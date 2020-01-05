Сборная России проиграла канадцам и стала серебряным призером молодежного ЧМ по хоккею

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В составе канадцев отличились Дилан Козенс (32-я минута), Коннор Макмайкл (50), Баррет Хэйтон (52) и Эйкил Томас (57). У россиян шайбы забросили Никита Александров (31), Григорий Денисенко (35) и Максим Соркин (49). Шайба Александрова была засчитана после просмотра видеоповтора, Козенс отличился, реализовав численное преимущество в два игрока. В составе сборной России лучшим игроком матча признан Александров, у канадцев — Хэйтон.

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Капитан россиян Денисенко, отдавший голевую передачу, набрал в семи матчах турнира девять очков (3 шайбы + 6 голевых передач) и стал лучшим бомбардиром в составе сборной России. На прошлом мировом первенстве Денисенко также записал себе в актив девять очков (4+5), став лучшим бомбардиром всего турнира. Лучшими снайперами в составе россиян стали Павел Дорофеев, Александр Хованов, Егор Соколов, Дмитрий Воронков и Григоренко, забросившие по три шайбы. Фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексис Лафренье отличился двумя голевыми передачами, всего на его счету 10 очков (4+6), лучшим бомбардиром в составе канадцев стал капитан команды Хэйтон, набравший 12 очков (5+7), в первой встрече команд он не стал снимать шлем после матча во время российского гимна.

На групповом этапе сборная России одержала победы над сборными Канады (6:0) и Германии (6:1) и уступила командам Чехии (3:4) и США (1:3). В четвертьфинале россияне победили сборную Швейцарии (3:1), в полуфинальном матче сборная в овертайме обыграла шведов (5:4). В ходе турнира канадцы потерпели одно поражение от сборной России и победили в шести других встречах.

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