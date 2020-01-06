Канадские болельщики повесили плакат «Давай, Канада» над скамейкой сборной России

Хоккей, Молодежный ЧМ, Финал5.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
|Дэйл Хантер
|Валерий Брагин
|Джоэл Хофер
|Амир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
|04:05
|Джаред Макисаак
|10:43
|Никита Александров
|12:16
|Джозеф Велено
|15:04
|Тай Смит
|17:09
|Кевин Бол
|20:35
|Даниил Пыленков
|27:55
|Барретт Хейтон
|29:37
|Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
|30:39
|Дмитрий Воронков
|30:39
|Даниил Журавлев
|31:01
|Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
|34:46
|Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
|40:00
|Егор Замула
|48:46
|Максим Соркин(Илья Круглов)
|49:20
|Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
|51:11
|Дмитрий Воронков
|51:21
|Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
|56:03
|Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
|57:19
|Кевин Бол
|58:34
|Павел Дорофеев
|59:22
|Григорий Денисенко
|12
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)