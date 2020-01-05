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5 января, источник: ТАСС

Сборная России проиграла канадцам и стала серебряным призером молодежного ЧМ по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Сборная России со счетом 3:4 проиграла команде Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла в Остраве в присутствии 8693 зрителей.

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В составе канадцев отличились Дилан Козенс (32-я минута), Коннор Макмайкл (50), Баррет Хэйтон (52) и Эйкил Томас (57). У россиян шайбы забросили Никита Александров (31), Григорий Денисенко (35) и Максим Соркин (49). Шайба Александрова была засчитана после просмотра видеоповтора, Козенс отличился, реализовав численное преимущество в два игрока. В составе сборной России лучшим игроком матча признан Александров, у канадцев — Хэйтон.

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Капитан россиян Денисенко, отдавший голевую передачу, набрал в семи матчах турнира девять очков (3 шайбы + 6 голевых передач) и стал лучшим бомбардиром в составе сборной России. На прошлом мировом первенстве Денисенко также записал себе в актив девять очков (4+5), став лучшим бомбардиром всего турнира. Лучшими снайперами в составе россиян стали Павел Дорофеев, Александр Хованов, Егор Соколов, Дмитрий Воронков и Григоренко, забросившие по три шайбы. Фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексис Лафренье отличился двумя голевыми передачами, всего на его счету 10 очков (4+6), лучшим бомбардиром в составе канадцев стал капитан команды Хэйтон, набравший 12 очков (5+7), в первой встрече команд он не стал снимать шлем после матча во время российского гимна.

На групповом этапе сборная России одержала победы над сборными Канады (6:0) и Германии (6:1) и уступила командам Чехии (3:4) и США (1:3). В четвертьфинале россияне победили сборную Швейцарии (3:1), в полуфинальном матче сборная в овертайме обыграла шведов (5:4). В ходе турнира канадцы потерпели одно поражение от сборной России и победили в шести других встречах.

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Сборная России в десятый раз стала серебряным призером чемпионата мира (1995, 1998, 2000, 2005−2007, 2012, 2015, 2016, 2020), также россияне четыре раза (1999, 2002, 2003, 2011) становились победителями турнира и девять раз завоевывали бронзовые награды (1994, 1996, 1997, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019). Для канадцев это золото молодежного чемпионата мира стало 18-м, в последний раз сборная Канады играла в финале с россиянами в 2015 году, тогда она одержала победу (5:4). Также на счету канадских хоккеистов 11 серебряных и шесть бронзовых медалей турнира.

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Канада U20
4:3
0:0, 1:2, 3:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Финал5.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерВалерий Брагин
Вратари
Джоэл ХоферАмир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
1-й период
04:05Джаред Макисаак
10:43Никита Александров
12:16Джозеф Велено
15:04Тай Смит
17:09Кевин Бол
2-й период
20:35Даниил Пыленков
27:55Барретт Хейтон
29:37Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
30:39Дмитрий Воронков
30:39Даниил Журавлев
31:01Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
34:46Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
3-й период
40:00Егор Замула
48:46Максим Соркин(Илья Круглов)
49:20Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
51:11Дмитрий Воронков
51:21Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
56:03Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
57:19Кевин Бол
58:34Павел Дорофеев
59:22Григорий Денисенко
Статистика
12Штрафное время16
8Игра в большинстве6
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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