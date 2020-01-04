Это космос! Мужики из сборной России наказали шведов и вышли в финал МЧМ
Главные герои — Егор Соколов и Иван Морозов. Молчали весь турнир, а сегодня оформили по дублю.
Главные герои — Егор Соколов и Иван Морозов. Молчали весь турнир, а сегодня оформили по дублю.
Молодёжный чемпионат мира, любимый многими новогодний турнир, подходит к своему концу. Осталось лишь два игровых дня, но именно сейчас начинается всё самое интересное. Два дня назад определилась четвёрка лучших команд: Россия и Швеция, Канада и Финляндия готовы биться за выход в финал.
Так уж сложилось, что подопечные Брагина не являлись фаворитами перед своим полуфиналом. У россиян немало проблем, а шведы очень сильны и уверенны в себе. Но от нашей команды мы ждали её лучшей игры, проявления характера и, традиционно, немного верили в чудо. У «тре крунур» отличный вратарь, лучшие бомбардиры турнира в составе и ни одного поражения на текущем чемпионате мира, но в полуфинале, как и в любой другой игре, всё началось с чистого листа, со счёта 0:0. И в рамках этой одной встречи мы имели право рассчитывать на положительный результат, ведь и наши ребята приехали в Чехию за самыми высокими наградами.
Первый период полуфинала подарил всем зрителям, возможно, лучший хоккей на этом чемпионате мира. Всё началось уже спустя 16 секунд после стартового вбрасывания — Расмус Сандин от души зарядил от синей линии, а Ярослав Аскаров просто не успел отреагировать на этот «выстрел». 0:1, сборная России стала проигрывать в счёте после первого же броска по своим воротам.
Но, к счастью, это событие нисколько не выбило наших парней из колеи. Уже через полторы минут россияне заработали большинство, и его удалось быстро реализовать. Подколзин отдал
Ещё через две с небольшим минут случилось событие, которое оказало существенное влияние на весь ход игры. Нильс Хёгландер, лучший бомбардир МЧМ и тот самый парень, который умеет забивать лакроссы, грязно сыграл против Григория Денисенко, ударив нашего капитана локтем, и заслуженно получил 5+20.
Через минуту с небольшим после штрафа Хёгландера сборная России забила второй гол в матче. Быстро вернувшийся на лёд Денисенко начал голевую атаку, а Александр Хованов здорово поймал отскок.
Больше забить в этом длинном большинстве, к сожалению, не удалось, но сборная России заиграла с утроенной энергией. Подопечные Брагина давили шведов и в одном из эпизодов заставили ошибиться великолепного Хуго Альнефельта. Шведский вратарь в безобидной ситуации выложил шайбу точно на Егора Соколова, и наш форвард с удовольствием воспользовался этим подарком — 3:1!
Первый период получался практически идеальным, но шведы показали, что их так легко не смутить. Вскоре после шайбы Соколова «тре крунур» получили большинство, и Самуэль Фагемо красивым и точным броском сократил разницу в счёте, забросив свою уже седьмую шайбу на турнире. Сразу же после этого шведы едва не забили третий гол, но нашу команду выручил Даниил Журавлёв, который выгреб шайбу с линии ворот буквально в последнюю секунду.
Второй период ожидаемо получился менее результативным — два подряд таких шоу редко случается. Для сборной России же главным было немного успокоить игру и, конечно, не допустить того, чтобы шведы сравняли счёт. Сначала это вполне успешно получалось, но в середине матча россиян в очередной раз подвела дисциплина. Александр Хованов у борта заехал в голову сопернику и получил 2+10. Мало того что наша команда на длительное время осталась без ведущего центрфорварда, так ещё и шведам удалось реализовать своё большинство. Сандин снова мощно зарядил от синей линии и оформил дубль, Аскаров выручить не сумел.
К сожалению, всё пришлось начинать сначала. Шведы поняли, что неудачное начало матча осталось в прошлом, добавили в активности и от превосходства россиян не осталось и следа. Впрочем, на последней минуте второй двадцатиминутки сборная России играла в большинстве и обязана была вновь выходить вперёд. Подколзин получил шайбу на пятачке, здорово развернулся и выдал идеальный пас на Кирилла Марченко. Тот бросал в пустые ворота, но в последний момент там неожиданно возникла ловушка Альнефельта. Шведский вратарь совершил королевский сейв, полностью отмазавшись за свою ошибку в эпизоде с голом Соколова.
А вот сборной России в начале третьего периода вратарских чудес и не хватило. Хотя от Аскарова требовалось не волшебство, а просто надёжная игра. Но наш голкипер, когда россияне в очередной раз играли в меньшинстве, вновь пропустил бросок от синей линии, уже третий за матч. Автором гола стал Нильс Лундквист.
Аскаров после четвёртой пропущенной шайбы ожидаемо отправился на скамейку, и место в российских воротах занял Амир Мифтахов. И тут же сборная России сделала счёт 4:4! Егор Соколов по левому флангу ворвался в шведскую зону и изумительным по точности броском отправил шайбу в ближний угол ворот Альнефельта. Шоу продолжилось!
Игра ушла в последнюю десятиминутку третьего периода, напряжение росло в геометрической прогрессии. Каждый момент мог привести к голу, а каждый гол мог стать победным в этом чумовом поединке. Едва не забил Кирилл Марченко сразу после гола Соколова, а минутами позже швед оказался в одиночестве перед воротами Мифтахова, но Амир сделал великолепное спасение.
Нервная игра в результате докатилась до ничьей в основное время, и это нисколько не должно было удивить тех, кто в курсе истории противостояний России и Швеции в
А в этот раз всё получилось в нашу пользу! В крайне напряжённом овертайме всё решил Иван Морозов, оформивший дубль с передачи Подколзина! 5:4, сборная России в финале МЧМ! Шведы наказаны за свои громкие разговоры перед полуфиналом, а наши мужики будут сражаться за золото!
Лев Лукин
|Томас Монтен
|Валерий Брагин
|Хуго Альнефельт
|Ярослав Аскаров(Амир Мифтахов)
|00:16
|Расмус Сандин(Давид Густафссон)
|01:47
|Александр Хольц
|03:04
|Иван Морозов(Василий Подколзин, Павел Дорофеев)
|04:22
|Нильс Хегландер
|04:22
|Нильс Хегландер
|05:40
|Александр Хованов(Никита Александров, Григорий Денисенко)
|12:05
|Егор Соколов
|13:36
|Александр Романов
|14:54
|Самуэль Фагемо(Нильс Лундквист, Расмус Сандин)
|18:25
|Нильс Лундквист
|20:32
|Василий Подколзин
|21:47
|Командный штраф
|29:31
|Александр Хованов
|29:31
|Александр Хованов
|31:02
|Расмус Сандин(Линус Нессен, Самуэль Фагемо)
|32:56
|Филип Броберг
|37:09
|Расмус Сандин
|44:04
|Максим Соркин
|44:25
|Нильс Лундквист(Линус Нессен, Расмус Сандин)
|48:35
|Егор Соколов(Александр Хованов)
|63:24
|Иван Морозов(Василий Подколзин, Дмитрий Воронков)
|35
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)
|Главный судья
|Фрейзер Лоуренс(Канада)