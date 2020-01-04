«Ощущения — отстой». Горе шведов после поражения от России
Игроки завидовали нашей молодёжке, а главный тренер назвал её фаворитом МЧМ-2020.
Игроки завидовали нашей молодёжке, а главный тренер назвал её фаворитом МЧМ-2020.
Сборная Швеции потерпела первое поражение на молодёжном чемпионате мира по хоккею — 2020 — в полуфинале с Россией. Шведы отыгрались с 1:3 и вышли вперёд, но проиграли в овертайме. После игры комментарии дали игроки и главный тренер Томас Монтен.
Защитник Расмус Сандин сделал всё, что мог, чтобы вывести Швецию в финал — забил два гола и отдал две передачи. Но в решающий момент дрогнул — победный гол в овертайме Иван Морозов забил
Нападающий Самуэль Фагемо считает, что сопернику повезло забить в большинстве, и посетовал, что в финале сыграет не его команда.
«Была равная игра, мы знали, что так и будет. Это полуфинал, был хороший, тяжёлый матч, мы создавали много моментов. Россиянам повезло с голами в большинстве. Сейчас ощущается грусть. Да, мы потеряли Хёгландера в самом начале, нам пришлось много играть в меньшинстве. Это тяжело, но соперник воспользовался удачными отскоками. Да, Альнефельт великолепный сейв сделал на Марченко, оставил нас в игре.
Голы Соколова? Россия — хорошая команда. Классно им, они будут играть в финале. Хотел бы я быть на их месте. Да, это был самый сложный матч на турнире. Мы не хотели проигрывать, но проиграли, так что, конечно, это тяжело.
Главный тренер Томас Монтен считает сборную России фаворитом МЧМ-2020 и отметил, что играть против этой команды было честью.
«Была равная игра, играли две мастеровитые команды. Русский игрок забил важнейший гол в овертайме, мы поздравляем его. Отличный гол. Сандин сегодня был великолепен, это наш лучший защитник. Знали, что если он приедет в сборную, то мы получим лидера на льду и вне льда, что он будет помогать нам побеждать. Он так и играл.
Удаление Хёгландера? Это неудачный силовой, но там было пять минут. Он не собирался бить в голову, но локоть у него врезался не туда, судьи приняли правильное решение.
Не думаю, что для нас было проблемой то, что у нас до этого был только один сложный матч. Мы провели тяжёлую игру с Россией, но чехи тоже дали нам достойный отпор, хотя счёт этого и не отражает. В полуфинале остаются только хорошие команды. Я горжусь своей командой, мы здорово бились. Проигрывали 1:3, перевернули игру, сделали счёт 4:3, но в итоге не смогли реализовать свои моменты.
Мы плохо играли «пять на пять»? Думаю, мы хорошо справились с игрой в равных составах. Был равный матч, много удалений, гораздо больше, чем в четвертьфинале, поэтому игра в неравных составах больше выделялась. Русские ничем не удивили, это очень хорошая команда. Знали, что нам будет приложить большие усилия и хорошо обороняться. У соперника потрясающие игроки, очень хорошие нападающие. Было честью играть против них. Думаю, главная сила России — глубина состава. Вратарь сыграл неровно, они его заменили, но если посмотреть на их состав, то они — фавориты МЧМ.
Нападающий Давид Густафссон сказал, что Швеция проявила характер и могла выиграть в полуфинале.
«У нас было много шансов победить в этом матче, всё равно не думаю, что мы должны были бояться Россию. Когда счёт стал 1:3, мы сохраняли спокойствие. Они забили в большинстве, некоторые голы были полной лажей. Мы провели хороший матч, показали характер, совершили камбэк. Мы забивали хорошие голы, вратарь России в них не был виноват. Сейчас очень тяжело».
|Томас Монтен
|Валерий Брагин
|Хуго Альнефельт
|Ярослав Аскаров(Амир Мифтахов)
|00:16
|Расмус Сандин(Давид Густафссон)
|01:47
|Александр Хольц
|03:04
|Иван Морозов(Василий Подколзин, Павел Дорофеев)
|04:22
|Нильс Хегландер
|04:22
|Нильс Хегландер
|05:40
|Александр Хованов(Никита Александров, Григорий Денисенко)
|12:05
|Егор Соколов
|13:36
|Александр Романов
|14:54
|Самуэль Фагемо(Нильс Лундквист, Расмус Сандин)
|18:25
|Нильс Лундквист
|20:32
|Василий Подколзин
|21:47
|Командный штраф
|29:31
|Александр Хованов
|29:31
|Александр Хованов
|31:02
|Расмус Сандин(Линус Нессен, Самуэль Фагемо)
|32:56
|Филип Броберг
|37:09
|Расмус Сандин
|44:04
|Максим Соркин
|44:25
|Нильс Лундквист(Линус Нессен, Расмус Сандин)
|48:35
|Егор Соколов(Александр Хованов)
|63:24
|Иван Морозов(Василий Подколзин, Дмитрий Воронков)
|35
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)
|Главный судья
|Фрейзер Лоуренс(Канада)