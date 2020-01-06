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13:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Замула: Последние 15 минут финала МЧМ с канадцами — это ад

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Семён Галькевич. Защитник молодежной сборной России по хоккею Егор Замула назвал последние 15 минут финальной игры чемпионата мира в Чехии против канадцев худшими в своей карьере.

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Сборная России в воскресенье со счетом 3:4 уступила команде Канады в финале молодежного чемпионата мира в Чехии. Россияне вели со счетом 3:1 до 50-й минуты.

«Это была наша игра, мы свою игру отдали. Последние 15 минут игры — это ад, это худшие 15 минут в моей карьере. Я был счастлив играть в команде с этими пацанами, мы заслуженно заняли второе место, а могли и выше быть. Весь турнир мы играли лучше канадцев, но сегодня, видимо, был их день. Ребята из команды — все мои братья, всех люблю и всех уважаю. Очень хотелось золото выиграть», — сказал Замула, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба национальной команды.

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Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Финал5.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
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1-й период
04:05Джаред Макисаак
10:43Никита Александров
12:16Джозеф Велено
15:04Тай Смит
17:09Кевин Бол
2-й период
20:35Даниил Пыленков
27:55Барретт Хейтон
29:37Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
30:39Дмитрий Воронков
30:39Даниил Журавлев
31:01Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
34:46Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
3-й период
40:00Егор Замула
48:46Максим Соркин(Илья Круглов)
49:20Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
51:11Дмитрий Воронков
51:21Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
56:03Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
57:19Кевин Бол
58:34Павел Дорофеев
59:22Григорий Денисенко
Статистика
12Штрафное время16
8Игра в большинстве6
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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