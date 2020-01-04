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11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
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16:58 (мск), источник: Газета.Ру

Cборная России объявила состав на полуфинал МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин огласил список игроков, которые примут участие в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков в возрасте до 20 лет.

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Источник: РИА "Новости"

Состав национальной сборной России:

Голкипер: Аскаров (Мифтахов).

1-е звено: Романов, Галенюк, Денисенко, Хованов, Соколов.

2-е звено: Пыленков, Замула, Дорофеев, Морозов, Александров.

3-е звено: Мисюль, Журавлев, Марченко, Воронков, Подколзин.

4-е звено: Малышев, Ртищев, Круглов, Грошев, Соркин.

Напомним, что стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.

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