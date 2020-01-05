«Типичная Россия». Шведы в гневе — Хованов целовал герб перед их скамейкой
В «Тре Крунур» считают, что наш игрок поступил ничуть не лучше канадца, не снявшего шлем на российском гимне.
В «Тре Крунур» считают, что наш игрок поступил ничуть не лучше канадца, не снявшего шлем на российском гимне.
Неудачи молодёжной сборной Швеции в
«Хованов вывел свою команду вперёд в большинстве после удаления Хёгландера, а затем стал показушничать перед шведской «скамейкой», — отмечается в статье на TSN.
«Сборная Швеция спустилась из рая в ад за несколько минут, когда Нильс Хёгландер получил удаление до конца игры, а Россия сделала 2:1 из 0:1. После второго гола Россия уже чувствовала себя лучше шведов и не преминула это показать. Хованов дико отпраздновал свой гол, несколько раз поцеловав герб на груди, с восторгом катаясь
«Это был драматичный полуфинал между Швецией и Россией, который можно было сравнить с боем
Типичная Россия. Они злятся, когда канадский игрок не снимает шлем во время гимна, но считают нормальным проехаться перед нами, целуя герб.
«Хоккей — это эмоции, но это было немного неуважительно», — вторит ему Самуэль Фагемо. «С этим должны разбираться судьи», — добавил главный тренер Томас Монтен.
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Помимо действий Хованова, критике подвергся и эпизод, за который Хёгландер был удалён до конца игры.
«Хёгландер получил удаление до конца матча за то, что ударил в голову капитана сборной России Григория Денисенко. Что же Денисенко? Он довольно быстро вернулся на лёд, а через 10 минут Россия уже вела 3:1», — пишет Aftonbladet.
Издание также приводит слова эксперта TSN Боба Маккензи, которые он сказал в эфире. «Если они хотят давать большие штрафы, чтобы защитить головы игроков, они обязательно должны это делать. Но они должны делать это, чтобы предупредить сотрясения мозга. А приложить лёд к голове, а затем выпустить игрока на следующее большинство, не зная, есть ли у него сотрясение? Так быстро на скамейке это не определить. Если вы серьёзно относитесь к травмам головы, надо убирать игрока с игры и отправлять его на обследование. Делайте это правильно», — сказал Маккензи.
«Не уверен, что приложить лёд к шее на 30 секунд, а затем выйти на лёд является достаточным для обследования и лечения от удара в голову, после которого игрок валялся на льду», — написал комментатор TSN Джеймс Дути.
То же издание приводит слова зарубежных экспертов, которые считают победу России справедливой.
«Полностью заслуженная победа России», — написал эксперт шведского телеканала C Moore Петтер Рённквист.
«Швецию сегодня деклассировали. Только большинство и мандраж Аскарова позволило создать интригу. Жаль, что всё закончилось в формате “три на три”, но победила лучшая команда», — написал североамериканский журналист Стив Курнуанос.
|Томас Монтен
|Валерий Брагин
|Хуго Альнефельт
|Ярослав Аскаров(Амир Мифтахов)
|00:16
|Расмус Сандин(Давид Густафссон)
|01:47
|Александр Хольц
|03:04
|Иван Морозов(Василий Подколзин, Павел Дорофеев)
|04:22
|Нильс Хегландер
|04:22
|Нильс Хегландер
|05:40
|Александр Хованов(Никита Александров, Григорий Денисенко)
|12:05
|Егор Соколов
|13:36
|Александр Романов
|14:54
|Самуэль Фагемо(Нильс Лундквист, Расмус Сандин)
|18:25
|Нильс Лундквист
|20:32
|Василий Подколзин
|21:47
|Командный штраф
|29:31
|Александр Хованов
|29:31
|Александр Хованов
|31:02
|Расмус Сандин(Линус Нессен, Самуэль Фагемо)
|32:56
|Филип Броберг
|37:09
|Расмус Сандин
|44:04
|Максим Соркин
|44:25
|Нильс Лундквист(Линус Нессен, Расмус Сандин)
|48:35
|Егор Соколов(Александр Хованов)
|63:24
|Иван Морозов(Василий Подколзин, Дмитрий Воронков)
|35
|Штрафное время
|18
|4
|Игра в большинстве
|6
|3
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)
|Главный судья
|Фрейзер Лоуренс(Канада)