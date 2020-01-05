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12:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Типичная Россия». Шведы в гневе — Хованов целовал герб перед их скамейкой

В «Тре Крунур» считают, что наш игрок поступил ничуть не лучше канадца, не снявшего шлем на российском гимне.

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Неудачи молодёжной сборной Швеции в плей-офф чемпионатов мира продолжились в Остраве. Россия лишила их надежды на золото МЧМ-2020, но не только одно поражение в полуфинале оставило у младших «тре крунур» привкус горечи, но и поведение одного игрока нашей молодёжки. После игры они были в бешенстве от того, как Александр Хованов отпраздновал гол в первом периоде.

«Они злились, когда канадец не снял шлем, но считают нормальным так праздновать гол»

«Хованов вывел свою команду вперёд в большинстве после удаления Хёгландера, а затем стал показушничать перед шведской «скамейкой», — отмечается в статье на TSN.

«Сборная Швеция спустилась из рая в ад за несколько минут, когда Нильс Хёгландер получил удаление до конца игры, а Россия сделала 2:1 из 0:1. После второго гола Россия уже чувствовала себя лучше шведов и не преминула это показать. Хованов дико отпраздновал свой гол, несколько раз поцеловав герб на груди, с восторгом катаясь взад-вперёд перед скамейкой шведов. Адам Гиннинг подъехал к судье и указал ему на это», — пишет Aftonbladet.

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«Это был драматичный полуфинал между Швецией и Россией, который можно было сравнить с боем боксёров-тяжеловесов. 4:4 после основного времени, а в овертайме Россия вырвала победу. Из всех девяти голов, самым обсуждаемым стал гол Хованова. Он целовал герб на джерси перед шведской “скамейкой”, празднуя второй гол своей команды. Этот поступок вызвал гнев в стане шведов — они назвали действия Хованова неуважительными», — пишет Expressen.

Типичная Россия. Они злятся, когда канадский игрок не снимает шлем во время гимна, но считают нормальным проехаться перед нами, целуя герб.
Албин Эрикссон

«Хоккей — это эмоции, но это было немного неуважительно», — вторит ему Самуэль Фагемо. «С этим должны разбираться судьи», — добавил главный тренер Томас Монтен.

В микст-зоне шведские журналисты спрашивали Хованова, специально ли он хотел позлить шведов своим празднованием. «Нет-нет, ни в коем случае! Я не хотел посмеяться над шведами, просто я очень эмоциональный игрок, и я не знал, куда ехать. Надеюсь, они не думают, что я решил так над ними посмеяться», — сказал Хованов.

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«Не уверен, что приложить лёд на 30 секунд — достаточное лечение после удара в голову»

Помимо действий Хованова, критике подвергся и эпизод, за который Хёгландер был удалён до конца игры.

«Хёгландер получил удаление до конца матча за то, что ударил в голову капитана сборной России Григория Денисенко. Что же Денисенко? Он довольно быстро вернулся на лёд, а через 10 минут Россия уже вела 3:1», — пишет Aftonbladet.

Издание также приводит слова эксперта TSN Боба Маккензи, которые он сказал в эфире. «Если они хотят давать большие штрафы, чтобы защитить головы игроков, они обязательно должны это делать. Но они должны делать это, чтобы предупредить сотрясения мозга. А приложить лёд к голове, а затем выпустить игрока на следующее большинство, не зная, есть ли у него сотрясение? Так быстро на скамейке это не определить. Если вы серьёзно относитесь к травмам головы, надо убирать игрока с игры и отправлять его на обследование. Делайте это правильно», — сказал Маккензи.

«Не уверен, что приложить лёд к шее на 30 секунд, а затем выйти на лёд является достаточным для обследования и лечения от удара в голову, после которого игрок валялся на льду», — написал комментатор TSN Джеймс Дути.

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То же издание приводит слова зарубежных экспертов, которые считают победу России справедливой.

«Полностью заслуженная победа России», — написал эксперт шведского телеканала C Moore Петтер Рённквист.

«Швецию сегодня деклассировали. Только большинство и мандраж Аскарова позволило создать интригу. Жаль, что всё закончилось в формате “три на три”, но победила лучшая команда», — написал североамериканский журналист Стив Курнуанос.

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2:3, 1:0, 1:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, 1/2 финала4.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Томас МонтенВалерий Брагин
Вратари
Хуго АльнефельтЯрослав Аскаров(Амир Мифтахов)
1-й период
00:16Расмус Сандин(Давид Густафссон)
01:47Александр Хольц
03:04Иван Морозов(Василий Подколзин, Павел Дорофеев)
04:22Нильс Хегландер
04:22Нильс Хегландер
05:40Александр Хованов(Никита Александров, Григорий Денисенко)
12:05Егор Соколов
13:36Александр Романов
14:54Самуэль Фагемо(Нильс Лундквист, Расмус Сандин)
18:25Нильс Лундквист
2-й период
20:32Василий Подколзин
21:47Командный штраф
29:31Александр Хованов
29:31Александр Хованов
31:02Расмус Сандин(Линус Нессен, Самуэль Фагемо)
32:56Филип Броберг
37:09Расмус Сандин
3-й период
44:04Максим Соркин
44:25Нильс Лундквист(Линус Нессен, Расмус Сандин)
48:35Егор Соколов(Александр Хованов)
Овертайм
63:24Иван Морозов(Василий Подколзин, Дмитрий Воронков)
Статистика
35Штрафное время18
4Игра в большинстве6
3Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Главный судьяФрейзер Лоуренс(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
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