Сборная Казахстана отомстила Германии во втором матче на МЧМ

Сборная Казахстана U-20 одержала победу над Германией во втором матче за право сохранения прописки в Топ-дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает Prosports.kz.

С первых минут Казахстан играл уверенно, открыв счет на 5-ой минуте. Преимущество держалось практически до самого конца. К сожалению, игра не завершилась с сухим счетом.

Прошлая встреча завершилась победой немцов (4:0). Однако наша сборная смогла одержать победу во втором матче. Это значит, что судьба Казахстана решится в третьей игре, которая состоится 5 января. Если наша сборная победит, то сможет остаться в топ дивизионе. 10 элитных команд будут биться с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в Канаде.