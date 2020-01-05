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17:23 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана проиграла решающий матч на молодежном ЧМ по хоккею и вылетела из элиты

Сборная Казахстана по хоккею (до 20 лет) покидает элитный дивизион молодежного чемпионата мира, передает корреспондент Vesti.kz.

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В решающем, третьем матче утешительной серии команда Сергея Старыгина уступила Германии — 0:6. Игра прошла сегодня, 5 января, в чешской Остраве.

Вперед немцы вышли на 13-й минуте после шайбы Доминика Бокка, а до разгрома дело довели во втором периоде. За четыре минуты и 15 секунд Германия четырежды поразила ворота Владислава Нурека: на 31-й дубль оформил Бокк, на 32-й забил Тим Флэйшер, на 34-й — Лукас Райхель, а на 35-й — Никлас Хейнцингер.

Окончательный счет был установлен в третьем периоде. На 56-й минуте автором шестой шайбы стал Эрик Мик.

Ранее сборная Казахстана обыграла Германию со счетом 4:1, а в первой встрече немцы победили с результатом 4:0. Общий счет в серии — 1:2.

Таким образом, Казахстан покидает элиту после двух лет пребывания в ней. В следующем году «молодежка» сыграет в первом дивизионе вместе с Беларусью, Данией, Венгрией, Латвией и Норвегией — место и даты проведения турнира будут названы позднее. Место Казахстана в элите займет Австрия.

Германия U20
6:0
1:0, 4:0, 1:0
Казахстан U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Квалификационный турнир5.01.2020, 13:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 1124 зрителя
Главные тренеры
Тобиас АбштрайтерСергей Старыгин
Вратари
Хендрик ХанеВладислав Нурек
1-й период
02:24Ян Нийенхейс
12:18Доминик Бокк(Таро Енцш, Мориц Зайдер)
2-й период
20:06Алихан Омирбеков
23:20Нино Киндер
25:27Луис Бруне
25:27Луис Бруне
27:58Юстин Шюц
30:12Доминик Бокк(Леон Хюттль, Эрик Мик)
31:35Тим Флайшер(Луис Шинко, Ианник Фаленти)
33:03Лукас Райхель(Йон Петерка)
34:27Никлас Хайнцингер(Таро Енцш, Юстин Шюц)
36:20Даниэль Вирт
3-й период
55:45Эрик Мик(Филипп Масс, Юстин Шюц)
Статистика
20Штрафное время2
1Игра в большинстве5
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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