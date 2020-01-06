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8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарасов поздравил хоккейную сборную России с победой. Он смотрел старый матч

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал в соцсети сообщение, в котором поздравил молодёжную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.

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Источник: РИА "Новости"

«Пацаны красавцы. С победой», — написал Тарасов.

Отметим, что в финале чемпионата мира по хоккею молодёжная сборная России проиграла сверстникам из Канады со счётом 3:4. По ходу встречи российская команда вела в счёте 3:1. Решающую шайбу канадцы забили за 4 минуты до конца третьего периода.

Во время загрузки произошла ошибка.

Параллельно с матчем, который проходил в Чехии, телеканал «Матч ТВ» транслировал финальный матч молодёжного первенства мира 2011 года между российскими и канадскими хоккеистами. Тогда сборная России выиграла со счётом 5:3, проигрывая после второго периода со счётом 0:3.

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