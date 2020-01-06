Сами отдали золото Канаде: как Россия проиграла финал

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Пока шведы довольствовались утешительным призом после победы над ровесниками из Финляндии в матче за третье место, на «Остравар-Арене» в Чехии проходил главный и решающий поединок всего молодежного чемпионата мира — 2020. Россия — Канада, мировая хоккейная классика, уже давно сформировавшийся бренд, который имеет отношение не только к взрослому хоккею. Для канадцев этот турнир пролетел молниеносно: подопечные Дэйла Хантера до финала катком прошлись по соперникам в групповом этапе и плей-офф, в пяти матчах забросив 28 шайб. Досталось в том числе и финнам, сопротивление которых канадцы в полуфинале вообще не заметили, решив исход противостояния уже к концу первого периода, когда на табло горели 4:0.

Особняком для «кленовых» стояла лишь одна встреча — как раз с Россией.

Российская молодежка под руководством Валерия Брагина вынесла канадцев вперед ногами во втором туре группового раунда, забросив шесть безответных шайб. Россияне — как хоккеисты, так и болельщики соответственно — ожидаемо впали в эйфорию после громкой победы, но протрезвели уже на следующий день, получив оплеуху от американцев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/k1QAB_GulWg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже тогда разгром Канады был мгновенно забыт, ведь под большим вопросом стоял выход в плей-офф. Задачу-минимум подопечные Брагина выполнили, а затем со скрипом прошли в четвертьфинале швейцарцев и с огромным трудом побороли шведов за право стать финалистом первенства.

С «Тре крунур» российская молодежка откровенно отмучилась: уже в самом дебюте встречи россияне оказались в роли отыгрывающихся, затем перевернули ход игры в свою пользу, а в концовке противостояния вновь пришлось спасаться. Обладатель заветной путевки в финал определился уже в овертайме, когда Амир Мифтахов совершил два подряд важнейших суперсейва, после которых Иван Морозов прекрасным сольным проходом и точным броском мимо шведского голкипера отправил свою команду бороться за золотые медали.

Для молодежной сборной России этот финал стал первым за четыре года. В последний раз до решающего матча россияне доходили еще в 2016 году, когда случилось поражение от финнов. Годом ранее также был финал. И уже… против канадцев. В обоих случаях российская сборная проиграла, в обоих случаях командой руководил Валерий Брагин. Для него новая финальная дуэль была крайне принципиальной.

Принципиальный вопрос стоял и перед канадцами. Если россияне про разгромную победу быстро забыли, то «кленовые» единственное и столь обидное поражение на турнире из головы выбросить не смогли. Для них матч с Россией в финале стал отличной возможностью взять реванш. Не просто реванш, а триумфальный.

Об этом говорили и канадские болельщики, и хоккейные эксперты.

Например, обозреватель телекомпании TSN Фрэнк Серавалли:

«Да, Канада будет играть за золото в воскресенье. У Канады будет шанс отомстить России за самое крупное поражение в истории страны, которое случилось 28 декабря. Готовьте попкорн!».

Интересно, что чисто статистически все карты перед матчем были в пользу именно «кленовых». Помимо того, что команда Хантера попросту лучшая на этом чемпионате мира, за канадцев говорил и тот факт, что еще ни разу в истории противостоянии Канады и России никто не одерживал сразу две победы по ходу одного турнира.

Читайте также Тарасов поздравил хоккейную сборную России с победой. Он смотрел старый матч

«Шведы тоже не проигрывали очень много матчей. Но было сказано, что пришло их время проиграть. Самое важное — забыть про те 6:0. Эта встреча была очень давно, в 2019 году. Сейчас 2020-й, нужно начать с нового листа и делать историю. Эти мальчишки, которые прошли сложнейший путь от детей до команды мастеров, попали на этот форум. 23 сына России, которые родились от 23 разных мам, которые здесь притянули к телевизору всю нашу большую страну. Мы верим в них, они верят в себя, будем стараться порадовать хорошей игрой. Игра будет, и будет успех», — комментировал данный факт ассистент Валерия Брагина Игорь Ларионов.

Перед финалом в воздухе висели два главных вопроса. По одному с каждой стороны. От сборной России — кто займет место в воротах. После матча со шведами к Ярославу Аскарову, пропустившего четыре шайбы в эпизодах, когда надо было выручать, было достаточно претензий. Его выход на лед в матче с канадцами оказался под сомнениями. Даже Валерий Брагин во флеш-интервью косвенно, но выразил свое недовольство игрой 17-летнего голкипера.

В итоге с первых минут рамку застолбил Амир Мифтахов.

От канадской сборной же ждали появления Барретта Хэйтона. Именно этот канадский форвард после разгрома от россиян (0:6) отказался снимать шлем во время исполнения национального гимна Российской Федерации. Данный поступок вызвал много шума. Недовольны Хэйтоном остались и руководители канадской федерации хоккея. В итоге Барретт принес свои публичные извинения, хотя «прославился» молодой форвард, конечно, надолго. В матче с финнами Хэйтон в одном из столкновений получил болезненный ушиб руки. Из-за травмы он не смог доиграть полуфинальный матч, и его участие в поединке с Россией было под сомнением.

Однако тренерский и медицинский штабы сборной Канады решили, что сил и здоровья у Хэйтона достаточно, чтобы помочь команде в решающем поединке.

Уже с самых первых минут хоккеисты показали, что не намерены идти в разведку и откладывать дело в долгий ящик. Матч начался на встречных и агрессивных атаках, но игровое преимущество было отдано больше россиянам. Именно что отдано — канадцы действовали в обороне чересчур несдержанно, что вылилось в большое количество удалений. Так, «кленовые» за первые 20 минут в общей сумме восемь минут штрафа, как бы предоставив сопернику возможность выйти вперед.

Но на первый перерыв команды ушли без заброшенных шайб.

Источник: РИА "Новости"

Хороший момент был, например, у Василия Подколзина: после очередного наброса на пятак шайба отскочила к 18-летнему российскому форварду, но тот не сумел быстро подправить клюшку, чтобы забросить снаряд в ворота. Шанс отличиться был и у Ивана Морозова, автора победного гола в матче со шведами в полуфинале. Точно так же Морозов открылся на пятаке, подставил клюшку после наброса от Александра Романова, но Джоэль Хофер свои ворота распечатать не дал.

Второй же период прошел куда более весело. Начался он сразу же с удаления в составе российской сборной, когда Даниил Пыленков, выручая Мифтахова, лег на шайбу во время опасной контратаки канадцев три в два. За задержку игры Даниил был отправлен на скамейку штрафников, но в меньшинстве его команда устояла.

К середине периода россияне перехватили инициативу и создали несколько опасных моментов у ворот Хофера. Сначала Александр Хованов исполнил классный проход по левому краю, сместился чуть в центр и бросил. Канадский голкипер отразил шайбу прямо перед собой. Буквально через минуту Хофер вновь был вынужден вступать в игру, когда Павел Дорофеев, уйдя от опеки, бросил из отличной позиции, пусть и с неудобной руки. На 30-й минуте сил канадского голкипера уже не хватило.

Читайте также Капитан канадцев Хэйтон не снял шлем во время гимна России. От расправы его спасли судьи

Уже «прославленный» Барретт Хэйтон подарил сборной России большинство, чем команда Брагина воспользовалась: Егор Замула набросил на пятак, и Никита Александров удачно подставил клюшку, переправив шайбу в ворота.

Судьи еще около минуты смотрели повтор, подозревая, что шайба могла быть заброшена с нарушением правил, но фола со стороны россиян арбитры не зафиксировали и гол засчитали.

Буквально через минуту уже российские хоккеисты решили сделать подарок своим соперникам в виде двойного удаления. Даниил Журавлев и Дмитрий Воронков практически в один момент совершили два фола и оставили свою команду играть 3 на 5.

Двух «лишних» канадцы разыграли мгновенно: Дилан Козенс оказался первым на добивании после того, как Мифтахов отразил шайбу после дальнего броска перед собой.

Едва ли не в таком же стиле сборная России забила еще раз.

Романов неожиданно бросил с ползоны, Хофер шайбу поймать не сумел, и Григорий Денисенко, капитан российской команды, расстрелял ворота канадцев.

2:1 — сборная России ушла на второй перерыв с преимуществом и в счете, и в количестве бросков, но не в численном.

Уже после сирены по окончании периода Замула ответил на провокацию Хэйтона, толкнувшего российского защитника в спину, и ударил канадца по лицу. Третью 20-минутку россияне начали в меньшинстве. Но численным преимуществом канадцы не воспользовались.

За это им пришлось поплатиться: Круглов зацепился за шайбу за чужими воротами и очень вовремя сделал пас на Соркина, и тот «снял паутинку» с сетки — 3:1.

Третья шайба оказалась очень нужной, ведь буквально в следующей же атаке канадцы отыграли один гол. И сделали это весьма неуклюже. Шайба после прострела Аддисона попала в конек Макмайклу и залетела в ворота, Мифтахов этого момента не увидел. Но в середине периода сборная России сделала все, чтобы отдать золотые медали, которые, казалось бы, уже надеваются на шею команде Брагина.

Воронков вновь в не требующей того ситуации нарушил правила, и «кленовые» моментально реализовали численное преимущество.

После выигранного вбрасывания Хэйтон точно щелкнул от правого борта и восстановил статус-кво.

Источник: РИА "Новости"

На приподнятом настроении канадцы побежали за четвертым голом. И хотя этого стоило опасаться, шайба в воротах Мифтахова оказалась очень неожиданно.

Марченко не смог толком перехватить передачу канадского защитника по левому борту, и тут как тут оказался Экил Томас. На скорости он убежал от опеки и, выйдя один на один с голкипером, занес шайбу в сетку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I_e5JpPXWuo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За оставшиеся минуты российские хоккеисты как ни старались, но восстановить равенство не успели. Более того, концовку матча россияне доигрывали в меньшинстве — 3 на 5. Канадцы уже к этому моменту ничего придумывать не стали и заканчивали встречу в свое удовольствие.

4:3 — сборная Канады стала чемпионом молодежного чемпионата мира, хотя трофей уже буквально шел в руки российской команде.