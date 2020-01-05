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01:06 (мск), источник: ТАСС

Канадские хоккеисты разгромили финнов и сыграют со сборной России в финале молодежного ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/ 4 января. /ТАСС/. Сборная Канады победила команду Финляндии со счетом 5:0 в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла в Остраве в присутствии 8693 зрителей.

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Источник: AP 2019

Шайбы забросили Коннор Макмайкл (2-я минута), Алексис Лафренье (4, 38), Джейми Драйсдейл (4) и Тай Делландреа (15). Нападающий сборной Финляндии Сампо Ранта на 10-й минуте был удален на 10 минут за неспортивное поведение после броска в голкипера канадцев после свистка.

Лафренье, восстановившийся после полученной травмы в игре группового этапа против сборной России (0:6), сыграл вторую подряд встречу. В активе форварда, который является фаворитом драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), восемь очков (4 гола + 4 результативные передачи) в четырех матчах турнира. Капитан канадцев Барретт Хэйтон, записавший себе в актив две голевые передачи, набрал 11 очков (5+6) в шести встречах и вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира, сравнявшись со шведом Самуэлем Фагемо (7+4). В первой половине третьего периода Хэйтон покинул площадку после падения. Лучшим игроком встречи признан голкипер сборной Канады Джоэль Хофер, впервые отстоявший «на ноль» на текущем турнире и отразивший 32 броска по собственным воротам.

Лафренье, Хэйтон и Лиам Фуди признаны лучшими игроками турнира в составе сборной Канады. Канадцы во второй раз на текущем чемпионате мира забросили в ворота соперников четыре шайбы в ходе первого периода, что является лучшим результатом турнира. Ранее канадцы выигрывали первую двадцатиминутку со счетом 4:0 в заключительной игре группового этапа против команды Чехии (7:2).

В другом полуфинальном матче ранее в субботу сборная России обыграла в овертайме команду Швеции (5:4), она станет соперником сборной Канады в финале турнира. Канадцы в 29-й раз сыграют в финале молодежного чемпионата мира, 17 раз канадские хоккеисты завоевывали золотые медали турнира и 11 раз — серебряные. Канадская сборная пять раз встречалась в финале с командой СССР (три победы) и девять раз со сборной России (пять побед). Матч за бронзу между шведами и финнами пройдет в воскресенье и начнется в 17:00 мск.

Финал турнира также состоится в воскресенье, начало — 21:00 мск.

Канада U20
5:0
4:0, 1:0, 0:0
Финляндия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, 1/2 финала4.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерРаймо Хельминен
Вратари
Джоэл ХоферЮстус Аннунен
1-й период
01:48Коннор Макмайкл(Эйдан Дудас)
03:05Алексис Лафренье(Нолан Фут, Барретт Хейтон)
03:55Джейми Драйсдейл(Рафаэль Лавуа, Куинтон Байфилд)
10:26Сампо Ранта
14:49Тай Делландреа(Эйдан Дудас, Коннор Макмайкл)
18:41Тай Делландреа
2-й период
36:49Анттони Хонка
37:53Алексис Лафренье(Кален Эддисон, Барретт Хейтон)
3-й период
40:49Барретт Хейтон
56:45Вилле Хейнола
Статистика
4Штрафное время14
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Главный судьяШон Макфарлейн(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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