Сборная Казахстана проиграла решающий матч на молодежном ЧМ по хоккею и вылетела из элиты
Сборная Казахстана по хоккею (до 20 лет) покидает элитный дивизион молодежного чемпионата мира, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею (до 20 лет) покидает элитный дивизион молодежного чемпионата мира, передает корреспондент Vesti.kz.
В решающем, третьем матче утешительной серии команда Сергея Старыгина уступила Германии — 0:6. Игра прошла сегодня, 5 января, в чешской Остраве.
Вперед немцы вышли на 13-й минуте после шайбы Доминика Бокка, а до разгрома дело довели во втором периоде. За четыре минуты и 15 секунд Германия четырежды поразила ворота Владислава Нурека: на 31-й дубль оформил Бокк, на 32-й забил Тим Флэйшер, на 34-й — Лукас Райхель, а на 35-й — Никлас Хейнцингер.
Окончательный счет был установлен в третьем периоде. На 56-й минуте автором шестой шайбы стал Эрик Мик.
Ранее сборная Казахстана обыграла Германию со счетом 4:1, а в первой встрече немцы победили с результатом 4:0. Общий счет в серии — 1:2.
Таким образом, Казахстан покидает элиту после двух лет пребывания в ней. В следующем году «молодежка» сыграет в первом дивизионе вместе с Беларусью, Данией, Венгрией, Латвией и Норвегией — место и даты проведения турнира будут названы позднее. Место Казахстана в элите займет Австрия.
|Тобиас Абштрайтер
|Сергей Старыгин
|Хендрик Хане
|Владислав Нурек
|02:24
|Ян Нийенхейс
|12:18
|Доминик Бокк(Таро Енцш, Мориц Зайдер)
|20:06
|Алихан Омирбеков
|23:20
|Нино Киндер
|25:27
|Луис Бруне
|25:27
|Луис Бруне
|27:58
|Юстин Шюц
|30:12
|Доминик Бокк(Леон Хюттль, Эрик Мик)
|31:35
|Тим Флайшер(Луис Шинко, Ианник Фаленти)
|33:03
|Лукас Райхель(Йон Петерка)
|34:27
|Никлас Хайнцингер(Таро Енцш, Юстин Шюц)
|36:20
|Даниэль Вирт
|55:45
|Эрик Мик(Филипп Масс, Юстин Шюц)
|20
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Михаэль Черриг(Швейцария)