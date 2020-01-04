Почему провал Америки — это хорошо? Как России побить Швецию? Большой тактический разбор по МЧМ
Обозреватель «СЭ» — о главных событиях чемпионата мира перед полуфиналом турнира.
Обозреватель «СЭ» — о главных событиях чемпионата мира перед полуфиналом турнира.
Для хоккея вылет американцев в четвертьфинале — это просто подарок. Скотт Сэнделин злился каждый раз, когда я задавал ему вопросы после матчей. После Канады я спрашивал, почему его команду раскатывали, просто включив форчек в три игрока, а он ничем не ответил. После немцев спрашивал, как так вышло, что немцы были в целом быстрее, а США даже не пытались взять игру под свой контроль. После России спрашивал, почему главный тренер американцев даже не попробовал задрать темп против очевидно уставшей — ментально и физически — команды. А ведь это было бы хорошим решением
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И тут вопрос: на кой тогда черт играть в работающий на уровне студенческой лиги США оборонительный хоккей, если у вас большинство хоккеистов воспитаны в совсем других ценностях? Если у вас большинство хоккеистов уповают на мастерство в игре с шайбой, а не без нее? Если у вас большинство хоккеистов в принципе не готовы в каждой второй смене нестись за шайбой после вброса, потому что просто не видят в этом смысла?
Это прекрасный пример того, какая из парадигм уместнее: главенствование системы над игроками или наоборот. Заставлять Зиграса, Тюркотта, Кофилда и Бринка бегать без шайбы и садиться на защитников, при том что с шайбой на клюшке они опаснее раза в три, а Йорку, Стястны и Джонсу поручать исключительно выбросы — это как заставлять всех их звонить бывшей. Бессмысленно.
Условный Вальстрем — ладно. Он эффективен даже после остановок игры, и в «Айлендерс» не нарадуются Комарову для богатых — с броском, с руками. Оливер заставил сборную России носиться за собой, он привел Ртищева к дисквалификации, да и вообще — выбесил всех, кого только мог. И в этом Вальстрем — красавчик.
Пинто был эффективен, потому что он игрок момента и система ему идеально подходила. Калиев — потому что бросок и чутье, хоть катание и так себе. Робертсон мог показать даже больше при правильном тренере.
Про всех остальных — и говорить нечего. Кофилд повторил рекорд Овечкина на ЮЧМ, забив 14 голов в 7 матчах. На МЧМ Коул забил всего один гол. Он малыш, он реальный кроха, но у него потрясающий бросище. Почему он не воспользовался им, если не считать пару штанг? Потому что ему с ростом 170 пришлось выгрызать себе шайбу у защитников соперника, вместо того чтобы входить в зону атаки с контролем и лупить по девяткам что из атак с ходу, что из позиционок, как он вполне себе умеет. И не важно, что рядом больше нет Джека Хьюза. Хотя, с другой стороны, важно, потому что у Сэнделина был Зиграс, но Скотт даже не попытался завести своего сильнейшего снайпера своим сильнейшим плеймейкером.
Американцы вылетели, потому что вдруг решили, что перебороть финнов сподручнее, чем переиграть. Финнов, готовых преподавать в хоккейных университетах на факультете борьбы на льду. Американцы решили перед турниром, что играть в хоккей — это неправильно. А
С другой стороны — шведы ведь не отойдут от своей модели. Более чем эстетичной — это просто песнь льда и пламени моментами. Приносящей успех в группе. 52 победы подряд — это близко к невозможному. Но всем на эту серию плевать. Ведь за 13 лет непобедимости Швеция взяла
Проблема шведов — теперь уже не совсем в характере. У них появились злые ребята, появились реальные лидеры, появились те, у кого предельно жесткий хоккей вызывает улыбку и жажду зарубиться. Давид Густафссон — яркий пример, пусть у него и не так много последователей. Но многие в составе-2020 готовы держать марку и не плыть, когда их будут втыкать в борт по два раза за смену. Чем сборная России на старте непременно займется.
Проблема шведов — в системе. И отсутствии плана Б. Тот план Б, что имеется с давних пор — с отдачей инициативы и игрой в откат при максимальной пассивности в позиционной обороне при устраивающем счете — безнадежно устарел. Они стали крепче. Они не выкатывают огромные бессильные пешки, когда их начинают плющить. Даже если это запретные приемы. Но стоит выходу из обороны в атаку через центр потеряться, стоит волшебному контролю шайбы уйти, и все — пиши пропало.
Главный тренер шведов Томас Монтен вышел после тренировки в микст в кроксах. Я похвалил его тапки. В ответ он, смеясь, попросил их не фотографировать, а то ему регулярно прилетает за подобную форму обуви, а хочется ведь комфорта, который он в данном случае получает. Ничего особенного он не сказал. Но отметил простую вещь: ключевым с Россией будет контроль шайбы и, конечно же, темп — как производное. Швеция любит замедлять игру, когда им эту шайбу отдают. Или позволяют ей свободно распоряжаться.
Темп решит все. Россия и Канада — единственные на этом турнире команды, способные и отобрать шайбу у шведов, и темп задрать так, что дело будет не в характере
Не Раймонда с Хольцем же бояться. Они крутые, но им по 17 лет, и хоть Лукас готовиться доказать, что шведы — не мягкотелые,
Игорь Еронко