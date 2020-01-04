Канада? Финляндия? Россия? Швеция? Кто возьмет титул МЧМ-2020?

Источник: РИА "Новости"

КАНАДА

Выиграет, потому что… Это будет самым предсказуемым итогом нынешнего турнира. Напрасными оказались опасения относительно серьезности травмы одного из лидеров сборной Алексиса Лафренье. Он вернулся в строй и набирает по два очка за матч — 6 (2+4). Но если бы только он.



Капитан Баррет Хэйтон не с лучшей стороны показал себя лишь в матче с россиянами, где не пожелал снять шлем во время исполнения соперничьего гимна. В остальном — показывает себя с лучшей, 9 баллов (5+4) в 5 играх. Он, уже вполне зрелый 19-летний игрок «Аризоны», — незаменимый штык первой бригады большинства «Кленовых листьев». Лучшей бригады на турнире, кстати — равных североамериканцам по реализации нет: 11 шайб из 25 попыток — и космические 44 процента реализации.



Впрочем, зрелый в команде не только он. Если не по возрасту, так по габаритам. Официальный сайт ИИХФ не ведет статистику по силовым приемам, но в четвертьфинальном поединке канадцы «перехитовали» словаков в разы, ибо на фоне тех многих субтильных, похожих на юношей, нападающих, парни из-за океана выглядели давно возмужавшими исполнителями. Причем нисколько не теряющими в скорости.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GN4IHOdc6Iw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.



Не выиграет, потому что… Смутить способно разве только единственное поражение на групповом этапе. Необъяснимое, но свидетельствующее: и эта команда — тоже победима. У сборной Канады мало узких защитников-домоседов. Свои моменты она позволит создать любому — немцы и словаки соврать не дадут. Будь последние чуть удачливее, могли бы открывать счет, ведь до первой заброшенной шайбы в ворота славян шла практически равная игра. И не боги, в конце концов, горшки обжигают.

ФИНЛЯНДИЯ

Выиграет, потому что… К текущему отрезку турнира четыре сборные по разу победили с сухим счетом и, соответственно, четыре вратаря заработали «шатауты». Вряд ли покривим душой, если признаем, что самый трудовой из них имеет авторство Юстуса Аннунена — проспекта из «Колорадо». В четвертьфинале устоявшего перед звездно-полосатой командой. «Сухарь», естественно, трудовой, хотя не такой уж и сенсационный, если учесть, что в финской лиге его коэффициент отраженных выстрелов достигает 94,7 процента! Что еще? Канадцам стоит быть готовыми к нордическому характеру финнов. Взгляните, за какой грязный силовой прием форвард команды США против финского визави получил лишь две минуты. А те не подали виду, не превратили хоккей в волну взаимных провокаций, свели нарушения к минимуму, зная, что только в этом их шанс. Эта команда отлично знает свои слабости, а уж игра на удержание в четверговом полуфинале и вовсе вышла образцовой.

Не выиграет, потому что… У канадцев имел место необъяснимый провал в матче с командой России, сами россияне изрядно подпортили впечатление поражение от чехов, однако, пожалуй, именно финны — тот самый коллектив, о котором мы знаем к текущему моменту меньше всего. Они могли прервать рекордную серию из 48 побед сборной Швеции на групповом этапе (длиной в 12 лет) — не прервали. Могли избежать соперничества со звездными американцами в четвертьфинале, но зачем-то уступили швейцарцам (2:5). Нападение Суоми не оставляет ощущения, будто их хоккеисты способны поставить заброшенные шайбы на поток. Из четвертьфиналистов в их рядах меньше всего индивидуально сильных форвардов. Зачастую они бесхитростны, ведь даже вингеры гурьбой следуют на пятак в расчете на счастливый отскок или закрытый чужому вратарю обзор. Вывод неутешителен, но правдив: любой из оставшихся соперников может банально переиграть финнов на классе.

ШВЕЦИЯ

Выиграет, потому что… В четертьфинале с чехами шведы заработали лишь две штрафные минуты, тогда как соперник целых… 35! Сюда, конечно, включены и 5+20, впаянные Карелу Кликорке при счете 0:5, когда уже исход поединка был ясен. Тем не менее картина показательна: четыре из пяти шайб скандинавы забросили в большинстве. В равных составах же шла почти равная игра — по крайней мере, исходя из числа угроз в створ.



Впрочем, называть лишь действия в неравных составах козырем шведов было бы большим упрощением. В их распоряжении завидное нападение, которое угрожает чужим воротам чаще других — аж 37,8 броска за вечер! Никлас Хегландер, Самюэль Фегамо — эти фамилии звучат устрашающе. Они возглавляют бомбардирский лист всего МЧМ. А главное — они или партнеры готовы оставить кипера визави в дураках, когда не ждешь. В четверг пострадал Лукаш Достал. Ну, а первого вратаря системы СКА Аскарова предельно хладнокровным не назовешь — достаточно припомнить ошибки на старте турнира…

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8Zjy5abwtEM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не выиграет, потому что… Это может показаться странным нюансом, когда у обеих сборных были целые сутки на отдых, но важны, думается, любые мелочи. А они таковы, что именно шведы поздним вечером завершали в четверг четвертьфинальную программу, и именно они же откроют полуфинальную в субботу. Вдобавок у россиян более ровно распределяется нагрузка, по крайней мере, в передней линии — тоже факт.

И, возможно, главное, тревожащее и не делающее огромной чести победной поступи шведов: на групповом этапе серьезных соперников — за исключением финнов на старте, которые также только обретали себя — «Тре крунур» не повстречалось вовсе. Швейцарцы и словаки, думается, намучились бы даже с угодившей в «релегейшен"-раунд сборной Германии. Как бы не случилось триумфатору квинтета «А» попросту быть шокированным российской мощью…

РОССИЯ