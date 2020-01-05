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11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
19:42 (мск), источник: ТАСС

Сборная Швеции стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Сборная Швеции по хоккею победила команду Финляндии со счетом 3:2 в матче за третье место молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла в Остраве в присутствии 7954 зрителей.

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Источник: AP 2019

В составе шведов отличились Расмус Сандин (13-я минута), Самуэль Фагемо (31) и Линус Оберг (34). У финнов отличились Патрик Пуйстола (9) и Матиас Маччелли (20). Матч команд на групповом этапе завершился победой шведов в овертайме (3:2).

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Фагемо, также отдавший голевую передачу, вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира, набрав 13 очков (8 шайб + 5 голевых передач) в семи встречах. Также он на данный момент является лучшим снайпером турнира. Сандин стал 12-м защитником в истории молодежных чемпионатов мира, записавшим в свой актив 10 очков на турнире (3+7).

В полуфинале сборная Швеции в овертайме проиграла сборной России (4:5), финны уступили команде Канады (0:5). Сборная Швеции в седьмой раз завоевала бронзовые медали турнира, также они дважды становились победителями и 11 раз серебряными призерами чемпионата мира. Финны на прошлом турнире завоевали золотые медали.

Финал между сборными России и Канады пройдет позднее в воскресенье, начало матча — 21:00 мск.

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Хоккей, Молодежный ЧМ, Матч за 3-е место5.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 7954 зрителя
Главные тренеры
Томас МонтенРаймо Хельминен
Вратари
Хуго АльнефельтЮстус Аннунен
1-й период
03:02Анттони Хонка
08:22Патрик Пуйстола(Ким Ноусиайнен, Кристиан Танус)
09:29Нильс Лундквист
10:51Ким Ноусиайнен
12:08Расмус Сандин(Нильс Лундквист, Самуэль Фагемо)
14:40Матиас Маччелли
16:48Виктор Седерстрем
19:00Матиас Маччелли
2-й период
22:59Антти Саарела
27:55Расмус Сандин
30:34Самуэль Фагемо(Нильс Хегландер, Адам Гиннинг)
33:19Линус Эберг(Линус Нессен)
34:08Вилле Хейнола
35:39Расмус Сандин
3-й период
41:54Матиас Маччелли
42:39Командный штраф
47:16Антти Саарела
50:52Филип Броберг
Статистика
10Штрафное время16
8Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяФрейзер Лоуренс(Канада)
Главный судьяМайк Кэмпбелл(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
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