«Ощущения — отстой». Горе шведов после поражения от России

Источник: РИА "Новости"

Сборная Швеции потерпела первое поражение на молодёжном чемпионате мира по хоккею — 2020 — в полуфинале с Россией. Шведы отыгрались с 1:3 и вышли вперёд, но проиграли в овертайме. После игры комментарии дали игроки и главный тренер Томас Монтен.

«Классно России, она будет играть в финале. Хотел бы я быть на их месте»

Защитник Расмус Сандин сделал всё, что мог, чтобы вывести Швецию в финал — забил два гола и отдал две передачи. Но в решающий момент дрогнул — победный гол в овертайме Иван Морозов забил из-под него. «Ощущения — отстой», — сказал Сандин после игры в эфире TSN.

Нападающий Самуэль Фагемо считает, что сопернику повезло забить в большинстве, и посетовал, что в финале сыграет не его команда.

«Была равная игра, мы знали, что так и будет. Это полуфинал, был хороший, тяжёлый матч, мы создавали много моментов. Россиянам повезло с голами в большинстве. Сейчас ощущается грусть. Да, мы потеряли Хёгландера в самом начале, нам пришлось много играть в меньшинстве. Это тяжело, но соперник воспользовался удачными отскоками. Да, Альнефельт великолепный сейв сделал на Марченко, оставил нас в игре.

Голы Соколова? Россия — хорошая команда. Классно им, они будут играть в финале. Хотел бы я быть на их месте. Да, это был самый сложный матч на турнире. Мы не хотели проигрывать, но проиграли, так что, конечно, это тяжело.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/re6HwEp9Eyw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Россия — фаворит МЧМ, было честью сыграть против неё»

Главный тренер Томас Монтен считает сборную России фаворитом МЧМ-2020 и отметил, что играть против этой команды было честью.

«Была равная игра, играли две мастеровитые команды. Русский игрок забил важнейший гол в овертайме, мы поздравляем его. Отличный гол. Сандин сегодня был великолепен, это наш лучший защитник. Знали, что если он приедет в сборную, то мы получим лидера на льду и вне льда, что он будет помогать нам побеждать. Он так и играл.

Удаление Хёгландера? Это неудачный силовой, но там было пять минут. Он не собирался бить в голову, но локоть у него врезался не туда, судьи приняли правильное решение.

Не думаю, что для нас было проблемой то, что у нас до этого был только один сложный матч. Мы провели тяжёлую игру с Россией, но чехи тоже дали нам достойный отпор, хотя счёт этого и не отражает. В полуфинале остаются только хорошие команды. Я горжусь своей командой, мы здорово бились. Проигрывали 1:3, перевернули игру, сделали счёт 4:3, но в итоге не смогли реализовать свои моменты.

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Мы плохо играли «пять на пять»? Думаю, мы хорошо справились с игрой в равных составах. Был равный матч, много удалений, гораздо больше, чем в четвертьфинале, поэтому игра в неравных составах больше выделялась. Русские ничем не удивили, это очень хорошая команда. Знали, что нам будет приложить большие усилия и хорошо обороняться. У соперника потрясающие игроки, очень хорошие нападающие. Было честью играть против них. Думаю, главная сила России — глубина состава. Вратарь сыграл неровно, они его заменили, но если посмотреть на их состав, то они — фавориты МЧМ.

«Некоторые голы России были полной лажей»

Нападающий Давид Густафссон сказал, что Швеция проявила характер и могла выиграть в полуфинале.