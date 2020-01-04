Cборная России объявила состав на полуфинал МЧМ
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин огласил список игроков, которые примут участие в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков в возрасте до 20 лет.
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин огласил список игроков, которые примут участие в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков в возрасте до 20 лет.
Состав национальной сборной России:
Голкипер: Аскаров (Мифтахов).
1-е звено: Романов, Галенюк, Денисенко, Хованов, Соколов.
2-е звено: Пыленков, Замула, Дорофеев, Морозов, Александров.
3-е звено: Мисюль, Журавлев, Марченко, Воронков, Подколзин.
4-е звено: Малышев, Ртищев, Круглов, Грошев, Соркин.
Напомним, что стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.