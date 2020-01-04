Канада? Финляндия? Россия? Швеция? Кто возьмет титул МЧМ-2020?
Есть аргументы «за» и «против» каждого из полуфиналистов.
Есть аргументы «за» и «против» каждого из полуфиналистов.
Выиграет, потому что… Это будет самым предсказуемым итогом нынешнего турнира. Напрасными оказались опасения относительно серьезности травмы одного из лидеров сборной Алексиса Лафренье. Он вернулся в строй и набирает по два очка за матч — 6 (2+4). Но если бы только он.
Капитан Баррет Хэйтон не с лучшей стороны показал себя лишь в матче с россиянами, где не пожелал снять шлем во время исполнения соперничьего гимна. В остальном — показывает себя с лучшей, 9 баллов (5+4) в 5 играх. Он, уже вполне зрелый 19-летний игрок «Аризоны», — незаменимый штык первой бригады большинства «Кленовых листьев». Лучшей бригады на турнире, кстати — равных североамериканцам по реализации нет: 11 шайб из 25 попыток — и космические 44 процента реализации.
Впрочем, зрелый в команде не только он. Если не по возрасту, так по габаритам. Официальный сайт ИИХФ не ведет статистику по силовым приемам, но в четвертьфинальном поединке канадцы «перехитовали» словаков в разы, ибо на фоне тех многих субтильных, похожих на юношей, нападающих, парни
Не выиграет, потому что… Смутить способно разве только единственное поражение на групповом этапе. Необъяснимое, но свидетельствующее: и эта команда — тоже победима. У сборной Канады мало узких
Выиграет, потому что… К текущему отрезку турнира четыре сборные по разу победили с сухим счетом и, соответственно, четыре вратаря заработали «шатауты». Вряд ли покривим душой, если признаем, что самый трудовой из них имеет авторство Юстуса Аннунена — проспекта из «Колорадо». В четвертьфинале устоявшего перед
Не выиграет, потому что… У канадцев имел место необъяснимый провал в матче с командой России, сами россияне изрядно подпортили впечатление поражение от чехов, однако, пожалуй, именно финны — тот самый коллектив, о котором мы знаем к текущему моменту меньше всего. Они могли прервать рекордную серию из 48 побед сборной Швеции на групповом этапе (длиной в 12 лет) — не прервали. Могли избежать соперничества со звездными американцами в четвертьфинале, но
Выиграет, потому что… В четертьфинале с чехами шведы заработали лишь две штрафные минуты, тогда как соперник целых… 35! Сюда, конечно, включены и 5+20, впаянные Карелу Кликорке при счете 0:5, когда уже исход поединка был ясен. Тем не менее картина показательна: четыре из пяти шайб скандинавы забросили в большинстве. В равных составах же шла почти равная игра — по крайней мере, исходя из числа угроз в створ.
Впрочем, называть лишь действия в неравных составах козырем шведов было бы большим упрощением. В их распоряжении завидное нападение, которое угрожает чужим воротам чаще других — аж 37,8 броска за вечер! Никлас Хегландер, Самюэль Фегамо — эти фамилии звучат устрашающе. Они возглавляют бомбардирский лист всего МЧМ. А главное — они или партнеры готовы оставить кипера визави в дураках, когда не ждешь. В четверг пострадал Лукаш Достал. Ну, а первого вратаря системы СКА Аскарова предельно хладнокровным не назовешь — достаточно припомнить ошибки на старте турнира…
Не выиграет, потому что… Это может показаться странным нюансом, когда у обеих сборных были целые сутки на отдых, но важны, думается, любые мелочи. А они таковы, что именно шведы поздним вечером завершали в четверг четвертьфинальную программу, и именно они же откроют полуфинальную в субботу. Вдобавок у россиян более ровно распределяется нагрузка, по крайней мере, в передней линии — тоже факт.
И, возможно, главное, тревожащее и не делающее огромной чести победной поступи шведов: на групповом этапе серьезных соперников — за исключением финнов на старте, которые также только обретали себя — «Тре крунур» не повстречалось вовсе. Швейцарцы и словаки, думается, намучились бы даже с угодившей в «релегейшен"-раунд сборной Германии. Как бы не случилось триумфатору квинтета «А» попросту быть шокированным российской мощью…
Выиграет, потому что… Прежде всего, такой факт: после 15 холостых попыток реализации большинства россияне отыгрались на немцах и швейцарцах, отгрузив тем суммарно пять шайб за двенадцать штрафов. Сборная России трудновато запрягала со старта, но затем двинулась в скорый путь. И, в сущности, можно закрыть глаза на поражение от американцев на групповом этапе. Там шла буквально игра до первого гола, который попросту посчастливилось провести сопернику.
Команда России сейчас, безусловно, хороша. Хороша всеми тройками нападения, из которых только Соркин и Грошев по досадному недоразумению остаются без набранных баллов. Хороша комбинационным хоккеем, который не демонстрирует, пожалуй, ни один из четвертьфиналистов.
Не выиграет, потому что… Вновь для шведской «молодежки» шанс — в недисциплинированности оппонента. По числу двухминутных удалений в восьмерке сильнейших россияне уступают лишь хозяевами соревнований чехам. «Мы не боимся и уверены в себе. Сборной России нужно играть в активный хоккей. Грубо говоря, никого не жалеть», — утверждает Подколзин (цитируется по «Чемпионату»). Плюс российские журналисты то и дело доводят до сведения игроков якобы задиристые выражения шведских хоккеистов, которые просто знают себе цену. И как бы это не сыграло в подопечными Брагина злую шутку.