Замула: Последние 15 минут финала МЧМ с канадцами — это ад

«Это была наша игра, мы свою игру отдали. Последние 15 минут игры — это ад, это худшие 15 минут в моей карьере. Я был счастлив играть в команде с этими пацанами, мы заслуженно заняли второе место, а могли и выше быть. Весь турнир мы играли лучше канадцев, но сегодня, видимо, был их день. Ребята из команды — все мои братья, всех люблю и всех уважаю. Очень хотелось золото выиграть», — сказал Замула, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба национальной команды.