказали. Мы уверены в себе, в своих силах, в друг друге. Завтра увидим, кто был прав.

— У шведов юношеские, юниорские и молодежные сборные играют по одной системе. Что нужно сделать, чтобы они поплыли?

— Начать так, как мы играли с Канадой и Германией. Начать играть в активный хоккей. И никого, грубо говоря, не жалеть. Играть с шайбой прежде всего.

И нужен быстрый хоккей. За счет командной скорости их надо переигрывать.

— Вы тренировали буллиты. Насколько они вероятны, по-вашему?

— Валерий Брагин говорит, чтобы мы посерьезнее отнеслись к сопернику. А буллиты — важный элемент, который может решить исход игры. Поэтому мы к нему ответственно подошли.

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Хованов: «Кому могли проиграть шведы? Казахам? Словакам?»

— Смотрели вчерашний матч шведов?

— Первый период.

— Считается, что у шведов на этом турнире не было серьезных испытаний, как у нас.

— Да не соглашусь. У них были матчи с финнами и швейцарцами. Они показывают хороший хоккей. Не сказал бы, что у них не было проблем.

— Сейчас сил у сборной России больше?

— Да все в равных условиях. Я бы так не сказал, просто готовимся в рабочем режиме к полуфиналу.

— Играли со шведами на юниорском уровне?

— Да, мы выигрывали на Кубке Вызова в Канаде. По-моему, еще побеждали на турнире в Чехии.

— В чем главная сила шведов?

— Просто правильно играют, системно. Может, везет им. Да и кому проигрывать? Словакам, казахам? Финны могли их обыграть, но вратарь плохо сыграл. Дай Бог, чтобы мы завтра победили.

— Россия давно не играла в финале МЧМ. Чувствуете давление?

— Да нет никакого давления, все спокойно.

Готовимся как к обычной игре. Может, завтра перед игрой будет давление, но это обычное дело — у всех оно есть.

— Шведы говорят, что будут доказывать, что они не мягкотелые. Вы докажите обратное?

— Не знаю. Посмотрим по игре.

— Есть ли Хегландер забьет лакросс-гол, то как это скажется на игре?

— Никак. Когда я играл, никто так не забрасывал, так что даже не знаю. Сам такой финт не пробовал.