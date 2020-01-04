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4 января, источник: Prosports.kz

Сборная Казахстана отомстила Германии во втором матче на МЧМ

У сборной появился шанс остаться в элите.

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Источник: Instagram

Сборная Казахстана U-20 одержала победу над Германией во втором матче за право сохранения прописки в Топ-дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает Prosports.kz.

С первых минут Казахстан играл уверенно, открыв счет на 5-ой минуте. Преимущество держалось практически до самого конца. К сожалению, игра не завершилась с сухим счетом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Прошлая встреча завершилась победой немцов (4:0). Однако наша сборная смогла одержать победу во втором матче. Это значит, что судьба Казахстана решится в третьей игре, которая состоится 5 января. Если наша сборная победит, то сможет остаться в топ дивизионе. 10 элитных команд будут биться с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в Канаде.

Отметим, что это первая победа сборной на чемпионате.

Казахстан U20
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Германия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Квалификационный турнир4.01.2020, 13:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 1489 зрителей
Главные тренеры
Сергей СтарыгинТобиас Абштрайтер
Вратари
Владислав НурекХендрик Хане(Хендрик Хане)
1-й период
04:39Станислав Александров(Владислав Сайко)
08:00Никита Ляпунов
10:38Тим Флайшер
17:21Данил Бутенко
2-й период
22:57Тим Флайшер
25:05Олег Бойко(Максим Мусоров)
27:17Мади Диханбек
33:56Владимир Шлычков
3-й период
41:32Станислав Александров(Ансар Шайхмедденов)
44:08Тимофей Катасонов
46:02Юстин Шюц
53:41Максим Мусоров
56:27Денис Чапоров(Максим Мусоров)
58:31Луис Шинко(Даниэль Вирт, Нино Киндер)
Статистика
12Штрафное время6
3Игра в большинстве6
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
Главный судьяОлдрих Хейдук
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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