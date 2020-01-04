Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Канада U20
Финляндия U20
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
21:00
Коламбус Блю Джэкетс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Барыс
10
Хоккей. НХЛ
23:59
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Швеция U20
Россия U20
ОТ
45
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
ЦСКА
17
Хоккей. НХЛ
5.01
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
5.01
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.01
Монреаль Канадиенс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
5.01
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
5.01
Нью-Джерси Дэвилз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
5.01
Аризона Койотс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:00
Казахстан U20
Германия U20
41
Хоккей. НХЛ
5.01
Ванкувер Кэнакс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
5.01
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Все события
Фоторепортажи
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
20Лучшие спортивные фото 2019 года
20:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Это космос! Мужики из сборной России наказали шведов и вышли в финал МЧМ

Главные герои — Егор Соколов и Иван Морозов. Молчали весь турнир, а сегодня оформили по дублю.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Молодёжный чемпионат мира, любимый многими новогодний турнир, подходит к своему концу. Осталось лишь два игровых дня, но именно сейчас начинается всё самое интересное. Два дня назад определилась четвёрка лучших команд: Россия и Швеция, Канада и Финляндия готовы биться за выход в финал.

Так уж сложилось, что подопечные Брагина не являлись фаворитами перед своим полуфиналом. У россиян немало проблем, а шведы очень сильны и уверенны в себе. Но от нашей команды мы ждали её лучшей игры, проявления характера и, традиционно, немного верили в чудо. У «тре крунур» отличный вратарь, лучшие бомбардиры турнира в составе и ни одного поражения на текущем чемпионате мира, но в полуфинале, как и в любой другой игре, всё началось с чистого листа, со счёта 0:0. И в рамках этой одной встречи мы имели право рассчитывать на положительный результат, ведь и наши ребята приехали в Чехию за самыми высокими наградами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый период полуфинала подарил всем зрителям, возможно, лучший хоккей на этом чемпионате мира. Всё началось уже спустя 16 секунд после стартового вбрасывания — Расмус Сандин от души зарядил от синей линии, а Ярослав Аскаров просто не успел отреагировать на этот «выстрел». 0:1, сборная России стала проигрывать в счёте после первого же броска по своим воротам.

Но, к счастью, это событие нисколько не выбило наших парней из колеи. Уже через полторы минут россияне заработали большинство, и его удалось быстро реализовать. Подколзин отдал из-за ворот на Морозова, и Иван, запоровший на турнире, кажется, добрую сотню моментов, наконец-то поразил цель! 1:1, всё началось сначала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ещё через две с небольшим минут случилось событие, которое оказало существенное влияние на весь ход игры. Нильс Хёгландер, лучший бомбардир МЧМ и тот самый парень, который умеет забивать лакроссы, грязно сыграл против Григория Денисенко, ударив нашего капитана локтем, и заслуженно получил 5+20.

Через минуту с небольшим после штрафа Хёгландера сборная России забила второй гол в матче. Быстро вернувшийся на лёд Денисенко начал голевую атаку, а Александр Хованов здорово поймал отскок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Больше забить в этом длинном большинстве, к сожалению, не удалось, но сборная России заиграла с утроенной энергией. Подопечные Брагина давили шведов и в одном из эпизодов заставили ошибиться великолепного Хуго Альнефельта. Шведский вратарь в безобидной ситуации выложил шайбу точно на Егора Соколова, и наш форвард с удовольствием воспользовался этим подарком — 3:1!

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый период получался практически идеальным, но шведы показали, что их так легко не смутить. Вскоре после шайбы Соколова «тре крунур» получили большинство, и Самуэль Фагемо красивым и точным броском сократил разницу в счёте, забросив свою уже седьмую шайбу на турнире. Сразу же после этого шведы едва не забили третий гол, но нашу команду выручил Даниил Журавлёв, который выгреб шайбу с линии ворот буквально в последнюю секунду.

Второй период ожидаемо получился менее результативным — два подряд таких шоу редко случается. Для сборной России же главным было немного успокоить игру и, конечно, не допустить того, чтобы шведы сравняли счёт. Сначала это вполне успешно получалось, но в середине матча россиян в очередной раз подвела дисциплина. Александр Хованов у борта заехал в голову сопернику и получил 2+10. Мало того что наша команда на длительное время осталась без ведущего центрфорварда, так ещё и шведам удалось реализовать своё большинство. Сандин снова мощно зарядил от синей линии и оформил дубль, Аскаров выручить не сумел.

К сожалению, всё пришлось начинать сначала. Шведы поняли, что неудачное начало матча осталось в прошлом, добавили в активности и от превосходства россиян не осталось и следа. Впрочем, на последней минуте второй двадцатиминутки сборная России играла в большинстве и обязана была вновь выходить вперёд. Подколзин получил шайбу на пятачке, здорово развернулся и выдал идеальный пас на Кирилла Марченко. Тот бросал в пустые ворота, но в последний момент там неожиданно возникла ловушка Альнефельта. Шведский вратарь совершил королевский сейв, полностью отмазавшись за свою ошибку в эпизоде с голом Соколова.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот сборной России в начале третьего периода вратарских чудес и не хватило. Хотя от Аскарова требовалось не волшебство, а просто надёжная игра. Но наш голкипер, когда россияне в очередной раз играли в меньшинстве, вновь пропустил бросок от синей линии, уже третий за матч. Автором гола стал Нильс Лундквист.

Аскаров после четвёртой пропущенной шайбы ожидаемо отправился на скамейку, и место в российских воротах занял Амир Мифтахов. И тут же сборная России сделала счёт 4:4! Егор Соколов по левому флангу ворвался в шведскую зону и изумительным по точности броском отправил шайбу в ближний угол ворот Альнефельта. Шоу продолжилось!

Во время загрузки произошла ошибка.

Игра ушла в последнюю десятиминутку третьего периода, напряжение росло в геометрической прогрессии. Каждый момент мог привести к голу, а каждый гол мог стать победным в этом чумовом поединке. Едва не забил Кирилл Марченко сразу после гола Соколова, а минутами позже швед оказался в одиночестве перед воротами Мифтахова, но Амир сделал великолепное спасение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нервная игра в результате докатилась до ничьей в основное время, и это нисколько не должно было удивить тех, кто в курсе истории противостояний России и Швеции в плей-офф МЧМ. Очень часто эти команды выясняли сильнейшего в овертайме и серии буллитов. Как-то будет на этот раз?

А в этот раз всё получилось в нашу пользу! В крайне напряжённом овертайме всё решил Иван Морозов, оформивший дубль с передачи Подколзина! 5:4, сборная России в финале МЧМ! Шведы наказаны за свои громкие разговоры перед полуфиналом, а наши мужики будут сражаться за золото!

Во время загрузки произошла ошибка.

Лев Лукин

Швеция U20
4:5ОТ
2:3, 1:0, 1:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, 1/2 финала4.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Томас МонтенВалерий Брагин
Вратари
Хуго АльнефельтЯрослав Аскаров(Амир Мифтахов)
1-й период
00:16Расмус Сандин(Давид Густафссон)
01:47Александр Хольц
03:04Иван Морозов(Василий Подколзин, Павел Дорофеев)
04:22Нильс Хегландер
04:22Нильс Хегландер
05:40Александр Хованов(Никита Александров, Григорий Денисенко)
12:05Егор Соколов
13:36Александр Романов
14:54Самуэль Фагемо(Нильс Лундквист, Расмус Сандин)
18:25Нильс Лундквист
2-й период
20:32Василий Подколзин
21:47Командный штраф
29:31Александр Хованов
29:31Александр Хованов
31:02Расмус Сандин(Линус Нессен, Самуэль Фагемо)
32:56Филип Броберг
37:09Расмус Сандин
3-й период
44:04Максим Соркин
44:25Нильс Лундквист(Линус Нессен, Расмус Сандин)
48:35Егор Соколов(Александр Хованов)
Овертайм
63:24Иван Морозов(Василий Подколзин, Дмитрий Воронков)
Статистика
35Штрафное время18
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Главный судьяФрейзер Лоуренс(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Устюгов и Большунов снова на подиуме. Клебо должен проиграть
СКА получил 0:6! Это самое крупное поражение клуба в истории КХЛ
Кто выиграет «Тур де Ски»? Большунов везет Клэбо 18 секунд
Борьба за титул АХЛ? В Америке смеются над контрактом Ковальчука
Почему провал Америки — это хорошо? Тактический разбор по МЧМ
Ибрагимович отличился в первом товарищеском матче за «Милан»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь