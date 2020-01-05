Сборная Казахстана проиграла решающий матч на молодежном ЧМ по хоккею и вылетела из элиты

В решающем, третьем матче утешительной серии команда Сергея Старыгина уступила Германии — 0:6. Игра прошла сегодня, 5 января, в чешской Остраве.

Вперед немцы вышли на 13-й минуте после шайбы Доминика Бокка, а до разгрома дело довели во втором периоде. За четыре минуты и 15 секунд Германия четырежды поразила ворота Владислава Нурека: на 31-й дубль оформил Бокк, на 32-й забил Тим Флэйшер, на 34-й — Лукас Райхель, а на 35-й — Никлас Хейнцингер.

Окончательный счет был установлен в третьем периоде. На 56-й минуте автором шестой шайбы стал Эрик Мик.

Ранее сборная Казахстана обыграла Германию со счетом 4:1, а в первой встрече немцы победили с результатом 4:0. Общий счет в серии — 1:2.