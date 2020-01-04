Швеция и Канада — фавориты. Это на руку России и Финляндии

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Как же здорово, что на новогодних каникулах существует такое замечательное явление, как молодежный чемпионат мира. У нас впереди четыре суперматча вне зависимости от того, как именно закончатся первые два. Уж слишком хороша четверка полуфиналистов.

Хоккей Молодежный ЧМ 2019-2020 1/2 финала, 4.01.2020, 17:00 Швеция U20 - Россия U20 -

Нет, конечно же, важно, как Россия сыграет со Швецией. С этой машиной по перемалыванию всех соперников. С этим непробиваемым вратарем Уго Альнефельтом. С этой топовой защитой во главе с Расмусом Сандином. С этим сумасшедшим нападением, где сложнее найти отстающих, чем лидирующих игроков. Но лучший из лучших — Нильс Хегландер, который угрожает воротам соперников в каждой смене. Впрочем, Александер Хольц, Лукас Реймонд и Самуэль Фагемо где-то совсем рядом.

«Тре Крунур» испытывали некоторые сложности лишь в первые 40 минут против финнов. Дальше — каток. Который укладывает асфальт. Или по которому они раскатали Швейцарию, Казахстан, Словакию и Чехию. По их комбинациям можно проводить уроки геометрии в школах, их переход в нападение — это высший пилотаж. Можно долго думать и анализировать, что поможет переиграть скандинавов с тактической точки зрения. Но оставим это Брагину с Ларионовым.

Валерий Брагин | Источник: РИА "Новости"

Есть фактор, который может оказаться мощнее любой тактики: у шведов давно не было серьезного соперника. При всем уважении к кусачим швейцарцам настоящую угрозу представили лишь финны. Да, в четвертьфинале еще были хозяева льда чехи, но кроме победы в стартовом матче над Россией они не показали на этом турнире ровным счетом ничего. После того как голкипер Лукаш Достал выдал шикарный пас на пустые ворота Хуго Густафссону, дальше игру можно было уже не смотреть. Такой расслабленный ритм способен негативно сказаться на психологии 19-летних парней, они могут решить, что весь хоккейный мир уже у их ног. Тут-то и появится момент для удара.

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В этом плане победа 3:1 над Швейцарией — лучший исход четвертьфинала, который только мог быть. Сборной России противопоказана легкая прогулка на групповом этапе и в раннем плей-офф. Почему — см. выше. А так команда в хорошем боевом тонусе. Постепенно просыпается звено Денисенко — Хованов — Соколов, все увереннее играет Аскаров, шайбы Воронкова в большинстве (оно, кстати, тоже заработало) — просто песня, а оборона по сравнению с первым матчем — небо и земля.

Источник: РИА "Новости"

Но эта команда по-прежнему не выглядит чем-то монолитным, грозным и непобедимым. Она просто крутая, но не более того. Пока непонятно, как Россия будет играть, уступая в счете, — а такой сценарий вполне реален. Все еще присутствуют небольшие огрехи во всех линиях — за неделю они стали меньше, но уйдут ли окончательно? И если шведы их нащупают, будет очень тяжело. Однако Брагин приучил к тому, что в его команду можно и нужно верить. А статус андердога нам мешает гораздо меньше, чем фаворита.

Все соперники, включая Россию, должны нас бояться. Виктор Содерстрем шведский защитник

Наша команда должна показать, что не боится никого.

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Российский полуфинал — это здорово. Но практически сразу после его завершения нас ждет другая битва — канадцы примут финнов. Две не менее загадочные команды, чем сборная России. «Кленовые» жестко провалились в матче против брагинцев, но в остальном действуют практически безукоризненно — почти как шведы. А еще к ним вернулся Алексис Лафренье, выбывший из строя в той злосчастной для канадцев игре. В четвертьфинале со Словакией он был «гориллой, вырвавшейся из клетки». Впрочем, игра со словаками не показательна — уж слишком они нынче слабые. А потому Канада все еще остается загадкой.

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Но Финляндия — загадка еще большая. Групповой этап финны провели ни шатко ни валко, зато в четвертьфинале сыграли в свой фирменный хоккей, показав, как все-таки повезло сборной России со швейцарцами. Американцы с их классным нападением во главе со связкой Коуфилд — Тюркотт из Висконсина отправились в финскую сауну, где была высушены до костей. У «Суоми» нет ярко выраженных звездных лидеров вроде Каапо Какко или тройки Лайне — Ахо — Пульюярви, но если такое болото получится сделать еще два раза — вполне может быть и третье золото за пять лет. Фаворит этого полуфинала — Канада. Что только на руку Финляндии.

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Как же хочется в заключительный день МЧМ еще раз увидеть две суперклассики: Швеция — Финляндия и Россия — Канада. Причем именно в такой хронологии.