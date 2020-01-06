Канадские болельщики повесили плакат «Давай, Канада» над скамейкой сборной России

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В финале встречались сборные России и Канады. Последняя одержала победу со счетом 4:3.

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Во время матча болельщики канадской команды над скамейкой сборной России вывесили плакат «Давай, Канада», который попал в кадр телевизионной трансляции.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.