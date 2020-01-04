Почему провал Америки — это хорошо? Как России побить Швецию? Большой тактический разбор по МЧМ

Источник: Спорт-Экспресс

В чем виноват тренер США

Для хоккея вылет американцев в четвертьфинале — это просто подарок. Скотт Сэнделин злился каждый раз, когда я задавал ему вопросы после матчей. После Канады я спрашивал, почему его команду раскатывали, просто включив форчек в три игрока, а он ничем не ответил. После немцев спрашивал, как так вышло, что немцы были в целом быстрее, а США даже не пытались взять игру под свой контроль. После России спрашивал, почему главный тренер американцев даже не попробовал задрать темп против очевидно уставшей — ментально и физически — команды. А ведь это было бы хорошим решением по-настоящему сильной команды. Которой у Скотта не было. Из-за него. Он злился, отвечая максимально коротко. Злился, упирая на то, что его система единственно верная.

У меня-то как раз было противоположное мнение. Даже не вспомню, когда американцы играли в столь унылый и пассивный хоккей, ориентируясь на разрушение. Нагружать собственный пятак количеством, полагаться на разрушительные взаимодействия, легко расставаться с шайбой, вбрасывая раз за разом и в целом уповая на более простую игру — зачем? У вас в команде толпа выходцев из прекрасно работающей USNTDP, программы развития американских сборных. Программы, позволяющей доминировать на юниорском уровне — 10 медалей ЮЧМ за последние 10 лет, из них 6 — золотые. Причем на юниорском уровне сборная США играет предельно стильно, максимально быстро и от контроля шайбы. Эти пацаны зачастую возят всех, не давая головы поднять. Играют в «попробуй отними». Катают со сменами по ходу позиционки, которые впору вносить в учебники. Не так горизонтально, как шведы, не так порой вычурно, но вполне эстетично, красиво и победно.

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Кто как сыграл у Америки

И тут вопрос: на кой тогда черт играть в работающий на уровне студенческой лиги США оборонительный хоккей, если у вас большинство хоккеистов воспитаны в совсем других ценностях? Если у вас большинство хоккеистов уповают на мастерство в игре с шайбой, а не без нее? Если у вас большинство хоккеистов в принципе не готовы в каждой второй смене нестись за шайбой после вброса, потому что просто не видят в этом смысла?

Это прекрасный пример того, какая из парадигм уместнее: главенствование системы над игроками или наоборот. Заставлять Зиграса, Тюркотта, Кофилда и Бринка бегать без шайбы и садиться на защитников, при том что с шайбой на клюшке они опаснее раза в три, а Йорку, Стястны и Джонсу поручать исключительно выбросы — это как заставлять всех их звонить бывшей. Бессмысленно.

Условный Вальстрем — ладно. Он эффективен даже после остановок игры, и в «Айлендерс» не нарадуются Комарову для богатых — с броском, с руками. Оливер заставил сборную России носиться за собой, он привел Ртищева к дисквалификации, да и вообще — выбесил всех, кого только мог. И в этом Вальстрем — красавчик.

Пинто был эффективен, потому что он игрок момента и система ему идеально подходила. Калиев — потому что бросок и чутье, хоть катание и так себе. Робертсон мог показать даже больше при правильном тренере.

Про всех остальных — и говорить нечего. Кофилд повторил рекорд Овечкина на ЮЧМ, забив 14 голов в 7 матчах. На МЧМ Коул забил всего один гол. Он малыш, он реальный кроха, но у него потрясающий бросище. Почему он не воспользовался им, если не считать пару штанг? Потому что ему с ростом 170 пришлось выгрызать себе шайбу у защитников соперника, вместо того чтобы входить в зону атаки с контролем и лупить по девяткам что из атак с ходу, что из позиционок, как он вполне себе умеет. И не важно, что рядом больше нет Джека Хьюза. Хотя, с другой стороны, важно, потому что у Сэнделина был Зиграс, но Скотт даже не попытался завести своего сильнейшего снайпера своим сильнейшим плеймейкером.

Американцы вылетели, потому что вдруг решили, что перебороть финнов сподручнее, чем переиграть. Финнов, готовых преподавать в хоккейных университетах на факультете борьбы на льду. Американцы решили перед турниром, что играть в хоккей — это неправильно. А биться-бороться и показывать предельно взрослый хоккей с таким подбором игроков — правильно. Наивные. С таким же успехом можно побродить по окраинам Остравы в надежде, что никто к тебе не прикопается. Бродить — вроде бы не бродили, но их результат против в разы менее талантливой команды известен.

Проблемы шведов

С другой стороны — шведы ведь не отойдут от своей модели. Более чем эстетичной — это просто песнь льда и пламени моментами. Приносящей успех в группе. 52 победы подряд — это близко к невозможному. Но всем на эту серию плевать. Ведь за 13 лет непобедимости Швеция взяла одно-единственное золото. Одно-единственное. Даже шведам плевать, несмотря на шесть финалов. В пяти, впрочем, случаях проигранных. И тот — единственный выигранный — легко мог быть проигран, попади Кузнецов не в штангу. Или — брось Гусев на пару сантиметров выше.

Проблема шведов — теперь уже не совсем в характере. У них появились злые ребята, появились реальные лидеры, появились те, у кого предельно жесткий хоккей вызывает улыбку и жажду зарубиться. Давид Густафссон — яркий пример, пусть у него и не так много последователей. Но многие в составе-2020 готовы держать марку и не плыть, когда их будут втыкать в борт по два раза за смену. Чем сборная России на старте непременно займется.

Проблема шведов — в системе. И отсутствии плана Б. Тот план Б, что имеется с давних пор — с отдачей инициативы и игрой в откат при максимальной пассивности в позиционной обороне при устраивающем счете — безнадежно устарел. Они стали крепче. Они не выкатывают огромные бессильные пешки, когда их начинают плющить. Даже если это запретные приемы. Но стоит выходу из обороны в атаку через центр потеряться, стоит волшебному контролю шайбы уйти, и все — пиши пропало.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UlpVgVbpIr8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как играть против «Тре Крунур»

Главный тренер шведов Томас Монтен вышел после тренировки в микст в кроксах. Я похвалил его тапки. В ответ он, смеясь, попросил их не фотографировать, а то ему регулярно прилетает за подобную форму обуви, а хочется ведь комфорта, который он в данном случае получает. Ничего особенного он не сказал. Но отметил простую вещь: ключевым с Россией будет контроль шайбы и, конечно же, темп — как производное. Швеция любит замедлять игру, когда им эту шайбу отдают. Или позволяют ей свободно распоряжаться.

Темп решит все. Россия и Канада — единственные на этом турнире команды, способные и отобрать шайбу у шведов, и темп задрать так, что дело будет не в характере желто-синих. Скорость вместе с жесткостью при внятной игре без запредельной простоты — это универсальный рецепт против «Тре Крунур». Нынешняя команда Брагина вполне может по этому рецепту сготовить дельное блюдо. Мастерства хватит. Хватит ли запала — тут есть вопрос. Но если он решится положительно, а в это вполне себе верится, потому что уже решался так с канадцами, финал будет предельно близко.

Швеция vs Россия

Хоккей Молодежный ЧМ 2019-2020 1/2 финала, 4.01.2020, 17:00 Швеция U20 - Россия U20 -

Что-то, понятно, упрется в персоналии. Альнефельт — лучший вратарь турнира, и он скажет свое слово. Хегландер исполняет сумасшедшие вещи, а видели бы вы, что на тренировках творится. Седерстрем, будучи защитником, — лучший буллитер команды. Сандин даже с серьезной травмой кисти что выдает. Но на все это есть ответ. Есть. И сильный ответ. Пусть Подколзин как лучший бэкчекер турнира звучит так себе, но это звание точно принадлежит ему. Ни один защитник шведов не обладает таким «свэгом», как Романов. Тот вообще исполняет Йоси и Даути одновременно. Денисенко и Хованов по уровню ничуть не уступают Хегландеру и Фагемо. По рабочей этике — да, но не в предстоящем матче. Замула смеется в лицо даже таким, как Густафссон, ставя спину, уходя и вырезая точный первый пас. Воронков даже мощного Йиннинга сможет продавить, что ему остальные. И Марченко нам свой бросище обязательно покажет.

Не Раймонда с Хольцем же бояться. Они крутые, но им по 17 лет, и хоть Лукас готовиться доказать, что шведы — не мягкотелые, дело-то в другом. Тут просто один стиль нарвется на другой. Другой, ставший гораздо более симпатичным с появлением Ларионова. Брагин по-прежнему главный, но восприимчивый. Мы могли посчитать его заскорузлым, но он не будет, как Сэнделин, тупо стоять на своем. Валерий Николаевич многое принял и воспринял. И впервые за 10 с лишним лет сборная России дает концерты скоростного агрессивного хоккея. Хоккея, способного заставить Швецию поплыть.