Сборная Швеции стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею

Источник: AP 2019

В составе шведов отличились Расмус Сандин (13-я минута), Самуэль Фагемо (31) и Линус Оберг (34). У финнов отличились Патрик Пуйстола (9) и Матиас Маччелли (20). Матч команд на групповом этапе завершился победой шведов в овертайме (3:2).

Главные события 2019 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Фагемо, также отдавший голевую передачу, вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира, набрав 13 очков (8 шайб + 5 голевых передач) в семи встречах. Также он на данный момент является лучшим снайпером турнира. Сандин стал 12-м защитником в истории молодежных чемпионатов мира, записавшим в свой актив 10 очков на турнире (3+7).

В полуфинале сборная Швеции в овертайме проиграла сборной России (4:5), финны уступили команде Канады (0:5). Сборная Швеции в седьмой раз завоевала бронзовые медали турнира, также они дважды становились победителями и 11 раз серебряными призерами чемпионата мира. Финны на прошлом турнире завоевали золотые медали.

Финал между сборными России и Канады пройдет позднее в воскресенье, начало матча — 21:00 мск.